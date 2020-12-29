Хачапури по-аджарски: настоящий грузинский рецепт

Хачапури по-аджарски! Сегодня на завтрак приготовим хачапури по-аджарски.
Хачапури по-аджарски: немного об истории
Как известно многим, «пури» означает хлеб, ну а «хачо» — разновидность творога. Как говорит само название, сыра (творога) в хачапури должно быть не меньше, чем хлеба. Хачапури, на самом деле, довольно древнее блюдо. Начали его готовить ещё в Средневековье в горной части Грузии — в Мегрелии. Далее рецепт хачапури разлетелся по всей Грузии. Народ начал экспериментировать, изменять рецепт на свой вкус. Так и появились все ныне известные и неизвестные разновидности хачапури.
Есть хачапури, которые отличаются от своих родичей оригинальной формой в виде лодочки. Их ни с чем не спутать. Точно! Аджарские хачапури! Ключик к успеху аджарских хачапури в том, что их нужно подавать с пылу с жару.
Хачапури по-аджарски: ингредиенты
- Четыре яйца
- Двести граммов муки
- Половина чайной ложки соды
- Столько же сахара
- Сто миллилитров мацони (или кефира)
- Двести граммов сыра
- Пять столовых ложек молока
- Масло
- Чёрный перец
- Соль
ужно подавать с пылу с жару.
Хачапури по-аджарски: приступаем к приготовлению
- Начнём с приготовления теста. Берём глубокую миску и взбиваем в ней яйцо. Солим. Добавляем около половины чайной ложки сахара. После того, как хорошо взобьём яйцо, добавим к нему мацони (или кефир). Затем добавляем половину чайной ложки соды. Продолжаем взбивать венчиком.
- Просеиваем муку через сито в нашу мисочку. Перемешиваем. Перекладываем тесто на стол. Руки смазываем муку и начинаем месить тесто. Оно должно получиться мягким и немного липнуть к рукам.
- Заворачиваем тесто пищевой плёнкой, чтобы оно не оставалось на воздухе и не высохло. Даём тесту отдохнуть.
- А сами преступаем к начинке. Отделяем яичный белок и взбиваем его. Затем добавляем молоко. Приправляем чёрным перцем. Солим. Количество соли зависит от сорта сыра. Если сыр сам солёный, то солим совсем мало.
- Натираем в полученную смесь сыр. Хорошо размешиваем. Теперь начинка готова.
- Прогреваем духовку до двухсот тридцати градусов. Кладём в неё противень, чтобы он как следует прогрелся.
- Тесто открываем и делим на две половинки. Раскатываем скалкой на посыпанной мукой поверхности. Должен получиться овал.
- Выкладываем на каждую лепёшку равное количество начинки. Большую часть начинки оставляем в центре лепёшки.
- Сворачиваем лепёшку с двух сторон трубочками не до самого центра и скрепляем концы. Получается известная всем лодочка. Перекладываем лодочку на пластиковую доску. Раздвигаем края. Смазываем краешки лодочки желтком.
- Наклоняем доску над горячим противнем, чтобы лодочки соскользнули на противень.
- Кладём в духовку на десять-пятнадцать минут, пока хачапури станет золотистым.
- Достаём из духовки. Разбиваем в лодочку яйцо (или два). Кладём обратно в духовку, пока белок скрепится.
- Перекладываем хачапури по-аджарски на тарелочки. Сверху кладём кусочек масла.
Хачапури по-аджарски: готов
Все к столу, пока не остыло!
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