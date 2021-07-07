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Баклажаны по-египетски. Закуска получается острой и немного пикантной

Баклажаны по-египетски очень вкусное и оригинальное блюдо, которое понравится любителям баклажанов.

Баклажаны по-египетски: ингредиенты

Баклажаны по-египетски

  1. Помидоры – 2 шт. (две штуки)
  2. Баклажан – 2 шт. (две штуки)
  3. Сыр – 100 г. (сто грамм)

Начинка:

  1. Баранина – 200 г. (двести грамм0
  2. Мякоть из баклажанов
  3. Зелень
  4. Чеснок – 1 з. (один зубчик)
  5. Перец
  6. Соль

Способ приготовления:

  • Промойте, разрежьте вдоль баклажаны и удалите сердцевину.
  • Перемолотите на мясорубке баранину и положите в миску. Добавьте мякоть баранины и пропущенный через пресс чеснок. К фаршу добавьте измельчённую зелень, перец, соль и перемешайте всё.
  • Подготовленным фаршем заполните готовые половинки.
  • Кольцами нарежьте Помидоры и положите сверху на фаршированные Баклажаны. После присыпьте тёртым сыром.
  • Переложите на застеленный пергаментной бумагой противень подготовленные баклажаны.
  • Баклажаны выпекайте 25-39 минут в разогретой до 180 градусов духовке, а После Переложите на блюдо и подайте к столу.

Баклажаны по-египетски — вкусно и сытно.

Баклажаны по-египетски. Закуска получается острой и немного пикантной 2

Готовьте на здоровье!

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