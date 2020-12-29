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Суп с сырными шариками: съедается до последней капельки!

Суп с сырными шариками! На вечер предлагаем Вам приготовить очень простой суп с сырными шариками. Готовить можно хоть каждый день. Получается очень вкусным и насыщенным, а сырные шарики придают особую пикантность.

Суп с сырными шариками:

Этот суп пришел к нам из Болгарии. Наваристый, аппетитный, свежеприготовленный супчик отлично подойдет для обеда и ужина. Дешево и сердито — что еще нужно. А главное этот супчик будет съеден подчистую, потому что очень вкусный!

Суп с сырными шариками

Суп с сырными шариками: ингредиенты

Для супа:

  • семьсот грамм отварной курочки
  • два с половиной литра куриного бульона (который можно приготовить заранее)
  • две-три картофелины
  • одна морковь
  • головка репчатого лука
  • половина чайной ложки соли
  • черный перец – по вкусу
  • несколько веточек зеленого лука
  • два зубчика чеснока

Для сырных шариков:

  • сто грамм голландского сыра
  • пятьдесят грамм сливочного масла
  • одно яйцо
  • восемьдесят грамм муки

Суп с сырными шариками: съедается до последней капельки!

  • соль, черный перец и сушеная зелень – по вкусу

Суп с сырными шариками: готовка

Нужно начать с приготовления теста для сырных шариков:

  • Голландский сыр натереть на мелкой терке в глубокую пиалу. Вбить яйцо. Добавить растопленное на водяной бане сливочное масло. Поперчить и добавить сушеную зелень и черный перец.
    Все перемешать.
  • В эту же пиалу постепенно просеять муку, при этом необходимо помешивать массу ложечкой. Затем замешиваем тесто. Оно должно получится не слишком мягким.
  • Готовое тесто нужно убрать в холодильник приблизительно на полчаса.

Суп с сырными шариками: съедается до последней капельки!

Пока тесто отдыхает нужно подготовить овощи:

  • Овощи почистить помыть и промокнуть полотенцем.
  • Картофель нарезать некрупной соломкой.
  • Морковь разрезать вдоль на четверти, а затем порезать на кусочки.
  • Луковицу мелко нарежем.
  • Бульон налить в глубокую кастрюлю и закипятить.
  • В кипящий бульон забросить овощи и варить минут пятнадцать до готовности овощей.

Пока готовятся овощи надо подготовить сырные шарики:

  • Достать тесто из холодильника.
  • От теста отщипывать маленькие кусочки и скатывать шарики размером с фундук.

Суп с сырными шариками: съедается до последней капельки!

Окончательное оформление супа:

  • Сырные шарики запустить в кипящий бульон и варить до готовности. Это займет приблизительно десять минут.
  • Куриное мясо отделить от костей и разобрать по волокнам. Добавить в суп. Посолить.
  • Лук помыть и мелко нарезать.
  • Чеснок очистить и мелко нарубить.
  • За пару минут до готовности в суп добавить лук и чеснок.
  • Готовый суп снять с огня, разлить по порционным тарелочкам и можно подавать к столу.

Суп с сырными шариками: готов

Суп получился красивым, вкусным и сытным. Он обязательно станет одним из любимейших блюд в вашей семье!

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