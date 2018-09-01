Яркий и вкусный ужин — перец, фаршированный индейкой с сыром

Ингредиенты:

Перец болгарский (разноцветный) – 4 шт

Лук красный – 1 шт

Грудка индейки – 300 г

Сыр адыгейский – 150 г

Яйцо – 1 шт

Творог обезжиренный – 180 г

Масло оливковое – 2 ст.л.

Соль

Кинза – маленький пучок

Приготовление:

Разрезаем перец пополам и освобождаем от семян.

Нарезаем грудку индейки маленькими кубиками.

Смешиваем в миске творог, яйцо и раскрошенный Адыгейский сыр, оливковое масло и мясо индейки. Перемешиваем и солим по вкусу.

Выкладываем начинку в перцы. Красный лук, порезанный полукольцами выкладываем сверху.

Выкладываем перцы в форму для запекания, накрываем фольгой и запекаем при 180 С в течение 45 минут, затем убираем фольгу и выпекаем еще 10 минут при 200 градусах.

Подаем посыпав перцы рубленной зеленью кинзы.

Приятного аппетита!