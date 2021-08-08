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Гренки с сельдью и свекольным салатом. Нереально вкусная закуска

Гренки с сельдью и свекольным салатом получаются красивыми на вид и нереально вкусными.

Гренки с сельдью и свекольным салатом: ингредиенты

Гренки с сельдью и свекольным салатом

  1. Слабосолёная сельдь — 1 шт. (одна штука)
  2. Свекла — 1 шт. (одна штука)
  3. Ржаной хлеб — 6-8 л. (шесть — восемь ломтиков)
  4. Майонез — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  5. Сыр — 70 гр. (семьдесят грамм)
  6. Лук — 1 шт. (одна штука)
  7. Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  8. Зелень

Способ приготовления:

  • В ломтиках хлеба стаканом выдавите круги, затем обжарьте на растительном масле.
  • Свеклу отварите, очистите от кожуры и натрите на крупной тёрке.
  • Затем добавьте натёртый сыр, выдавите два зубчика и заправьте майонезом.
  • Разделайте сельдь на филе и нарежьте на небольшие прямоугольники.
  • На гренки выложите немного салата, сверху кусочек сельди.
  • Сверху украсьте зеленью и кусочками лука.

Гренки с сельдью и свекольным салатом — просто и нереально вкусно.

Гренки с сельдью и свекольным салатом. Нереально вкусная закуска 4

Готовьте на здоровье!

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