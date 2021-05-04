Салат Прибой с селёдочкой — проверенный, простой и очень вкусный рецепт

Салат Прибой с селёдочкой очень вкусный и сытный. Этот рецепт обязательно понравится всей семье.
Салат Прибой с селёдочкой: ингредиенты
- Сельдь соленая — 1 ( одна штука)
- Картофель — 2 ( штуки)
- Лук — 1 луковица
- Морковь — 1 штука
- Яйца — 2 штуки
- Соль, перец, майонез — по вкусу
Способ приготовления:
- Сварите до готовности , картофель, яйца и морковь. Остудите и почистите.
- Нарежьте все мелким кубиком.
- Селедку филируйте и нарежьте кусочками.
- Лук мелко накрошите.
- Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом, добавите соль и перец по вкусу.
Салат Прибой с селёдочкой : Видео
http://www.youtube.com/watch?v=EgpZpiwHLKM
Салатик порадует Вас необыкновенным вкусом!
Готовьте на здоровье!
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