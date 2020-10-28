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Лепешки с колбасой и сыром: бюджетное блюдо для всей семьи

Лепешки с колбасой и сыром! Приготовим вкусный завтрак из того, что есть в холодильнике. Времени займет немного, а семья вкусно поест перед трудным рабочим днем.

Лепешки с колбасой и сыром: ингредиенты

  • три яйца среднего размера
  • сто грамм колбасы
  • пятьдесят грамм сыра

Лепешки с колбасой и сыром

  • один помидор
  • зеленый лук и любая зелень – по вкусу
  • стакан кефира либо молока
  • соль и перец – по вкусу
  • половина стакана муки
  • растительное масло – для обжарки

Лепешки с колбасой и сыром: начнем готовить

  • Яйца разбить в глубокую пиалу и хорошо взбить венчиком.
  • Колбасу нарезать мелким кубиком и отправить к яйцам.
  • Помидор помыть, высушить и нарезать мелким кубиком. Отправить в пиалу.
  • Зеленый лук и остальную зелень почистить, помыть, обсушить полотенцем и всыпать в ту же пиалу.
  • Все компоненты залить молоком или же кефиром. Посолить, поперчить и все перемешать.
  • Сыр натереть на крупной терке, всыпать к остальным компонентам. Все хорошо перемешать венчиком.
  • Затем в ту же пиалу небольшими порциями просеять муку, при этом, массу нужно все время перемешивать.
  • На сковороде разогреть небольшое количество растительного масла.
  • В разогретое масло при помощи ложечки по порциям выложить получившуюся массу.
  • Обжаривать на среднем огне буквально минуты три.
    Затем перевернуть получившиеся лепешки и обжаривать еще пару минут.

Лепешки с колбасой и сыром

Готовые лепешки выложить на большое плоское блюдо и можно подавать к столу.

Вот так, без всяких заморочек и из того, что есть в холодильнике готовится наш вкусный завтрак.

Лепешки с колбасой и сыром: готовы

Собирайтесь все к столу, наливайте чай и кофе. Кушайте на здоровье!

 

 

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