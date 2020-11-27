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Сырные шарики во фритюре: с хрустящей корочкой и нежным сыром внутри

Сырные шарики во фритюре получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Эта закуска придется по душе как деткам, так и взрослым! Приготовить не сложно!

Сырные шарики во фритюре: ингредиенты

Сырные шарики во фритюре

  1. 150 (сто пятьдесят) гр – панировочных сухарей
  2. 450 (четыреста пятьдесят) гр – сулугуни
  3. 1 (одна) ч. ложка – базилика
  4. 4 (четыре) шт – яиц
  5. Полторы ч. ложки – красного молотого перца
  6. 6 (шесть) гр – чеснока
  7. 700 (семьсот) гр – растительного масла

Сырные шарики во фритюре: рецепт

Сырные шарики во фритюре

  • Натрите сыр на мелкой терке и добавьте одно яйцо. Одну ст. ложку муки и измельченный чеснок. Перемешайте
  • Сформируйте из полученной массы небольшие шарики
  • Готовим льезон. Три яйца взбейте до пены
  • К панировочным сухарям добавьте красный перей, базилик, и перемешайте
  • Каждый шарик окунайте в льезон, затем в сухари, снова в льезон и сухари
  • Хорошо разогрейте масло и полностью уложите туда шарики и жарьте одну минуту

Сырные шарики во фритюре

Сырные шарики в фритюре готовы: Видео

Подавать с кетчупом! Вареньем. Различными соусами! На здоровье!

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