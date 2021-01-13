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Сливочный суп с грибами: полезный и питательный супчик с потрясающим сливочным вкусом

Сливочный суп с грибами – отличный вариант разнообразить свой рацион питания. Такой суп пахнет лесом, уютом и осенью! А сливки добавят нежности нашему супчику.

Сливочный суп с грибами: ингредиенты

Сливочный суп с грибами

  1. 5 (два с половиной) л – воды
  2. 300 (триста) гр – грибов
  3. 1 (одна) шт – моркови
  4. 100 (сто) гр – плавленого сырка
  5. 2 (две) шт – картофеля
  6. 100 (сто) мл – сливок
  7. 1 (одна) ст. ложка – растительного масла
  8. 1 (одна) шт – луковицы
  9. Зелень по вкусу
  10. Соль и перец по вкусу
  11. 2 (два) лавровых листа

Сливочный суп с грибами: рецепт

Сливочный суп с грибами

  • Нарежьте картофель средними кусочками и отправьте в кипящую воду. Варите 10 минут
  • Грибы промойте, нарежьте на средние кусочки. Обжарьте немного в растительном масле, добавьте в кастрюлю к картофелю и варите минут пять
  • Лук нарежьте полукольцами. Морковь натрите на терке и обжарьте на сковороде с растительным маслом. Добавьте в суп зажарку
  • Средними кусочками нарежьте плавленый сырок. Добавьте в суп. Помешивайте до его растворения. Затем добавьте сливки. Посолите и поперчите

Сливочный суп с грибами готов!

Сливочный суп с грибами

При подаче при желании посыпьте измельченной зеленью. Подавать также с сухариками. На здоровье!

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