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Быстрые и вкусные пирожки с капустой – готовятся за считанные минуты, а съедаются еще быстрее

Предлагаем Вам приготовить по нашему рецепту быстрые и вкусные пирожки с капустой. Готовятся за считанные минуты и очень просто, а от результата невозможно отказаться. Тесто у пирожков по вкусу напоминает слоеное, но много нежнее.

Вкусные пирожки с капустой, нужно:

  • сто двадцать пять миллилитров воды

Быстрые и вкусные пирожки с капустой – готовятся за считанные минуты, а съедаются еще быстрее

  • половина чайной ложки соли
  • чайная ложка сахарного песка
  • сто двадцать миллилитров растительного масла
  • два неполных стакана муки
  • яйцо
  • кунжут – по желанию

Для начинки:

  • кочан белокочанной капусты

Быстрые и вкусные пирожки с капустой – готовятся за считанные минуты, а съедаются еще быстрее

  • одна морковь
  • одна головка репчатого лука
  • три столовые ложки растительного масла
  • соль и перец – по вкусу
  • чайная ложка сахарного песка – по желанию для усиления вкуса

Пирожки с капустой: Готовка

пирожки с капустой

Начать нужно с подготовки начинки:

  • Капусту тонко нашинковать.
  • Репчатый лук почистить и порезать нетолстыми полукольцами.
  • Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке.
  • Сковороду с антипригарным покрытием поставить на огонь и влить в нее небольшое количество растительного масла.

Быстрые и вкусные пирожки с капустой – готовятся за считанные минуты, а съедаются еще быстрее

  • Запустить в сковороду лук и морковь.
  • Перемешать лопаточкой и добавить нашинкованную капусту.
  • Снова все перемешать, посолить и поперчить по вкусу.
  • Тушить до мягкости овощей.
  • Переложить готовую начинку в отдельную тарелку.

А теперь нужно подготовить тесто:

  • В отдельную глубокую емкость влить воду.
  • Добавить соль, сахар и растительное масло.
  • Все перемешать ложечкой.

Быстрые и вкусные пирожки с капустой – готовятся за считанные минуты, а съедаются еще быстрее

  • Туда же просеять муку.
  • Перемешать и при помощи силиконовой лопаточки замесить мягкое тесто.
  • Выложить его на присыпанную мукой рабочую поверхность.
  • Скатать тесто в шар, накрыть глубокой миской и дать ему отдохнуть примерно четверть часа.

А теперь нужно сформировать пирожки и запечь пирожки:

  • По истечении необходимого времени из теста сформировать колбаску и разделить на шестнадцать равных частей.

Быстрые и вкусные пирожки с капустой – готовятся за считанные минуты, а съедаются еще быстрее

  • Каждую часть раскатать в тоненькую лепешку примерно прямоугольной формы.
  • Ближе к краю положить столовую ложку начинки.
  • Завернуть края внутрь и скрутить рулетики — пирожки.
  • Одно яйцо разбить в пиалу и взбить вилочкой.
  • Разложить рулетики на противне и смазать их яйцом.

Быстрые и вкусные пирожки с капустой – готовятся за считанные минуты, а съедаются еще быстрее

  • Сверху пирожки посыпать кунжутом.
  • Отправить пирожки в разогретую духовку.
  • Выпекать пирожки следует при температуре двести градусов минут двадцать пять.

Вот и приготовили за считанные минуты очень вкусные и мягкие пирожки с капустой.

пирожки с капустой

Достаньте их из духовки, переложите на красивую тарелочку и подайте к столу.

Пирожки с капустой — очень вкусно, ароматно, быстро и просто.

Приятного аппетита!

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