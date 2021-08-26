Рецепт консервации на зиму. Мировая закуска — пальчики оближешь

Овощное ассорти получается очень вкусным и ароматным, такая закуска выглядит отлично на праздничном столе, я подаю и на обед, ужин.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
капуста, 700 г;
помидоры, 3 шт;
сладкий перец, 2 шт;
лук, 1 шт;
зелень;
чеснок, по 2 зубчика в банку;
перец горошком по 4 шт в банку;
соль, 2 ст.л;
сахар, 4 ст.л;
уксус 9 %, 50 мл.
Процесс приготовления
Капусту тонко шинкуем, перец и томаты режем кусочками.
Лук режем тонкими полукольцами.
Зелень по вкусу мелко измельчаем.
В стерилизованные банки укладываем перец горошком, дольки чеснока, слой лук, слой капусту, перца и томаты.
Вливаем кипяток в каждую банку и накрываем крышками, оставляем на 5 минут.
Сливаем воду в кастрюлю и добавляем соль и сахар.
Совет: все ингредиенты (соль, сахар и уксус) рассчитывайте внимательно.
Доводим маринад до кипения, вливаем уксус и кипятим.
Разливаем маринад в банки, закручиваем крышками и переворачиваем, укутываем.
Храним консервацию в подвале или в кладовке.
Овощи получаются очень вкусными, хрустящими, капуста просто изумительная.
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