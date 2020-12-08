Новый салат «Привет из Одессы». И на стол подать не стыдно, рецепт салата без майонеза на праздник

Простой и оригинальный салат из красной фасоли, копченого куриного мяса, шампиньонов и грецких орехов. Блюда не заправляется майонезом, но получается очень вкусно и без этого соуса.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- копченое куриное мясо, 250 г;
- фасоль красная, 1 банка;
- лук и морковь по 2 шт;
- шампиньоны, 350 г;
- орехи грецкие, 50 г;
- зелень, сок лимона, приправы, соль, растительное масло.
Процесс приготовления
Грибы очищаем, промываем.
Воду доводим до кипения, снимаем с плиты и бросаем грибы. Накрываем крышкой и оставляем на 30 минут. Один раз перемешиваем.
Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем на растительном масле.
Когда немного обжариться, добавляем морковь, тертую на крупной терке. Обжариваем до готовности и остужаем.
Грибы сливаем и режем кусочками.
Смешиваем лук и морковь с грибами, фасолью, кусочками копченого мяса, рубленой зеленью.
Салат не заправляем ничем – в нем достаточно растительного масла от лука с морковью. Только добавляем сок лимона по вкусу и разные специи.
Перемешиваем и подаем к столу к разным гарнирам и закускам.
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