Вода сасси: вкусный и освежающий напиток для похудения

Вода сасси – вкусный, бодрящий, полезный напиток за считанные минуты. Придумал этот напиток диетолог из Америки, для всех стремящихся сбросить лишний вес. Вода сасси очень популярна. Приготовьте и вы.
Вода сасси: ингредиенты
- 1 (одна) шт – огурцов
- 2 (две) шт – лимонов
- 2 (два) л – воды
- 12 (двенадцать) шт – мяты
Вода сасси: рецепт
- Нам понадобится фильтрованная вода. Или еще лучше талая. Из воды заготовьте лед
- В банке, лучше трехлитровой соедините один литр воды и сок одного лимона. Перемешайте
- Огурец и вторую штуку лимона не очищайте от кожуры, нарежьте тонкими кружочками
- В лимонную воду положите ломтики огурцов, лимона. Немного разотрите листики мяты и тоже положите в воду
- Долейте еще один литр фильтрованной воды и перемешайте
- Накройте крышкой и поставьте в холодильник на ночь
Вода сасси готова: Видео
Итак, теперь более подробно о полезных свойствах этого чуда – напитка. Он расщепляет жиры, ускоряет метаболизм. Подавляет чувство голода. Снижает газообразование, благотворно влияет на работу ЖКТ. Приготовьте и пейте! На здоровье.
Свежие комментарии