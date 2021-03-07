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Домашний торт Наташа. Идеальная сладка выпечка, проверенная временем

Домашний торт Наташа — рецепт этого торта совсем не новый. Его готовят издавна. Варенье для бисквита подойдет любое по своему вкусу, но лучше использовать варенье с кислинкой, чтобы сбалансировать вкус со сладким кремом.

Домашний торт Наташа

Домашний торт Наташа: ингредиенты

  1. 1 (один) стакан — кефира
  2. 2 (два) стакана — муки
  3. 1 (один) стакан — варенья
  4. 2 (две) шт — яиц
  5. 1 (один) стакан — сахара
  6. 2 (две) ч. ложки — соды

Для крема:

  1. 2 (два) стакана — сметаны
  2. стакан сахарной пудры (или половина стакана)

Рецепт приготовления:

  • Варенье желательно взять с кислинкой – ежевика, смородина, вишня
  • Яйца  взбейте и в процессе добавьте сахар, взбивайте  до растворения сахара и добавьте кефир, варенье
  • Муку просейте и частями введите в массу, добавьте соду, перемешайте
  • Тесто разделите на две части и выпекайте два коржа в формах, предварительно застеленных пергаментом
  • Отправьте коржи выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 — 30 минут
  • Остудите бисквиты и разрежьте на два коржа

Домашний торт Наташа

  • Теперь крем. Взбейте сметану с пудрой
  • Когда будете формировать торт, смажьте коржи кремом, еще выложите ягодки на крем, тогда торт будет очень вкусным и нежным
  • Отправьте его в холодильник настояться на несколько часов
  • Украсьте торт также  ягодами, тертым шоколадом или просто посыпьте какао.
    Вот такой красивый и вкусный домашний торт Наташа! Угощайте своих родных и близких! Будьте здоровы!

 

 

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