Сырные шарики во фритюре: с хрустящей корочкой и нежным сыром внутри

Сырные шарики во фритюре получаются хрустящими снаружи и нежными внутри. Эта закуска придется по душе как деткам, так и взрослым! Приготовить не сложно!
Сырные шарики во фритюре: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) гр – панировочных сухарей
- 450 (четыреста пятьдесят) гр – сулугуни
- 1 (одна) ч. ложка – базилика
- 4 (четыре) шт – яиц
- Полторы ч. ложки – красного молотого перца
- 6 (шесть) гр – чеснока
- 700 (семьсот) гр – растительного масла
Сырные шарики во фритюре: рецепт
- Натрите сыр на мелкой терке и добавьте одно яйцо. Одну ст. ложку муки и измельченный чеснок. Перемешайте
- Сформируйте из полученной массы небольшие шарики
- Готовим льезон. Три яйца взбейте до пены
- К панировочным сухарям добавьте красный перей, базилик, и перемешайте
- Каждый шарик окунайте в льезон, затем в сухари, снова в льезон и сухари
- Хорошо разогрейте масло и полностью уложите туда шарики и жарьте одну минуту
Сырные шарики в фритюре готовы: Видео
Подавать с кетчупом! Вареньем. Различными соусами! На здоровье!
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