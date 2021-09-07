Беру немного кефира и готовлю быструю выпечку к чаю. Ароматное сахарное печенье: готовится на раз-два

Тесто на кефире всегда отличается своими свойствами оставаться свежим и мягким длительное время. Этот рецепт самый простой и быстрый, для него нужно всего несколько продуктов, которые всегда есть на кухне.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, 120 мл;
- масло растительное, 50 мл;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 30 г;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- мука, около 270 г;
- лимонная цедра.
Процесс приготовления
Яйца взбиваем с щепоткой соли венчиком или миксером.
Всыпаем сахар и взбиваем до однородности.
Вливаем кефир комнатной температуры и перемешиваем.
Натираем цедру лимона в массу, перемешиваем.
Всыпаем частями просеянную муку с разрыхлителем.
Совет: муки может потребоваться больше или меньше, тесто должно быть мягким и эластичным, податливым.
Стол присыпаем мукой и раскатываем тесто с пласт около 4 мм.
Вырезаем стаканом кружочки, одной стороной обмакиваем в сахар, защипываем края, потом вновь в сахар и еще раз защипываем края. Получается ракушка.
Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом и выпекаем около 20 – 30 минут, но смотрите по своей духовке, ракушки должны стать золотистыми.
Мягкое внутри и немного хрустящее печенье снаружи, разлетается очень быстро. Можно еще полить растопленным шоколадом, получается роскошный вкус и аромат.
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