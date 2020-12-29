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Хачапури по-аджарски: настоящий грузинский рецепт

Хачапури по-аджарски! Сегодня на завтрак приготовим хачапури по-аджарски.

Хачапури по-аджарски: немного об истории

Как известно многим, «пури» означает хлеб, ну а «хачо» — разновидность творога. Как говорит само название, сыра (творога) в хачапури должно быть не меньше, чем хлеба. Хачапури, на самом деле, довольно древнее блюдо. Начали его готовить ещё в Средневековье в горной части Грузии — в Мегрелии. Далее рецепт хачапури разлетелся по всей Грузии. Народ начал экспериментировать, изменять рецепт на свой вкус. Так и появились все ныне известные и неизвестные разновидности хачапури.

Есть хачапури, которые отличаются от своих родичей оригинальной формой в виде лодочки. Их ни с чем не спутать. Точно! Аджарские хачапури! Ключик к успеху аджарских хачапури в том, что их нужно подавать с пылу с жару.

Хачапури по-аджарски: ингредиенты

  • Четыре яйца
  • Двести граммов муки
  • Половина чайной ложки соды
  • Столько же сахара
  • Сто миллилитров мацони (или кефира)
  • Двести граммов сыра
  • Пять столовых ложек молока
  • Масло
  • Чёрный перец
  • Соль

ужно подавать с пылу с жару.

Хачапури по-аджарски: приступаем к приготовлению

  • Начнём с приготовления теста. Берём глубокую миску и взбиваем в ней яйцо. Солим. Добавляем около половины чайной ложки сахара.
    После того, как хорошо взобьём яйцо, добавим к нему мацони (или кефир). Затем добавляем половину чайной ложки соды. Продолжаем взбивать венчиком.
  • Просеиваем муку через сито в нашу мисочку. Перемешиваем. Перекладываем тесто на стол. Руки смазываем муку и начинаем месить тесто. Оно должно получиться мягким и немного липнуть к рукам.
  • Заворачиваем тесто пищевой плёнкой, чтобы оно не оставалось на воздухе и не высохло. Даём тесту отдохнуть.

Хачапури по-аджарски

  • А сами преступаем к начинке. Отделяем яичный белок и взбиваем его. Затем добавляем молоко. Приправляем чёрным перцем. Солим. Количество соли зависит от сорта сыра. Если сыр сам солёный, то солим совсем мало.
  • Натираем в полученную смесь сыр. Хорошо размешиваем. Теперь начинка готова.
  • Прогреваем духовку до двухсот тридцати градусов. Кладём в неё противень, чтобы он как следует прогрелся.
  • Тесто открываем и делим на две половинки. Раскатываем скалкой на посыпанной мукой поверхности. Должен получиться овал.
  • Выкладываем на каждую лепёшку равное количество начинки. Большую часть начинки оставляем в центре лепёшки.
  • Сворачиваем лепёшку с двух сторон трубочками не до самого центра и скрепляем концы. Получается известная всем лодочка. Перекладываем лодочку на пластиковую доску. Раздвигаем края. Смазываем краешки лодочки желтком.

Хачапури по-аджарски: настоящий грузинский рецепт

  • Наклоняем доску над горячим противнем, чтобы лодочки соскользнули на противень.
  • Кладём в духовку на десять-пятнадцать минут, пока хачапури станет золотистым.
  • Достаём из духовки. Разбиваем в лодочку яйцо (или два). Кладём обратно в духовку, пока белок скрепится.
  • Перекладываем хачапури по-аджарски на тарелочки. Сверху кладём кусочек масла.

Хачапури по-аджарски: готов

Все к столу, пока не остыло!

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