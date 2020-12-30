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Салат с ветчиной и сыром: быстрый рецепт на праздничный стол

Салат с ветчиной и сыром! Мы предлагаем Вам приготовить легкий салат с ветчиной и сыром.

Салат с ветчиной и сыром:

Состоит из легкодоступных бюджетных продуктов, готовится быстро, получается очень вкусным, нежным и красочным. Как раз подходит для того, чтобы быстро и красиво накрыть праздничный стол.

Салат с ветчиной и сыром

Салат с ветчиной и сыром: ингредиенты

  • двести грамм сыра
  • триста пятьдесят грамм ветчины (можно и копченую курицу)
  • пять яиц
  • два огурца
  • майонез
  • соль и перец – по вкусу
  • густая сметана и веточки петрушки – для украшения

Салат с ветчиной и сыром: а теперь покажем, как готовить

  • Для начала нужно взять разъемную форму, радиусом в восемь сантиметров. Установить ее на плоское блюдо.
  • Ветчину нарезать мелким кубиком. Если вам больше нравится куриное мясо, то можно вместо ветчины взять копченую курицу.
  • Выложить нарезанную ветчину нижним слоем внутрь разъемной формы.

Салат с ветчиной и сыром

  • Сверху полить майонезом и силиконовой лопаточкой разровнять. Майонез можно брать не обязательно покупной, а домашнего приготовления.
  • Свежие огурчики нарезать тонкой соломкой и выложить вторым слоем. Снова покрыть майонезом и разровнять.
  • Твердый сыр натереть на крупной фракции терки и выложить третьим слоем. Немного утрамбовать и покрыть майонезом.
  • Яйца залить холодной подсоленной водой и сварить вкрутую. Затем очистить от скорлупы и отделить белки от желтков.
  • Желтки растереть вилочкой и отложить на некоторое время в сторону.
  • Белки натереть на крупной терке, выложить в форму верхним слоем, снова покрыть майонезом.
  • Форму покрыть пленкой и положить в холодильник где-то на полчаса, чтобы салат хорошо пропитался.
  • По истечении необходимого времени достать салат из холодильника, снять форму, покрыть края салата майонезом и крошкой из желтков.

Салат с ветчиной и сыром

  • Верх торт-салата покрыть очень густой сметаной, украсить веточками петрушки и посыпать растертым желтком.

Все наш легкий торт-салат с ветчиной готов. Он очень красиво будет смотреться на Вашем праздничном столе.

Салат с ветчиной и сыром: готов

Приятного аппетита!

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