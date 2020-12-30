Салат с ветчиной и сыром: быстрый рецепт на праздничный стол

Салат с ветчиной и сыром! Мы предлагаем Вам приготовить легкий салат с ветчиной и сыром.

Салат с ветчиной и сыром:

Состоит из легкодоступных бюджетных продуктов, готовится быстро, получается очень вкусным, нежным и красочным. Как раз подходит для того, чтобы быстро и красиво накрыть праздничный стол.

Салат с ветчиной и сыром: ингредиенты

двести грамм сыра

триста пятьдесят грамм ветчины (можно и копченую курицу)

пять яиц

два огурца

майонез

соль и перец – по вкусу

густая сметана и веточки петрушки – для украшения

Салат с ветчиной и сыром: а теперь покажем, как готовить

Для начала нужно взять разъемную форму, радиусом в восемь сантиметров. Установить ее на плоское блюдо.

Ветчину нарезать мелким кубиком. Если вам больше нравится куриное мясо, то можно вместо ветчины взять копченую курицу.

Выложить нарезанную ветчину нижним слоем внутрь разъемной формы.

Сверху полить майонезом и силиконовой лопаточкой разровнять. Майонез можно брать не обязательно покупной, а домашнего приготовления.

Свежие огурчики нарезать тонкой соломкой и выложить вторым слоем. Снова покрыть майонезом и разровнять.

Твердый сыр натереть на крупной фракции терки и выложить третьим слоем. Немного утрамбовать и покрыть майонезом.

Яйца залить холодной подсоленной водой и сварить вкрутую. Затем очистить от скорлупы и отделить белки от желтков.

Желтки растереть вилочкой и отложить на некоторое время в сторону.

Белки натереть на крупной терке, выложить в форму верхним слоем, снова покрыть майонезом.

Форму покрыть пленкой и положить в холодильник где-то на полчаса, чтобы салат хорошо пропитался.

По истечении необходимого времени достать салат из холодильника, снять форму, покрыть края салата майонезом и крошкой из желтков.

Верх торт-салата покрыть очень густой сметаной, украсить веточками петрушки и посыпать растертым желтком.

Все наш легкий торт-салат с ветчиной готов. Он очень красиво будет смотреться на Вашем праздничном столе.

Салат с ветчиной и сыром: готов

Приятного аппетита!