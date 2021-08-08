Гренки с сельдью и свекольным салатом. Нереально вкусная закуска

Гренки с сельдью и свекольным салатом получаются красивыми на вид и нереально вкусными.
Гренки с сельдью и свекольным салатом: ингредиенты
- Слабосолёная сельдь — 1 шт. (одна штука)
- Свекла — 1 шт. (одна штука)
- Ржаной хлеб — 6-8 л. (шесть — восемь ломтиков)
- Майонез — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Сыр — 70 гр. (семьдесят грамм)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Зелень
Способ приготовления:
- В ломтиках хлеба стаканом выдавите круги, затем обжарьте на растительном масле.
- Свеклу отварите, очистите от кожуры и натрите на крупной тёрке.
- Затем добавьте натёртый сыр, выдавите два зубчика и заправьте майонезом.
- Разделайте сельдь на филе и нарежьте на небольшие прямоугольники.
- На гренки выложите немного салата, сверху кусочек сельди.
- Сверху украсьте зеленью и кусочками лука.
Гренки с сельдью и свекольным салатом — просто и нереально вкусно.
Готовьте на здоровье!
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