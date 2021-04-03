Сочное мясо под вкусной шубой. Мой муж пищит от восторга когда я готовлю это блюдо

Сочное мясо под вкусной шубой — замечательный рецепт! Мясо получается невероятно нежным, мягким! Отличный вариант блюда и для праздничного стола!
Сочное мясо под вкусной шубой: ингредиенты
- 5 (пять) кусков — мяса
- 150 (сто пятьдесят) гр — сметаны
- 2 (две) шт — картофеля
- 2 (две) шт — помидоров
- 100 (сто) гр — сыра
- 3 (три) зубчика — чеснока
- пучок укропа
- соль по вкусу
Рецепт приготовления:
- Мясо нарежьте на порционные куски (у меня свинина, вы же можете взять любое мясо)
- Куски мяса накройте пищевой пленкой и отбейте кухонным молотком, с двух сторон
- Отбивные кусочки мяса в блюде получаются более нежными
- Приготовьте сметанный соус. В сметану добавьте тертый чеснок и мелко нарезанный укроп. Посолите и хорошо перемешайте, до однородного состояния
- Картофель очистите и нарежьте тонкими слайсами
- Помидор нарежьте мелким кубиком
- Мясо переложите на противень, сверху смажьте сметанным соусом.
- На слой соуса положите внахлест картофельные слайсы.
- На картофель нанесите сметанный соус. Сверху положите нарезанные помидоры.
- На помидоры нанесите остатки сметанного соуса.
- Все сверху посыпьте тертым сыром. Разогрейте духовку до 190° C и запекайте мясо 50 минут. Сочное мясо под вкусной шубой посыпьте мелко нарезанной зеленью.
Готовьте на здоровье!
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