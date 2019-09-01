Спагетти с томатами и базиликом. Хит итальянской кухни

ИНГРЕДИЕНТЫ

450—475 г помидоров черри

3 ст. л. оливкового масла

1/2 красной луковицы

1 ст. л. мелко нарезанного чеснока

0,5 ч. л. молотого красного перца

1 ч. л. сахара

450 г спагетти

1/4 ст. тертого сыра пармезан (или другого твердого сыра)

тимьян и орегано (по вкусу)

базилик



ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Подготовь все необходимые ингредиенты. Лук и чеснок очисти, промой и нарежь лук кольцами а чеснок мелко поруби. Подогрей масло на сковороде. Обжарь нарезанный лук и чеснок две минуты.

Добавь на сковороду специи и нарезанную зелень, кроме базилика. Обжарь немного. Когда чеснок начнет становиться коричневатым, можно положить помидоры и сахар. Помидоры предварительно моем и нарезаем на половинки. Перемешай массу на небольшом огне.

Готовь пасту в воде, предварительно посолив ее. Спагетти нужно отварить не до конца. Добавь в соус готовую пасту. Посыпь пасту тертым сыром и добавь базилик. Перемешай и подавай блюдо к столу.



Поделись с близкими этим замечательным рецептом итальянской пасты. Возможно, кому-то из них он приглянется и тебя позовут в гости на пробу этого блюда.