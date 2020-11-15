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Вода сасси: вкусный и освежающий напиток для похудения

Вода сасси – вкусный, бодрящий, полезный напиток за считанные минуты. Придумал этот напиток диетолог из Америки, для всех стремящихся сбросить лишний вес. Вода сасси очень популярна. Приготовьте и вы.

Вода сасси: ингредиенты

Вода сасси

  1. 1 (одна) шт – огурцов
  2. 2 (две) шт – лимонов
  3. 2 (два) л – воды
  4. 12 (двенадцать) шт – мяты

Вода сасси: рецепт

Вода сасси

  • Нам понадобится фильтрованная вода. Или еще лучше талая. Из воды заготовьте лед
  • В банке, лучше трехлитровой соедините один литр воды и сок одного лимона. Перемешайте
  • Огурец и вторую штуку лимона не очищайте от кожуры, нарежьте тонкими кружочками
  • В лимонную воду положите ломтики огурцов, лимона. Немного разотрите листики мяты и тоже положите в воду
  • Долейте еще один литр фильтрованной воды и перемешайте
  • Накройте крышкой и поставьте в холодильник на ночь

Вода сасси готова: Видео

Итак, теперь более подробно о полезных свойствах этого чуда – напитка. Он расщепляет жиры, ускоряет метаболизм. Подавляет чувство голода. Снижает газообразование, благотворно влияет на работу ЖКТ. Приготовьте и пейте! На здоровье.

Вода сасси

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