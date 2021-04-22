Куриная печень в сметанном кляре: трудно придумать блюдо с более нежным вкусом

Куриная печень давно стала универсальным продуктом: с ней готовят вторые блюда, паштеты, салаты, закуски, намазки для бутербродов. Предлагаю попробовать еще один интересный и аппетитный вариант.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриная печень, 500 г;

яйца, 2 шт;

мука и сметана по 4 ст.л;

соль, перец, специи;

чеснок, 3 зубчика;

масло растительное.

Процесс приготовления

Печень промываем, даем стечь лишней жидкости и режем крупно, убрав все лишнее.

Совет: можно хорошо промокнуть бумажными полотенцами, тогда она избавиться от лишней жидкости. Также можно отбить немного кусочки, тогда печень быстро обжариться в кляре.

Чеснок пропускаем через пресс и смешиваем со сметаной и мукой, солим и перчим, добавляем любые специи.

Каждый кусочек печени опускаем в кляр и выкладываем на сковороду с разогретым растительным маслом.

Достаточно обжаривать по 3 минуты с каждой стороны до румяности.