Лепешки с колбасой и сыром: бюджетное блюдо для всей семьи

Лепешки с колбасой и сыром! Приготовим вкусный завтрак из того, что есть в холодильнике. Времени займет немного, а семья вкусно поест перед трудным рабочим днем.
Лепешки с колбасой и сыром: ингредиенты
- три яйца среднего размера
- сто грамм колбасы
- пятьдесят грамм сыра
- один помидор
- зеленый лук и любая зелень – по вкусу
- стакан кефира либо молока
- соль и перец – по вкусу
- половина стакана муки
- растительное масло – для обжарки
Лепешки с колбасой и сыром: начнем готовить
- Яйца разбить в глубокую пиалу и хорошо взбить венчиком.
- Колбасу нарезать мелким кубиком и отправить к яйцам.
- Помидор помыть, высушить и нарезать мелким кубиком. Отправить в пиалу.
- Зеленый лук и остальную зелень почистить, помыть, обсушить полотенцем и всыпать в ту же пиалу.
- Все компоненты залить молоком или же кефиром. Посолить, поперчить и все перемешать.
- Сыр натереть на крупной терке, всыпать к остальным компонентам. Все хорошо перемешать венчиком.
- Затем в ту же пиалу небольшими порциями просеять муку, при этом, массу нужно все время перемешивать.
- На сковороде разогреть небольшое количество растительного масла.
- В разогретое масло при помощи ложечки по порциям выложить получившуюся массу.
- Обжаривать на среднем огне буквально минуты три. Затем перевернуть получившиеся лепешки и обжаривать еще пару минут.
Готовые лепешки выложить на большое плоское блюдо и можно подавать к столу.
Вот так, без всяких заморочек и из того, что есть в холодильнике готовится наш вкусный завтрак.
Лепешки с колбасой и сыром: готовы
Собирайтесь все к столу, наливайте чай и кофе. Кушайте на здоровье!
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