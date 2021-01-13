Сливочный суп с грибами: полезный и питательный супчик с потрясающим сливочным вкусом

Сливочный суп с грибами – отличный вариант разнообразить свой рацион питания. Такой суп пахнет лесом, уютом и осенью! А сливки добавят нежности нашему супчику.

Сливочный суп с грибами: ингредиенты

5 (два с половиной) л – воды 300 (триста) гр – грибов 1 (одна) шт – моркови 100 (сто) гр – плавленого сырка 2 (две) шт – картофеля 100 (сто) мл – сливок 1 (одна) ст. ложка – растительного масла 1 (одна) шт – луковицы Зелень по вкусу Соль и перец по вкусу 2 (два) лавровых листа

Сливочный суп с грибами: рецепт

Нарежьте картофель средними кусочками и отправьте в кипящую воду. Варите 10 минут

Грибы промойте, нарежьте на средние кусочки. Обжарьте немного в растительном масле, добавьте в кастрюлю к картофелю и варите минут пять

Лук нарежьте полукольцами. Морковь натрите на терке и обжарьте на сковороде с растительным маслом. Добавьте в суп зажарку

Средними кусочками нарежьте плавленый сырок. Добавьте в суп. Помешивайте до его растворения. Затем добавьте сливки. Посолите и поперчите

Сливочный суп с грибами готов!

При подаче при желании посыпьте измельченной зеленью. Подавать также с сухариками. На здоровье!