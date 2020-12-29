Суп с сырными шариками: съедается до последней капельки!

Суп с сырными шариками! На вечер предлагаем Вам приготовить очень простой суп с сырными шариками. Готовить можно хоть каждый день. Получается очень вкусным и насыщенным, а сырные шарики придают особую пикантность.

Суп с сырными шариками:

Этот суп пришел к нам из Болгарии. Наваристый, аппетитный, свежеприготовленный супчик отлично подойдет для обеда и ужина. Дешево и сердито — что еще нужно. А главное этот супчик будет съеден подчистую, потому что очень вкусный!

Суп с сырными шариками: ингредиенты

Для супа:

семьсот грамм отварной курочки

два с половиной литра куриного бульона (который можно приготовить заранее)

две-три картофелины

одна морковь

головка репчатого лука

половина чайной ложки соли

черный перец – по вкусу

несколько веточек зеленого лука

два зубчика чеснока

Для сырных шариков:

сто грамм голландского сыра

пятьдесят грамм сливочного масла

одно яйцо

восемьдесят грамм муки

соль, черный перец и сушеная зелень – по вкусу

Суп с сырными шариками: готовка

Нужно начать с приготовления теста для сырных шариков:

Голландский сыр натереть на мелкой терке в глубокую пиалу. Вбить яйцо. Добавить растопленное на водяной бане сливочное масло. Поперчить и добавить сушеную зелень и черный перец. Все перемешать.

Все перемешать. В эту же пиалу постепенно просеять муку, при этом необходимо помешивать массу ложечкой. Затем замешиваем тесто. Оно должно получится не слишком мягким.

Готовое тесто нужно убрать в холодильник приблизительно на полчаса.

Пока тесто отдыхает нужно подготовить овощи:

Овощи почистить помыть и промокнуть полотенцем.

Картофель нарезать некрупной соломкой.

Морковь разрезать вдоль на четверти, а затем порезать на кусочки.

Луковицу мелко нарежем.

Бульон налить в глубокую кастрюлю и закипятить.

В кипящий бульон забросить овощи и варить минут пятнадцать до готовности овощей.

Пока готовятся овощи надо подготовить сырные шарики:

Достать тесто из холодильника.

От теста отщипывать маленькие кусочки и скатывать шарики размером с фундук.

Окончательное оформление супа:

Сырные шарики запустить в кипящий бульон и варить до готовности. Это займет приблизительно десять минут.

Куриное мясо отделить от костей и разобрать по волокнам. Добавить в суп. Посолить.

Лук помыть и мелко нарезать.

Чеснок очистить и мелко нарубить.

За пару минут до готовности в суп добавить лук и чеснок.

Готовый суп снять с огня, разлить по порционным тарелочкам и можно подавать к столу.

Суп с сырными шариками: готов

Суп получился красивым, вкусным и сытным. Он обязательно станет одним из любимейших блюд в вашей семье!