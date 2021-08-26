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Рецепт консервации на зиму. Мировая закуска — пальчики оближешь

Овощное ассорти получается очень вкусным и ароматным, такая закуска выглядит отлично на праздничном столе, я подаю и на обед, ужин. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

капуста, 700 г; 

помидоры, 3 шт; 

сладкий перец, 2 шт; 

лук, 1 шт; 

зелень; 

чеснок, по 2 зубчика в банку; 

перец горошком по 4 шт в банку; 

соль, 2 ст.л; 

сахар, 4 ст.л; 

уксус 9 %, 50 мл. 

Процесс приготовления 

Капусту тонко шинкуем, перец и томаты режем кусочками. 

Лук режем тонкими полукольцами. 

Зелень по вкусу мелко измельчаем. 

В стерилизованные банки укладываем перец горошком, дольки чеснока, слой лук, слой капусту, перца и томаты. 

Вливаем кипяток в каждую банку и накрываем крышками, оставляем на 5 минут. 

Сливаем воду в кастрюлю и добавляем соль и сахар. 

Совет: все ингредиенты (соль, сахар и уксус) рассчитывайте внимательно. 

Доводим маринад до кипения, вливаем уксус и кипятим. 

Разливаем маринад в банки, закручиваем крышками и переворачиваем, укутываем. 

Храним консервацию в подвале или в кладовке. 

Рецепт консервации на зиму. Мировая закуска — пальчики оближешь

Овощи получаются очень вкусными, хрустящими, капуста просто изумительная. 

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