Быстрые и вкусные пирожки с капустой – готовятся за считанные минуты, а съедаются еще быстрее

Предлагаем Вам приготовить по нашему рецепту быстрые и вкусные пирожки с капустой. Готовятся за считанные минуты и очень просто, а от результата невозможно отказаться. Тесто у пирожков по вкусу напоминает слоеное, но много нежнее.

Вкусные пирожки с капустой, нужно:

сто двадцать пять миллилитров воды

половина чайной ложки соли

чайная ложка сахарного песка

сто двадцать миллилитров растительного масла

два неполных стакана муки

яйцо

кунжут – по желанию

Для начинки:

кочан белокочанной капусты

одна морковь

одна головка репчатого лука

три столовые ложки растительного масла

соль и перец – по вкусу

чайная ложка сахарного песка – по желанию для усиления вкуса

Пирожки с капустой: Готовка

Начать нужно с подготовки начинки:

Капусту тонко нашинковать.

Репчатый лук почистить и порезать нетолстыми полукольцами.

Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке.

Сковороду с антипригарным покрытием поставить на огонь и влить в нее небольшое количество растительного масла.

Запустить в сковороду лук и морковь.

Перемешать лопаточкой и добавить нашинкованную капусту.

Снова все перемешать, посолить и поперчить по вкусу.

Тушить до мягкости овощей.

Переложить готовую начинку в отдельную тарелку.

А теперь нужно подготовить тесто:

В отдельную глубокую емкость влить воду.

Добавить соль, сахар и растительное масло.

Все перемешать ложечкой.

Туда же просеять муку.

Перемешать и при помощи силиконовой лопаточки замесить мягкое тесто.

Выложить его на присыпанную мукой рабочую поверхность.

Скатать тесто в шар, накрыть глубокой миской и дать ему отдохнуть примерно четверть часа.

А теперь нужно сформировать пирожки и запечь пирожки:

По истечении необходимого времени из теста сформировать колбаску и разделить на шестнадцать равных частей.

Каждую часть раскатать в тоненькую лепешку примерно прямоугольной формы.

Ближе к краю положить столовую ложку начинки.

Завернуть края внутрь и скрутить рулетики — пирожки.

Одно яйцо разбить в пиалу и взбить вилочкой.

Разложить рулетики на противне и смазать их яйцом.

Сверху пирожки посыпать кунжутом.

Отправить пирожки в разогретую духовку.

Выпекать пирожки следует при температуре двести градусов минут двадцать пять.

Вот и приготовили за считанные минуты очень вкусные и мягкие пирожки с капустой.

Достаньте их из духовки, переложите на красивую тарелочку и подайте к столу.

Пирожки с капустой — очень вкусно, ароматно, быстро и просто.

Приятного аппетита!