Замесила, слепила и на сковородку. Рецепт пирожков из «мгновенного» заварного дрожжевого теста

Такое тесто можно использовать для пирожков с самыми разными начинками. Оно остается мягким и свежим даже на следующий день, работать с ним легко и просто, оно не рвется.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
мука, 650 г;
вода тепла, 200 г и кипяток, 200 мл;
дрожжи сухие, 3 ч.л;
соль щепотка;
сахар, 1 ст.л;
масло растительное, 3 ст.л.
Для приготовления начинки необходимо:
капуста, 1 кочан;
яйца вареные, 4 шт;
соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
В теплой воде растворяем соль и сахар, дрожжи.
Просеиваем муку и в делим на две части.
В одну вливаем теплую воду с дрожжами и добавляем растительное масло, затем кипяток.
Вымешиваем сначала ложкой, потом, когда остынет, руками.
Выкладываем тесто на стол и вымешиваем, добавляя остальную муку.
Совет: муки может потребоваться больше, но не забивайте массу мукой, чтобы тесто получилось эластичным и податливым, не тугим.
Капусту тушим как вам нравится или вообще используем другую начинку.
Такое тесто можно использовать сразу, если у вас уже готова начинка. Или оставить на 40 – 60 минут в теплом месте.
Обжариваем пирожки на среднем огне, в небольшом количестве растительного масла с двух сторон.
Пирожки будут пушистыми и воздушными, очень вкусными и мягкими.На следующий день их можно обжарить на сковороде со сливочным маслом или разогреть в микроволновке.
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