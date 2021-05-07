Открыла для себя новый рецепт тушеной капусты: и вкусно, и нет неприятного запаха в квартире (секрет в молоке)

Многие сталкиваются с появлением не очень приятного запаха при готовке капусты. Вот и я не люблю из-за этого тушить капусту, чтобы потом не проветривать квартиру. Теперь я использую этот рецепт и никакого запаха нет.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 500 г;

морковь и лук по 1 шт;

молоко, 80 – 100 мл;

лист лавровый, соль, перец, зелень.

Процесс приготовления

Капусту тонко шинкуем, лук режем тонкими полукольцами, морковь трем на крупной терке.

Обжариваем до полуготовности лук на растительном масле, добавляем морковь и тушим овощи до мягкости моркови.

Добавляем капусту, солим и перчим, вливаем немного молока. Хорошо перемешиваем массу.

Совет: молока нужно немного, чтобы покрыть дно сковородки.

Тушим под крышкой на небольшом огне минут 10, затем добавляем специи и зелень, перемешиваем и тушим еще несколько минут.