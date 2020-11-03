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Торт Зебра: безумно вкусный и простой в приготовлении тортик

Торт Зебра – невероятно вкусный и простой в приготовлении торт! А зебра его назывют за необычную фактуру теста, так как он получается в полосочку из светлых и темных цветов.

Торт Зебра: ингредиенты

Торт Зебра

  1. 2 (два) ст – муки
  2. 5 (пять) шт – яиц
  3. 200 (двести) гр – сливочного масла
  4. 2 (два) ст – сахара
  5. 1 (один) ст – сметаны
  6. Пол ч. ложки – пищевой соды
  7. 2 (две) ст. ложки – какао – порошка

Торт Зебра: рецепт

Торт Зебра

  • Яйца взбейте вместе с сахаром при помощи миксера до состояния белой пены
  • Взбивая, добавляйте потихоньку муку, мягкое сливочное масло и сметану. В сметану предварительно насыпьте соду и хорошо перемешайте)
  • Взбивайте до состояния однородной массы
  • После чего разделите тесто на две части. В одну часть добавьте две ст. ложки муки
  • Во вторую часть добавьте две ст. ложки какао – порошка. Перемешайте до состояния сметаны, комочков быть не должно!
  • Форму для выпечки смажьте растительным маслом. В центр по столовой ложке выливайте оба вида теста, поочередно
  • Не перемешивайте
  • Так выложите все тесто
  • Отправьте выпекаться торт в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на минут тридцать

Торт Зебра готов!

Торт Зебра

Вот такой простой, классический рецепт тортика. Выглядит очень красиво, аппетитно! А ваши детки будут в полном восторге от такой красоты!

На здоровье!

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