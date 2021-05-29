Рецепт второго хлеба в духовке

Изумительная закуска из картофеля. Это блюдо я всегда готовлю на праздники, во время пикников, очень любят дети, когда картофель готовят на их дни рождения.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 1 кг;

сыр, 50 г;

масло сливочное, 30 г;

майонез 1 ст.л;

зелень;

соль, перец;

чеснок, 4 зубчика.

Процесс приготовления

Для этого блюда берите крупную картошку, самую большую можно разрезать на 2 части.

Хорошо промываем, кожуру не чистим, делаем проколы вилкой по поверхности.

Запекаем картофель при 180 градусах до готовности. Время запекания зависит от размеров картофеля, в среднем – около 40 минут.

Размягченное сливочное масло смешиваем с тертым на мелкой терке сыром, мелко рубленным чесноком и зеленью по вкусу.

Из этой массу скатываем шарики, размером с грецкий орех.

Делаем крестообразные разреза на картофеле и выкладываем в них шарики.

Ставим на пару минут в духовку, чтобы масло и сыр начали плавиться и подаем к столу.

Аромат стоит умопомрачительный, блюдо всегда быстро исчезает со стола, поэтому готовьте много, чтобы всем хватило.