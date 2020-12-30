Салат с ветчиной и сыром: быстрый рецепт на праздничный стол

Салат с ветчиной и сыром! Мы предлагаем Вам приготовить легкий салат с ветчиной и сыром.
Салат с ветчиной и сыром:
Состоит из легкодоступных бюджетных продуктов, готовится быстро, получается очень вкусным, нежным и красочным. Как раз подходит для того, чтобы быстро и красиво накрыть праздничный стол.
Салат с ветчиной и сыром: ингредиенты
- двести грамм сыра
- триста пятьдесят грамм ветчины (можно и копченую курицу)
- пять яиц
- два огурца
- майонез
- соль и перец – по вкусу
- густая сметана и веточки петрушки – для украшения
Салат с ветчиной и сыром: а теперь покажем, как готовить
- Для начала нужно взять разъемную форму, радиусом в восемь сантиметров. Установить ее на плоское блюдо.
- Ветчину нарезать мелким кубиком. Если вам больше нравится куриное мясо, то можно вместо ветчины взять копченую курицу.
- Выложить нарезанную ветчину нижним слоем внутрь разъемной формы.
- Сверху полить майонезом и силиконовой лопаточкой разровнять. Майонез можно брать не обязательно покупной, а домашнего приготовления.
- Свежие огурчики нарезать тонкой соломкой и выложить вторым слоем. Снова покрыть майонезом и разровнять.
- Твердый сыр натереть на крупной фракции терки и выложить третьим слоем. Немного утрамбовать и покрыть майонезом.
- Яйца залить холодной подсоленной водой и сварить вкрутую. Затем очистить от скорлупы и отделить белки от желтков.
- Желтки растереть вилочкой и отложить на некоторое время в сторону.
- Белки натереть на крупной терке, выложить в форму верхним слоем, снова покрыть майонезом.
- Форму покрыть пленкой и положить в холодильник где-то на полчаса, чтобы салат хорошо пропитался.
- По истечении необходимого времени достать салат из холодильника, снять форму, покрыть края салата майонезом и крошкой из желтков.
- Верх торт-салата покрыть очень густой сметаной, украсить веточками петрушки и посыпать растертым желтком.
Все наш легкий торт-салат с ветчиной готов. Он очень красиво будет смотреться на Вашем праздничном столе.
Салат с ветчиной и сыром: готов
Приятного аппетита!
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