Горячие котлеты в духовке. Блюдо, которое стоит попробовать: нравятся абсолютно всем

Котлеты с картофелем, запеченные в духовке, можно подавать со свежими овощами или салатом из капусты. Это блюдо сочное, нежное, а его головокружительный аромат вызывает прекрасный аппетит.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- куриный фарш – 400 г
- картофель – 750 г
- сыр твердый – 100 г
- сметана – 80 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- соль – на ваш вкус
- прованские травы – 1 чайная ложка
- перец черный свежемолотый – по желанию
- растительное масло для смазывания формы
Технология приготовления:
Картофель чистим, моем. Берем стеклянную миску и отправляем в нее нарезанный как можно тоньше картофель. Для нарезания можно взять овощечистку.
Солим картофель и посыпаем прованскими травами. Тщательно перемешиваем.
Форму для запекания смазываем маслом и отправляем в нее картофель, немного оставив его в миске. Распределяем картофель, закрыв дно и бока емкости для выпечки.
Вымытый помидор среднего размера нарезаем на маленькие кубики. Перекладываем его в тарелку, добавляем соль и сметану. Старательно перемешиваем.
Натираем на крупной терке сыр, свежую морковь – на мелкой терке.
В мясной фарш вбиваем яйцо, солим, перчим, добавляем лук и чеснок (предварительно пропустив их через мясорубку). Старательно перемешиваем до однородной консистенции.
Из фарша формуем колобки размером с 2 грецких ореха и выкладываем сверху на картошку.
В каждой котлете формуем углубление. Оставшийся картофель выкладываем в виде перегородок вокруг котлет.
В каждое углубление в фарше кладем томатно-сметанную смесь. Сверху прикрываем каждую котлету тертой морковью. Форму закрываем фольгой, старательно загнув края.
Форму ставим в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов на 30-40 мин. Режим «верх-низ».
По истечении указанного времени снимаем фольгу с формы и посыпаем котлеты тертым сыром.
Снова отправляем форму в духовку и запекаем 10-15 мин. до образования аппетитной сырной корочки.
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