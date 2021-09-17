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Горячие котлеты в духовке. Блюдо, которое стоит попробовать: нравятся абсолютно всем

Котлеты с картофелем, запеченные в духовке, можно подавать со свежими овощами или салатом из капусты. Это блюдо сочное, нежное, а его головокружительный аромат вызывает прекрасный аппетит. 

Нам понадобятся следующие ингредиенты: 

  • куриный фарш – 400 г 
  • картофель – 750 г 
  • сыр твердый – 100 г 
  • сметана – 80 г 
  • лук – 1 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • яйцо – 1 шт. 
  • помидор – 1 шт. 
  • чеснок – 2 зубчика 
  • соль – на ваш вкус 
  • прованские травы – 1 чайная ложка 
  • перец черный свежемолотый – по желанию 
  • растительное масло для смазывания формы 

Технология приготовления: 

Картофель чистим, моем. Берем стеклянную миску и отправляем в нее нарезанный как можно тоньше картофель. Для нарезания можно взять овощечистку.  

Солим картофель и посыпаем прованскими травами. Тщательно перемешиваем. 

Форму для запекания смазываем маслом и отправляем в нее картофель, немного оставив его в миске. Распределяем картофель, закрыв дно и бока емкости для выпечки. 

Вымытый помидор среднего размера нарезаем на маленькие кубики. Перекладываем его в тарелку, добавляем соль и сметану. Старательно перемешиваем. 

Натираем на крупной терке сыр, свежую морковь – на мелкой терке. 

В мясной фарш вбиваем яйцо, солим, перчим, добавляем лук и чеснок (предварительно пропустив их через мясорубку).

Старательно перемешиваем до однородной консистенции. 

Из фарша формуем колобки размером с 2 грецких ореха и выкладываем сверху на картошку.  

В каждой котлете формуем углубление. Оставшийся картофель выкладываем в виде перегородок вокруг котлет.  

В каждое углубление в фарше кладем томатно-сметанную смесь. Сверху прикрываем каждую котлету тертой морковью. Форму закрываем фольгой, старательно загнув края. 

Горячие котлеты в духовке. Блюдо, которое стоит попробовать: нравятся абсолютно всем

Форму ставим в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов на 30-40 мин. Режим «верх-низ». 

По истечении указанного времени снимаем фольгу с формы и посыпаем котлеты тертым сыром.

Горячие котлеты в духовке. Блюдо, которое стоит попробовать: нравятся абсолютно всем Снова отправляем форму в духовку и запекаем 10-15 мин. до образования аппетитной сырной корочки. 

Горячие котлеты в духовке. Блюдо, которое стоит попробовать: нравятся абсолютно всем

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