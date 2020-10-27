Картофельная запеканка с квашеной капустой: очень быстро и вкусно!

Картофельная запеканка с квашеной капустой! Хотите быстро приготовить ужин? Картофельная запеканка – идеальный вариант.
Ниже приводим пошаговый рецепт этого уникального блюда.
Картофельная запеканка с квашеной капустой: пошаговый рецепт:
- Лук очистить от кожуры и порезать мелкими кубиками. Затем обжарить вместе с предварительно начищенной и крупно натертой морковкой в масле.
- Снять квашеную капусту. Дать соку стечь и отжать ее. Мелко нарезав добавить в обжаренную морковь с луком. На медленном огне готовить около 10 мин. Обязательно нужно перемешивать.
- Картофелины почистить и варить в соленой воде до готовности. Затем достать, дать им остыть и размять до однородной массы. Взбить 3 яйца, добавить в пюре и хорошенько перемешать. В пюре по желанию можно добавить орехи, черный перец и паприку.
- Огнеупорную глубокую посуду смазать подсолнечным маслом, сверху посыпать смесью из муки и панировочных сухарей.
- Разделить пюре на две части. Одну из них выложить в огнеупорную посуду. Верх выровнять. Поверх пюре положить обжаренную массу из лука, моркови и капусты, предварительно отжав ее от жидкости, которая образовалась при готовке. Сверху выложить вторую часть картофельной массы.
- Взбитым яйцом смазать верх блюда. Установить режим духовки на 200°С и печь полчаса.
- Достать блюдо. Сверху обсыпать нарезанной петрушкой, луком и кубиками моркови.
Картофельная запеканка с квашеной капустой: ингредиенты
Для картофельной запеканки:
- картофель – 7 шт.
- квашеная капуста – 50 г
- яйца – 4 шт.
- лук – 2 головки
- морковь – 2 шт.
- мука и панировочные сухари – 30 г
- подсолнечное масло для жарки
- орехи, черный перец, паприка – на усмотрение
Для украшения:
- морковь – 1 шт. (нужна вареная)
- лук – 1 шт.
- зелень петрушки на глаз
Картофельная запеканка с квашеной капустой: готова
Очень вкусно и полезно! Кушайте на здоровье!
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