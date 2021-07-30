Замесила, слепила и на сковородку. Рецепт пирожков из «мгновенного» заварного дрожжевого теста

Такое тесто можно использовать для пирожков с самыми разными начинками. Оно остается мягким и свежим даже на следующий день, работать с ним легко и просто, оно не рвется.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 650 г;

вода тепла, 200 г и кипяток, 200 мл;

дрожжи сухие, 3 ч.л;

соль щепотка;

сахар, 1 ст.л;

масло растительное, 3 ст.л.

Для приготовления начинки необходимо:

капуста, 1 кочан;

яйца вареные, 4 шт;

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

В теплой воде растворяем соль и сахар, дрожжи.

Просеиваем муку и в делим на две части.

В одну вливаем теплую воду с дрожжами и добавляем растительное масло, затем кипяток.

Вымешиваем сначала ложкой, потом, когда остынет, руками.

Выкладываем тесто на стол и вымешиваем, добавляя остальную муку.

Совет: муки может потребоваться больше, но не забивайте массу мукой, чтобы тесто получилось эластичным и податливым, не тугим.

Капусту тушим как вам нравится или вообще используем другую начинку.

Такое тесто можно использовать сразу, если у вас уже готова начинка. Или оставить на 40 – 60 минут в теплом месте.

Обжариваем пирожки на среднем огне, в небольшом количестве растительного масла с двух сторон.

Пирожки будут пушистыми и воздушными, очень вкусными и мягкими.

На следующий день их можно обжарить на сковороде со сливочным маслом или разогреть в микроволновке.