Суп с сырными шариками: съедается до последней капельки!

Суп с сырными шариками! На вечер предлагаем Вам приготовить очень простой суп с сырными шариками. Готовить можно хоть каждый день. Получается очень вкусным и насыщенным, а сырные шарики придают особую пикантность.
Суп с сырными шариками:
Этот суп пришел к нам из Болгарии. Наваристый, аппетитный, свежеприготовленный супчик отлично подойдет для обеда и ужина. Дешево и сердито — что еще нужно. А главное этот супчик будет съеден подчистую, потому что очень вкусный!
Суп с сырными шариками: ингредиенты
Для супа:
- семьсот грамм отварной курочки
- два с половиной литра куриного бульона (который можно приготовить заранее)
- две-три картофелины
- одна морковь
- головка репчатого лука
- половина чайной ложки соли
- черный перец – по вкусу
- несколько веточек зеленого лука
- два зубчика чеснока
Для сырных шариков:
- сто грамм голландского сыра
- пятьдесят грамм сливочного масла
- одно яйцо
- восемьдесят грамм муки
- соль, черный перец и сушеная зелень – по вкусу
Суп с сырными шариками: готовка
Нужно начать с приготовления теста для сырных шариков:
- Голландский сыр натереть на мелкой терке в глубокую пиалу. Вбить яйцо. Добавить растопленное на водяной бане сливочное масло. Поперчить и добавить сушеную зелень и черный перец. Все перемешать.
- В эту же пиалу постепенно просеять муку, при этом необходимо помешивать массу ложечкой. Затем замешиваем тесто. Оно должно получится не слишком мягким.
- Готовое тесто нужно убрать в холодильник приблизительно на полчаса.
Пока тесто отдыхает нужно подготовить овощи:
- Овощи почистить помыть и промокнуть полотенцем.
- Картофель нарезать некрупной соломкой.
- Морковь разрезать вдоль на четверти, а затем порезать на кусочки.
- Луковицу мелко нарежем.
- Бульон налить в глубокую кастрюлю и закипятить.
- В кипящий бульон забросить овощи и варить минут пятнадцать до готовности овощей.
Пока готовятся овощи надо подготовить сырные шарики:
- Достать тесто из холодильника.
- От теста отщипывать маленькие кусочки и скатывать шарики размером с фундук.
Окончательное оформление супа:
- Сырные шарики запустить в кипящий бульон и варить до готовности. Это займет приблизительно десять минут.
- Куриное мясо отделить от костей и разобрать по волокнам. Добавить в суп. Посолить.
- Лук помыть и мелко нарезать.
- Чеснок очистить и мелко нарубить.
- За пару минут до готовности в суп добавить лук и чеснок.
- Готовый суп снять с огня, разлить по порционным тарелочкам и можно подавать к столу.
Суп с сырными шариками: готов
Суп получился красивым, вкусным и сытным. Он обязательно станет одним из любимейших блюд в вашей семье!
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