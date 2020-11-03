Торт Зебра: безумно вкусный и простой в приготовлении тортик

Торт Зебра – невероятно вкусный и простой в приготовлении торт! А зебра его назывют за необычную фактуру теста, так как он получается в полосочку из светлых и темных цветов.
Торт Зебра: ингредиенты
- 2 (два) ст – муки
- 5 (пять) шт – яиц
- 200 (двести) гр – сливочного масла
- 2 (два) ст – сахара
- 1 (один) ст – сметаны
- Пол ч. ложки – пищевой соды
- 2 (две) ст. ложки – какао – порошка
Торт Зебра: рецепт
- Яйца взбейте вместе с сахаром при помощи миксера до состояния белой пены
- Взбивая, добавляйте потихоньку муку, мягкое сливочное масло и сметану. В сметану предварительно насыпьте соду и хорошо перемешайте)
- Взбивайте до состояния однородной массы
- После чего разделите тесто на две части. В одну часть добавьте две ст. ложки муки
- Во вторую часть добавьте две ст. ложки какао – порошка. Перемешайте до состояния сметаны, комочков быть не должно!
- Форму для выпечки смажьте растительным маслом. В центр по столовой ложке выливайте оба вида теста, поочередно
- Не перемешивайте
- Так выложите все тесто
- Отправьте выпекаться торт в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на минут тридцать
Торт Зебра готов!
Вот такой простой, классический рецепт тортика. Выглядит очень красиво, аппетитно! А ваши детки будут в полном восторге от такой красоты!На здоровье!
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