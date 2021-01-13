Сливочный суп с грибами: полезный и питательный супчик с потрясающим сливочным вкусом

Сливочный суп с грибами – отличный вариант разнообразить свой рацион питания. Такой суп пахнет лесом, уютом и осенью! А сливки добавят нежности нашему супчику.
Сливочный суп с грибами: ингредиенты
- 5 (два с половиной) л – воды
- 300 (триста) гр – грибов
- 1 (одна) шт – моркови
- 100 (сто) гр – плавленого сырка
- 2 (две) шт – картофеля
- 100 (сто) мл – сливок
- 1 (одна) ст. ложка – растительного масла
- 1 (одна) шт – луковицы
- Зелень по вкусу
- Соль и перец по вкусу
- 2 (два) лавровых листа
Сливочный суп с грибами: рецепт
- Нарежьте картофель средними кусочками и отправьте в кипящую воду. Варите 10 минут
- Грибы промойте, нарежьте на средние кусочки. Обжарьте немного в растительном масле, добавьте в кастрюлю к картофелю и варите минут пять
- Лук нарежьте полукольцами. Морковь натрите на терке и обжарьте на сковороде с растительным маслом. Добавьте в суп зажарку
- Средними кусочками нарежьте плавленый сырок. Добавьте в суп. Помешивайте до его растворения. Затем добавьте сливки. Посолите и поперчите
Сливочный суп с грибами готов!
При подаче при желании посыпьте измельченной зеленью. Подавать также с сухариками. На здоровье!
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