Яркий и вкусный ужин — перец, фаршированный индейкой с сыром

Люблю оригинальные и красивые блюда!
Перец болгарский (разноцветный) – 4 шт
Лук красный – 1 шт
Грудка индейки – 300 г
Сыр адыгейский – 150 г
Яйцо – 1 шт
Творог обезжиренный – 180 г
Масло оливковое – 2 ст.л.
Соль
Кинза – маленький пучок
Приготовление:
Разрезаем перец пополам и освобождаем от семян.
Нарезаем грудку индейки маленькими кубиками.
Смешиваем в миске творог, яйцо и раскрошенный Адыгейский сыр, оливковое масло и мясо индейки. Перемешиваем и солим по вкусу.
Выкладываем начинку в перцы. Красный лук, порезанный полукольцами выкладываем сверху.
Выкладываем перцы в форму для запекания, накрываем фольгой и запекаем при 180 С в течение 45 минут, затем убираем фольгу и выпекаем еще 10 минут при 200 градусах.
Подаем посыпав перцы рубленной зеленью кинзы.
Приятного аппетита!
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