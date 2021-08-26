Рецепт консервации на зиму. Мировая закуска — пальчики оближешь

Овощное ассорти получается очень вкусным и ароматным, такая закуска выглядит отлично на праздничном столе, я подаю и на обед, ужин.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 700 г;

помидоры, 3 шт;

сладкий перец, 2 шт;

лук, 1 шт;

зелень;

чеснок, по 2 зубчика в банку;

перец горошком по 4 шт в банку;

соль, 2 ст.л;

сахар, 4 ст.л;

уксус 9 %, 50 мл.

Процесс приготовления

Капусту тонко шинкуем, перец и томаты режем кусочками.

Лук режем тонкими полукольцами.

Зелень по вкусу мелко измельчаем.

В стерилизованные банки укладываем перец горошком, дольки чеснока, слой лук, слой капусту, перца и томаты.

Вливаем кипяток в каждую банку и накрываем крышками, оставляем на 5 минут.

Сливаем воду в кастрюлю и добавляем соль и сахар.

Совет: все ингредиенты (соль, сахар и уксус) рассчитывайте внимательно.

Доводим маринад до кипения, вливаем уксус и кипятим.

Разливаем маринад в банки, закручиваем крышками и переворачиваем, укутываем.

Храним консервацию в подвале или в кладовке.

Овощи получаются очень вкусными, хрустящими, капуста просто изумительная.