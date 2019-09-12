Кабачковые оладушки с творогом. Прекрасное блюдо на завтрак

Ингредиенты:

1 средний кабачок

1 пачка творога (200г)

2 яйца

2-3 полные ст.л. муки

0,5 ч.л. соли

растительное масло для жарки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Кабачок натереть на терке. Если кабачок молодой и свежий трите со шкуркой.Вбить 2 яйца, добавить творог. Добавить соль (0,5 ч.л.) и муку (2-3 ст.л.) Хорошенько вымесить тесто до полной однородности.

На разогретую сковороду вылить 2-3 ст.л. растительного рафирированного масла, дать маслу хорошо прогреться, выложить столовой ложкой кабачковое тесто.

Поджарить на среднем огне 2-3 мин. Оладушки перевернуть, поджарить с другой стороны 2-3 минуты до румяной корочки. Украсить зеленью. Подавать наше блюдо можно со сметаной или с сметанно-сырным соусом с чесноком. Этот рецепт оставляет место для фантазии по желанию в тесто можно добавлять натертую на мелкой терке морковь, или картофель — выходят кабачковые драники, то есть экспериментируйте и удивляйте своих родных новыми вкусами. Приятного аппетита!

Приятного аппетита!