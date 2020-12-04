Вкуснейшие тефтели из куриного фарша и кабачков – великолепное блюдо для всей семьи

Приготовьте сегодня для своей семьи вкуснейшие тефтели из куриного фарша и кабачков. Такие тефтели можно подавать и как самостоятельное блюдо, и с каким-нибудь гарниром. Тефтели получаются очень вкусные и нежные.

За счет того, что кабачок заранее не отжимали, они получаются еще и довольно сочными.

Тефтели из куриного фарша и кабачков, нужно:

половина килограмма куриного фарша

два кабачка среднего размера

лук и чеснок – по вкусу

один пучок петрушки – по вкусу

четыре столовые ложки сметаны

две чайные ложки кетчупа

кунжут – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

соль, перец – по вкусу

Вкуснейшие тефтели из куриного фарша и кабачков — приготовление:

Куриный фарш переложить в глубокую миску и добавить копченую паприку.

Репчатый лук почистить и мелко нарезать. Добавить к фаршу.

Чеснок почистить и натереть на терке. Добавить в фарш.

Посолить, поперчить и все перемешать.

Кабачки помыть и натереть на крупной терке в миску к фаршу.

Хорошо все перемешать и замешать фарш.

Петрушку помыть и мелко нарезать. Добавить в фарш.

Смоченными в холодной воде руками сформировать котлеты.

Сформированные котлеты переложить в огнеупорную форму.

В отдельной миске развести сметану и кетчуп.

Тефтели сверху полить разведенным соусом.

Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.

Тефтели отправить в духовку на сорок минут.

Готовые тефтели из куриного фарша достать из духовки, посыпать нарезанной зеленью и подать к столу.

Ну очень вкусное блюдо, которое оценят все домочадцы.

Приятного аппетита!