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Картофельная запеканка с квашеной капустой: очень быстро и вкусно!

Картофельная запеканка с квашеной капустой! Хотите быстро приготовить ужин? Картофельная запеканка – идеальный вариант.

Ниже приводим пошаговый рецепт этого уникального блюда.

Картофельная запеканка с квашеной капустой: пошаговый рецепт:

  1. Лук очистить от кожуры и порезать мелкими кубиками. Затем обжарить вместе с предварительно начищенной и крупно натертой морковкой в масле.
  2. Снять квашеную капусту. Дать соку стечь и отжать ее. Мелко нарезав добавить в обжаренную морковь с луком. На медленном огне готовить около 10 мин. Обязательно нужно перемешивать.
  3. Картофелины почистить и варить в соленой воде до готовности. Затем достать, дать им остыть и размять до однородной массы. Взбить 3 яйца, добавить в пюре и хорошенько перемешать. В пюре по желанию можно добавить орехи, черный перец и паприку.
  4. Огнеупорную глубокую посуду смазать подсолнечным маслом, сверху посыпать смесью из муки и панировочных сухарей.
  5. Разделить пюре на две части. Одну из них выложить в огнеупорную посуду. Верх выровнять. Поверх пюре положить обжаренную массу из лука, моркови и капусты, предварительно отжав ее от жидкости, которая образовалась при готовке. Сверху выложить вторую часть картофельной массы.
  6. Взбитым яйцом смазать верх блюда.
    Установить режим духовки на 200°С и печь полчаса.
  7. Достать блюдо. Сверху обсыпать нарезанной петрушкой, луком и кубиками моркови.

Картофельная запеканка с квашеной капустой

Картофельная запеканка с квашеной капустой: ингредиенты

Для картофельной запеканки:

  • картофель – 7 шт.
  • квашеная капуста – 50 г
  • яйца – 4 шт.
  • лук – 2 головки
  • морковь – 2 шт.
  • мука и панировочные сухари – 30 г
  • подсолнечное масло для жарки
  • орехи, черный перец, паприка – на усмотрение

Картофельная запеканка с квашеной капустой

Для украшения:

  • морковь – 1 шт. (нужна вареная)
  • лук – 1 шт.
  • зелень петрушки на глаз

Картофельная запеканка с квашеной капустой: готова

Очень вкусно и полезно! Кушайте на здоровье!

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