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Яркий и вкусный ужин — перец, фаршированный индейкой с сыром

Люблю оригинальные и красивые блюда!

Яркий и вкусный ужин — перец, фаршированный индейкой с сыром
 
Ингредиенты:

Перец болгарский (разноцветный) – 4 шт
Лук красный – 1 шт
Грудка индейки – 300 г
Сыр адыгейский – 150 г
Яйцо – 1 шт
Творог обезжиренный – 180 г
Масло оливковое – 2 ст.л.
Соль
Кинза – маленький пучок

Приготовление:

Разрезаем перец пополам и освобождаем от семян.

Яркий и вкусный ужин — перец, фаршированный индейкой с сыром

Нарезаем грудку индейки маленькими кубиками.

Смешиваем в миске творог, яйцо и раскрошенный Адыгейский сыр, оливковое масло и мясо индейки. Перемешиваем и солим по вкусу.

Выкладываем начинку в перцы. Красный лук, порезанный полукольцами выкладываем сверху.

Яркий и вкусный ужин — перец, фаршированный индейкой с сыром

Выкладываем перцы в форму для запекания, накрываем фольгой и запекаем при 180 С в течение 45 минут, затем убираем фольгу и выпекаем еще 10 минут при 200 градусах.

Подаем посыпав перцы рубленной зеленью кинзы.

Приятного аппетита!

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