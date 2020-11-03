Торт Зебра: безумно вкусный и простой в приготовлении тортик

Торт Зебра – невероятно вкусный и простой в приготовлении торт! А зебра его назывют за необычную фактуру теста, так как он получается в полосочку из светлых и темных цветов.

Торт Зебра: ингредиенты

2 (два) ст – муки 5 (пять) шт – яиц 200 (двести) гр – сливочного масла 2 (два) ст – сахара 1 (один) ст – сметаны Пол ч. ложки – пищевой соды 2 (две) ст. ложки – какао – порошка

Торт Зебра: рецепт

Яйца взбейте вместе с сахаром при помощи миксера до состояния белой пены

Взбивая, добавляйте потихоньку муку, мягкое сливочное масло и сметану. В сметану предварительно насыпьте соду и хорошо перемешайте)

Взбивайте до состояния однородной массы

После чего разделите тесто на две части. В одну часть добавьте две ст. ложки муки

Во вторую часть добавьте две ст. ложки какао – порошка. Перемешайте до состояния сметаны, комочков быть не должно!

Форму для выпечки смажьте растительным маслом. В центр по столовой ложке выливайте оба вида теста, поочередно

Не перемешивайте

Так выложите все тесто

Отправьте выпекаться торт в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на минут тридцать

Торт Зебра готов!

Вот такой простой, классический рецепт тортика. Выглядит очень красиво, аппетитно! А ваши детки будут в полном восторге от такой красоты!

На здоровье!