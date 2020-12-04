Скатерть-Самобранка

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Вкуснейшие тефтели из куриного фарша и кабачков – великолепное блюдо для всей семьи

Приготовьте сегодня для своей семьи вкуснейшие тефтели из куриного фарша и кабачков. Такие тефтели можно подавать и как самостоятельное блюдо, и с каким-нибудь гарниром. Тефтели получаются очень вкусные и нежные.

За счет того, что кабачок заранее не отжимали, они получаются еще и довольно сочными.

Тефтели из куриного фарша и кабачков, нужно:

  • половина килограмма куриного фарша
  • два кабачка среднего размера

тефтели из куриного фарша

  • лук и чеснок – по вкусу
  • один пучок петрушки – по вкусу
  • четыре столовые ложки сметаны
  • две чайные ложки кетчупа
  • кунжут – по вкусу
  • копченая паприка – по вкусу
  • соль, перец – по вкусу

Вкуснейшие тефтели из куриного фарша и кабачков — приготовление:

  • Куриный фарш переложить в глубокую миску и добавить копченую паприку.

Вкуснейшие тефтели из куриного фарша и кабачков – великолепное блюдо для всей семьи

  • Репчатый лук почистить и мелко нарезать. Добавить к фаршу.
  • Чеснок почистить и натереть на терке. Добавить в фарш.
  • Посолить, поперчить и все перемешать.
  • Кабачки помыть и натереть на крупной терке в миску к фаршу.
  • Хорошо все перемешать и замешать фарш.
  • Петрушку помыть и мелко нарезать. Добавить в фарш.
  • Смоченными в холодной воде руками сформировать котлеты.
  • Сформированные котлеты переложить в огнеупорную форму.
  • В отдельной миске развести сметану и кетчуп.
  • Тефтели сверху полить разведенным соусом.
  • Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.
  • Тефтели отправить в духовку на сорок минут.

тефтели из куриного фарша

Готовые тефтели из куриного фарша достать из духовки, посыпать нарезанной зеленью и подать к столу.

Ну очень вкусное блюдо, которое оценят все домочадцы.

Приятного аппетита!

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