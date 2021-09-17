Горячие котлеты в духовке. Блюдо, которое стоит попробовать: нравятся абсолютно всем

Котлеты с картофелем, запеченные в духовке, можно подавать со свежими овощами или салатом из капусты. Это блюдо сочное, нежное, а его головокружительный аромат вызывает прекрасный аппетит.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

куриный фарш – 400 г

картофель – 750 г

сыр твердый – 100 г

сметана – 80 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

помидор – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

соль – на ваш вкус

прованские травы – 1 чайная ложка

перец черный свежемолотый – по желанию

растительное масло для смазывания формы

Технология приготовления:

Картофель чистим, моем. Берем стеклянную миску и отправляем в нее нарезанный как можно тоньше картофель. Для нарезания можно взять овощечистку.

Солим картофель и посыпаем прованскими травами. Тщательно перемешиваем.

Форму для запекания смазываем маслом и отправляем в нее картофель, немного оставив его в миске. Распределяем картофель, закрыв дно и бока емкости для выпечки.

Вымытый помидор среднего размера нарезаем на маленькие кубики. Перекладываем его в тарелку, добавляем соль и сметану. Старательно перемешиваем.

Натираем на крупной терке сыр, свежую морковь – на мелкой терке.

В мясной фарш вбиваем яйцо, солим, перчим, добавляем лук и чеснок (предварительно пропустив их через мясорубку). Старательно перемешиваем до однородной консистенции.

Из фарша формуем колобки размером с 2 грецких ореха и выкладываем сверху на картошку.

В каждой котлете формуем углубление. Оставшийся картофель выкладываем в виде перегородок вокруг котлет.

В каждое углубление в фарше кладем томатно-сметанную смесь. Сверху прикрываем каждую котлету тертой морковью. Форму закрываем фольгой, старательно загнув края.

Форму ставим в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов на 30-40 мин. Режим «верх-низ».

По истечении указанного времени снимаем фольгу с формы и посыпаем котлеты тертым сыром.

Снова отправляем форму в духовку и запекаем 10-15 мин. до образования аппетитной сырной корочки.