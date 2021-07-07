Баклажаны по-египетски. Закуска получается острой и немного пикантной

Баклажаны по-египетски очень вкусное и оригинальное блюдо, которое понравится любителям баклажанов.
Баклажаны по-египетски: ингредиенты
- Помидоры – 2 шт. (две штуки)
- Баклажан – 2 шт. (две штуки)
- Сыр – 100 г. (сто грамм)
Начинка:
- Баранина – 200 г. (двести грамм0
- Мякоть из баклажанов
- Зелень
- Чеснок – 1 з. (один зубчик)
- Перец
- Соль
Способ приготовления:
- Промойте, разрежьте вдоль баклажаны и удалите сердцевину.
- Перемолотите на мясорубке баранину и положите в миску. Добавьте мякоть баранины и пропущенный через пресс чеснок. К фаршу добавьте измельчённую зелень, перец, соль и перемешайте всё.
- Подготовленным фаршем заполните готовые половинки.
- Кольцами нарежьте Помидоры и положите сверху на фаршированные Баклажаны. После присыпьте тёртым сыром.
- Переложите на застеленный пергаментной бумагой противень подготовленные баклажаны.
- Баклажаны выпекайте 25-39 минут в разогретой до 180 градусов духовке, а После Переложите на блюдо и подайте к столу.
Баклажаны по-египетски — вкусно и сытно.
Готовьте на здоровье!
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