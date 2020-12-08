Скатерть-Самобранка

5 255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь
    Для теста нужна вода, а её здесь нет.Узбекский Ханум —...
  • Galina Sinelnikova
    Я намазываю блины мягким сливочным сыром поверх выкладываю тонко нарезанную соленую семгу и сворачиваю в рулет. За...Закуска из 90-х, ...
  • Ирина Новичихина
    Ничоси! :-( "25 ст – крахмала картофельного"!!! Это что, 25 стаканов что ли!?! Или 25 столовых ложек? Так тоже дофиг...Торт Стёпка-растр...

Новый салат «Привет из Одессы». И на стол подать не стыдно, рецепт салата без майонеза на праздник

Простой и оригинальный салат из красной фасоли, копченого куриного мяса, шампиньонов и грецких орехов. Блюда не заправляется майонезом, но получается очень вкусно и без этого соуса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • копченое куриное мясо, 250 г;
  • фасоль красная, 1 банка;
  • лук и морковь по 2 шт;
  • шампиньоны, 350 г;
  • орехи грецкие, 50 г;
  • зелень, сок лимона, приправы, соль, растительное масло.

Процесс приготовления

Грибы очищаем, промываем.

Воду доводим до кипения, снимаем с плиты и бросаем грибы. Накрываем крышкой и оставляем на 30 минут. Один раз перемешиваем.

Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем на растительном масле.

Когда немного обжариться, добавляем морковь, тертую на крупной терке. Обжариваем до готовности и остужаем.

Грибы сливаем и режем кусочками.

Смешиваем лук и морковь с грибами, фасолью, кусочками копченого мяса, рубленой зеленью.

Салат не заправляем ничем – в нем достаточно растительного масла от лука с морковью. Только добавляем сок лимона по вкусу и разные специи.

Перемешиваем и подаем к столу к разным гарнирам и закускам.

Новый салат «Привет из Одессы». И на стол подать не стыдно, рецепт салата без майонеза на праздник

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх