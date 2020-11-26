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Салат «Огонь» всего из трех вкусных ингредиентов. Вкусно, пикантно и ароматно

В этом салате, как никогда точно подтверждается высказывание о том, что минимум продуктов, дает максимум вкуса. Здесь всего 3 основных продукта, но получается очень вкусно, пикантно и ароматно. Прекрасная закуска из отварной говядины.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • говядина отварная, 300 г;
  • лук салатный 300 г;
  • перец сладкий, 350 г;
  • майонез.

Для маринада лука необходимо:

  • сахар, 1 ч.л;
  • соль, 0.5 ч.л;
  • кипяток, 150 мл;
  • уксус 9 %, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Мясо отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем и разбираем на волокна.

Сладкий перец режем тонкой соломкой.

Лук режем полукольцами и заправляем всеми ингредиентами для маринада. Хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться до тех пор, пока маринад полностью не остынет. Сливаем маринад и лук добавляем к остальным ингредиентам.

Смешиваем мясо, сладкий перец и лук, добавляем по вкусу майонез и перемешиваем.

Попробуйте и если необходимо, солим по вкусу, можно еще добавить перец черный.

Салат «Огонь» всего из трех вкусных ингредиентов. Вкусно, пикантно и ароматно

Очень сытный салатик, который отлично сочетается с разными гарнирами. К примеру – картофель по-домашнему.

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