Рецепт второго хлеба в духовке

Изумительная закуска из картофеля. Это блюдо я всегда готовлю на праздники, во время пикников, очень любят дети, когда картофель готовят на их дни рождения.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 1 кг;
- сыр, 50 г;
- масло сливочное, 30 г;
- майонез 1 ст.л;
- зелень;
- соль, перец;
- чеснок, 4 зубчика.
Процесс приготовления
Для этого блюда берите крупную картошку, самую большую можно разрезать на 2 части.
Хорошо промываем, кожуру не чистим, делаем проколы вилкой по поверхности.
Запекаем картофель при 180 градусах до готовности. Время запекания зависит от размеров картофеля, в среднем – около 40 минут.
Размягченное сливочное масло смешиваем с тертым на мелкой терке сыром, мелко рубленным чесноком и зеленью по вкусу.
Из этой массу скатываем шарики, размером с грецкий орех.
Делаем крестообразные разреза на картофеле и выкладываем в них шарики.
Ставим на пару минут в духовку, чтобы масло и сыр начали плавиться и подаем к столу.
Аромат стоит умопомрачительный, блюдо всегда быстро исчезает со стола, поэтому готовьте много, чтобы всем хватило.
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