Сырные шарики во фритюре: с хрустящей корочкой и нежным сыром внутри

Сырные шарики во фритюре получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Эта закуска придется по душе как деткам, так и взрослым! Приготовить не сложно!

Сырные шарики во фритюре: ингредиенты

150 (сто пятьдесят) гр – панировочных сухарей 450 (четыреста пятьдесят) гр – сулугуни 1 (одна) ч. ложка – базилика 4 (четыре) шт – яиц Полторы ч. ложки – красного молотого перца 6 (шесть) гр – чеснока 700 (семьсот) гр – растительного масла

Сырные шарики во фритюре: рецепт

Натрите сыр на мелкой терке и добавьте одно яйцо. Одну ст. ложку муки и измельченный чеснок. Перемешайте

Сформируйте из полученной массы небольшие шарики

Готовим льезон. Три яйца взбейте до пены

К панировочным сухарям добавьте красный перей, базилик, и перемешайте

Каждый шарик окунайте в льезон, затем в сухари, снова в льезон и сухари

Хорошо разогрейте масло и полностью уложите туда шарики и жарьте одну минуту

Сырные шарики в фритюре готовы: Видео

Подавать с кетчупом! Вареньем. Различными соусами! На здоровье!