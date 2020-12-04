Вкуснейшие тефтели из куриного фарша и кабачков – великолепное блюдо для всей семьи

Приготовьте сегодня для своей семьи вкуснейшие тефтели из куриного фарша и кабачков. Такие тефтели можно подавать и как самостоятельное блюдо, и с каким-нибудь гарниром. Тефтели получаются очень вкусные и нежные.
За счет того, что кабачок заранее не отжимали, они получаются еще и довольно сочными.
Тефтели из куриного фарша и кабачков, нужно:
- половина килограмма куриного фарша
- два кабачка среднего размера
- лук и чеснок – по вкусу
- один пучок петрушки – по вкусу
- четыре столовые ложки сметаны
- две чайные ложки кетчупа
- кунжут – по вкусу
- копченая паприка – по вкусу
- соль, перец – по вкусу
Вкуснейшие тефтели из куриного фарша и кабачков — приготовление:
- Куриный фарш переложить в глубокую миску и добавить копченую паприку.
- Репчатый лук почистить и мелко нарезать. Добавить к фаршу.
- Чеснок почистить и натереть на терке. Добавить в фарш.
- Посолить, поперчить и все перемешать.
- Кабачки помыть и натереть на крупной терке в миску к фаршу.
- Хорошо все перемешать и замешать фарш.
- Петрушку помыть и мелко нарезать. Добавить в фарш.
- Смоченными в холодной воде руками сформировать котлеты.
- Сформированные котлеты переложить в огнеупорную форму.
- В отдельной миске развести сметану и кетчуп.
- Тефтели сверху полить разведенным соусом.
- Духовку заранее прогреть до ста восьмидесяти градусов.
- Тефтели отправить в духовку на сорок минут.
Готовые тефтели из куриного фарша достать из духовки, посыпать нарезанной зеленью и подать к столу.
Ну очень вкусное блюдо, которое оценят все домочадцы.
Приятного аппетита!
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