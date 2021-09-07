Беру немного кефира и готовлю быструю выпечку к чаю. Ароматное сахарное печенье: готовится на раз-два

Тесто на кефире всегда отличается своими свойствами оставаться свежим и мягким длительное время. Этот рецепт самый простой и быстрый, для него нужно всего несколько продуктов, которые всегда есть на кухне.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 120 мл;

масло растительное, 50 мл;

яйца, 2 шт;

сахар, 30 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

мука, около 270 г;

лимонная цедра.

Процесс приготовления

Яйца взбиваем с щепоткой соли венчиком или миксером.

Всыпаем сахар и взбиваем до однородности.

Вливаем кефир комнатной температуры и перемешиваем.

Натираем цедру лимона в массу, перемешиваем.

Всыпаем частями просеянную муку с разрыхлителем.

Совет: муки может потребоваться больше или меньше, тесто должно быть мягким и эластичным, податливым.

Стол присыпаем мукой и раскатываем тесто с пласт около 4 мм.

Вырезаем стаканом кружочки, одной стороной обмакиваем в сахар, защипываем края, потом вновь в сахар и еще раз защипываем края. Получается ракушка.

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом и выпекаем около 20 – 30 минут, но смотрите по своей духовке, ракушки должны стать золотистыми.

Мягкое внутри и немного хрустящее печенье снаружи, разлетается очень быстро. Можно еще полить растопленным шоколадом, получается роскошный вкус и аромат.