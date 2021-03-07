Домашний торт Наташа. Идеальная сладка выпечка, проверенная временем

Домашний торт Наташа — рецепт этого торта совсем не новый. Его готовят издавна. Варенье для бисквита подойдет любое по своему вкусу, но лучше использовать варенье с кислинкой, чтобы сбалансировать вкус со сладким кремом.
Домашний торт Наташа: ингредиенты
- 1 (один) стакан — кефира
- 2 (два) стакана — муки
- 1 (один) стакан — варенья
- 2 (две) шт — яиц
- 1 (один) стакан — сахара
- 2 (две) ч. ложки — соды
Для крема:
- 2 (два) стакана — сметаны
- стакан сахарной пудры (или половина стакана)
Рецепт приготовления:
- Варенье желательно взять с кислинкой – ежевика, смородина, вишня
- Яйца взбейте и в процессе добавьте сахар, взбивайте до растворения сахара и добавьте кефир, варенье
- Муку просейте и частями введите в массу, добавьте соду, перемешайте
- Тесто разделите на две части и выпекайте два коржа в формах, предварительно застеленных пергаментом
- Отправьте коржи выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 — 30 минут
- Остудите бисквиты и разрежьте на два коржа
- Теперь крем. Взбейте сметану с пудрой
- Когда будете формировать торт, смажьте коржи кремом, еще выложите ягодки на крем, тогда торт будет очень вкусным и нежным
- Отправьте его в холодильник настояться на несколько часов
- Украсьте торт также ягодами, тертым шоколадом или просто посыпьте какао. Вот такой красивый и вкусный домашний торт Наташа! Угощайте своих родных и близких! Будьте здоровы!
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