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Кабачковые оладушки с творогом. Прекрасное блюдо на завтрак

Кабачковые оладушки с творогом. Прекрасное блюдо на завтрак

Ингредиенты:
1 средний кабачок
1 пачка творога (200г)
2 яйца
2-3 полные ст.л. муки
0,5 ч.л. соли
растительное масло для жарки

 

 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Кабачок натереть на терке. Если кабачок молодой и свежий трите со шкуркой.Вбить 2 яйца, добавить творог. Добавить соль (0,5 ч.л.) и муку (2-3 ст.л.) Хорошенько вымесить тесто до полной однородности.

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На разогретую сковороду вылить 2-3 ст.л. растительного рафирированного масла, дать маслу хорошо прогреться, выложить столовой ложкой кабачковое тесто.

 

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Поджарить на среднем огне 2-3 мин. Оладушки перевернуть, поджарить с другой стороны 2-3 минуты до румяной корочки. Украсить зеленью. Подавать наше блюдо можно со сметаной или с сметанно-сырным соусом с чесноком. Этот рецепт оставляет место для фантазии по желанию в тесто можно добавлять натертую на мелкой терке морковь, или картофель — выходят кабачковые драники, то есть экспериментируйте и удивляйте своих родных новыми вкусами. Приятного аппетита!

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Приятного аппетита!

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