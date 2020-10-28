Лепешки с колбасой и сыром: бюджетное блюдо для всей семьи

Лепешки с колбасой и сыром! Приготовим вкусный завтрак из того, что есть в холодильнике. Времени займет немного, а семья вкусно поест перед трудным рабочим днем.

Лепешки с колбасой и сыром: ингредиенты

три яйца среднего размера

сто грамм колбасы

пятьдесят грамм сыра

один помидор

зеленый лук и любая зелень – по вкусу

стакан кефира либо молока

соль и перец – по вкусу

половина стакана муки

растительное масло – для обжарки

Лепешки с колбасой и сыром: начнем готовить

Яйца разбить в глубокую пиалу и хорошо взбить венчиком.

Колбасу нарезать мелким кубиком и отправить к яйцам.

Помидор помыть, высушить и нарезать мелким кубиком. Отправить в пиалу.

Зеленый лук и остальную зелень почистить, помыть, обсушить полотенцем и всыпать в ту же пиалу.

Все компоненты залить молоком или же кефиром. Посолить, поперчить и все перемешать.

Сыр натереть на крупной терке, всыпать к остальным компонентам. Все хорошо перемешать венчиком.

Затем в ту же пиалу небольшими порциями просеять муку, при этом, массу нужно все время перемешивать.

На сковороде разогреть небольшое количество растительного масла.

В разогретое масло при помощи ложечки по порциям выложить получившуюся массу.

Обжаривать на среднем огне буквально минуты три. Затем перевернуть получившиеся лепешки и обжаривать еще пару минут.

Готовые лепешки выложить на большое плоское блюдо и можно подавать к столу.

Вот так, без всяких заморочек и из того, что есть в холодильнике готовится наш вкусный завтрак.

Лепешки с колбасой и сыром: готовы

Собирайтесь все к столу, наливайте чай и кофе. Кушайте на здоровье!