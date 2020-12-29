Хачапури по-аджарски: настоящий грузинский рецепт

Хачапури по-аджарски! Сегодня на завтрак приготовим хачапури по-аджарски.

Хачапури по-аджарски: немного об истории

Как известно многим, «пури» означает хлеб, ну а «хачо» — разновидность творога. Как говорит само название, сыра (творога) в хачапури должно быть не меньше, чем хлеба. Хачапури, на самом деле, довольно древнее блюдо. Начали его готовить ещё в Средневековье в горной части Грузии — в Мегрелии. Далее рецепт хачапури разлетелся по всей Грузии. Народ начал экспериментировать, изменять рецепт на свой вкус. Так и появились все ныне известные и неизвестные разновидности хачапури.

Есть хачапури, которые отличаются от своих родичей оригинальной формой в виде лодочки. Их ни с чем не спутать. Точно! Аджарские хачапури! Ключик к успеху аджарских хачапури в том, что их нужно подавать с пылу с жару.

Хачапури по-аджарски: ингредиенты

Четыре яйца

Двести граммов муки

Половина чайной ложки соды

Столько же сахара

Сто миллилитров мацони (или кефира)

Двести граммов сыра

Пять столовых ложек молока

Масло

Чёрный перец

Соль

ужно подавать с пылу с жару.

Хачапури по-аджарски: приступаем к приготовлению

Начнём с приготовления теста. Берём глубокую миску и взбиваем в ней яйцо. Солим. Добавляем около половины чайной ложки сахара. После того, как хорошо взобьём яйцо, добавим к нему мацони (или кефир). Затем добавляем половину чайной ложки соды. Продолжаем взбивать венчиком.

После того, как хорошо взобьём яйцо, добавим к нему мацони (или кефир). Затем добавляем половину чайной ложки соды. Продолжаем взбивать венчиком. Просеиваем муку через сито в нашу мисочку. Перемешиваем. Перекладываем тесто на стол. Руки смазываем муку и начинаем месить тесто. Оно должно получиться мягким и немного липнуть к рукам.

Заворачиваем тесто пищевой плёнкой, чтобы оно не оставалось на воздухе и не высохло. Даём тесту отдохнуть.

А сами преступаем к начинке. Отделяем яичный белок и взбиваем его. Затем добавляем молоко. Приправляем чёрным перцем. Солим. Количество соли зависит от сорта сыра. Если сыр сам солёный, то солим совсем мало.

Натираем в полученную смесь сыр. Хорошо размешиваем. Теперь начинка готова.

Прогреваем духовку до двухсот тридцати градусов. Кладём в неё противень, чтобы он как следует прогрелся.

Тесто открываем и делим на две половинки. Раскатываем скалкой на посыпанной мукой поверхности. Должен получиться овал.

Выкладываем на каждую лепёшку равное количество начинки. Большую часть начинки оставляем в центре лепёшки.

Сворачиваем лепёшку с двух сторон трубочками не до самого центра и скрепляем концы. Получается известная всем лодочка. Перекладываем лодочку на пластиковую доску. Раздвигаем края. Смазываем краешки лодочки желтком.

Наклоняем доску над горячим противнем, чтобы лодочки соскользнули на противень.

Кладём в духовку на десять-пятнадцать минут, пока хачапури станет золотистым.

Достаём из духовки. Разбиваем в лодочку яйцо (или два). Кладём обратно в духовку, пока белок скрепится.

Перекладываем хачапури по-аджарски на тарелочки. Сверху кладём кусочек масла.

Хачапури по-аджарски: готов

Все к столу, пока не остыло!