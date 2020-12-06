Быстрые и вкусные пирожки с капустой – готовятся за считанные минуты, а съедаются еще быстрее

Предлагаем Вам приготовить по нашему рецепту быстрые и вкусные пирожки с капустой. Готовятся за считанные минуты и очень просто, а от результата невозможно отказаться. Тесто у пирожков по вкусу напоминает слоеное, но много нежнее.
Вкусные пирожки с капустой, нужно:
- сто двадцать пять миллилитров воды
- половина чайной ложки соли
- чайная ложка сахарного песка
- сто двадцать миллилитров растительного масла
- два неполных стакана муки
- яйцо
- кунжут – по желанию
Для начинки:
- кочан белокочанной капусты
- одна морковь
- одна головка репчатого лука
- три столовые ложки растительного масла
- соль и перец – по вкусу
- чайная ложка сахарного песка – по желанию для усиления вкуса
Пирожки с капустой: Готовка
Начать нужно с подготовки начинки:
- Капусту тонко нашинковать.
- Репчатый лук почистить и порезать нетолстыми полукольцами.
- Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке.
- Сковороду с антипригарным покрытием поставить на огонь и влить в нее небольшое количество растительного масла.
- Запустить в сковороду лук и морковь.
- Перемешать лопаточкой и добавить нашинкованную капусту.
- Снова все перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
- Тушить до мягкости овощей.
- Переложить готовую начинку в отдельную тарелку.
А теперь нужно подготовить тесто:
- В отдельную глубокую емкость влить воду.
- Добавить соль, сахар и растительное масло.
- Все перемешать ложечкой.
- Туда же просеять муку.
- Перемешать и при помощи силиконовой лопаточки замесить мягкое тесто.
- Выложить его на присыпанную мукой рабочую поверхность.
- Скатать тесто в шар, накрыть глубокой миской и дать ему отдохнуть примерно четверть часа.
А теперь нужно сформировать пирожки и запечь пирожки:
- По истечении необходимого времени из теста сформировать колбаску и разделить на шестнадцать равных частей.
- Каждую часть раскатать в тоненькую лепешку примерно прямоугольной формы.
- Ближе к краю положить столовую ложку начинки.
- Завернуть края внутрь и скрутить рулетики — пирожки.
- Одно яйцо разбить в пиалу и взбить вилочкой.
- Разложить рулетики на противне и смазать их яйцом.
- Сверху пирожки посыпать кунжутом.
- Отправить пирожки в разогретую духовку.
- Выпекать пирожки следует при температуре двести градусов минут двадцать пять.
Вот и приготовили за считанные минуты очень вкусные и мягкие пирожки с капустой.
Достаньте их из духовки, переложите на красивую тарелочку и подайте к столу.
Пирожки с капустой — очень вкусно, ароматно, быстро и просто.
Приятного аппетита!
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