Салат «Огонь» всего из трех вкусных ингредиентов. Вкусно, пикантно и ароматно

В этом салате, как никогда точно подтверждается высказывание о том, что минимум продуктов, дает максимум вкуса. Здесь всего 3 основных продукта, но получается очень вкусно, пикантно и ароматно. Прекрасная закуска из отварной говядины.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

говядина отварная, 300 г;

лук салатный 300 г;

перец сладкий, 350 г;

майонез.

Для маринада лука необходимо:

сахар, 1 ч.л;

соль, 0.5 ч.л;

кипяток, 150 мл;

уксус 9 %, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Мясо отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем и разбираем на волокна.

Сладкий перец режем тонкой соломкой.

Лук режем полукольцами и заправляем всеми ингредиентами для маринада. Хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться до тех пор, пока маринад полностью не остынет. Сливаем маринад и лук добавляем к остальным ингредиентам.

Смешиваем мясо, сладкий перец и лук, добавляем по вкусу майонез и перемешиваем.

Попробуйте и если необходимо, солим по вкусу, можно еще добавить перец черный.

Очень сытный салатик, который отлично сочетается с разными гарнирами. К примеру – картофель по-домашнему.