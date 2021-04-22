Куриная печень в сметанном кляре: трудно придумать блюдо с более нежным вкусом

Куриная печень давно стала универсальным продуктом: с ней готовят вторые блюда, паштеты, салаты, закуски, намазки для бутербродов. Предлагаю попробовать еще один интересный и аппетитный вариант.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриная печень, 500 г;
- яйца, 2 шт;
- мука и сметана по 4 ст.л;
- соль, перец, специи;
- чеснок, 3 зубчика;
- масло растительное.
Процесс приготовления
Печень промываем, даем стечь лишней жидкости и режем крупно, убрав все лишнее.
Совет: можно хорошо промокнуть бумажными полотенцами, тогда она избавиться от лишней жидкости. Также можно отбить немного кусочки, тогда печень быстро обжариться в кляре.
Чеснок пропускаем через пресс и смешиваем со сметаной и мукой, солим и перчим, добавляем любые специи.
Каждый кусочек печени опускаем в кляр и выкладываем на сковороду с разогретым растительным маслом.
Достаточно обжаривать по 3 минуты с каждой стороны до румяности.
Чтобы блюдо было вкуснее, можно сложить все кусочки в кастрюлю, добавить лавровый лист, кусочек сливочного масла и пару ложек воды. Тушим на медленном огне около 5 минут, выключаем огонь и оставляем еще на 10 минут, чтобы печень томилась.
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