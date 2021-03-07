Домашний торт Наташа. Идеальная сладка выпечка, проверенная временем

Домашний торт Наташа — рецепт этого торта совсем не новый. Его готовят издавна. Варенье для бисквита подойдет любое по своему вкусу, но лучше использовать варенье с кислинкой, чтобы сбалансировать вкус со сладким кремом.

Домашний торт Наташа: ингредиенты

1 (один) стакан — кефира 2 (два) стакана — муки 1 (один) стакан — варенья 2 (две) шт — яиц 1 (один) стакан — сахара 2 (две) ч. ложки — соды

Для крема:

2 (два) стакана — сметаны стакан сахарной пудры (или половина стакана)

Рецепт приготовления:

Варенье желательно взять с кислинкой – ежевика, смородина, вишня

Яйца взбейте и в процессе добавьте сахар, взбивайте до растворения сахара и добавьте кефир, варенье

Муку просейте и частями введите в массу, добавьте соду, перемешайте

Тесто разделите на две части и выпекайте два коржа в формах, предварительно застеленных пергаментом

Отправьте коржи выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 — 30 минут

Остудите бисквиты и разрежьте на два коржа