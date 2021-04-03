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Сочное мясо под вкусной шубой. Мой муж пищит от восторга когда я готовлю это блюдо

Сочное мясо под вкусной шубой — замечательный рецепт! Мясо получается невероятно нежным, мягким! Отличный вариант блюда и для праздничного стола!

Сочное мясо под вкусной шубой

Сочное мясо под вкусной шубой: ингредиенты

  1. 5 (пять) кусков — мяса
  2. 150 (сто пятьдесят) гр — сметаны
  3. 2 (две) шт — картофеля
  4. 2 (две) шт — помидоров
  5. 100 (сто) гр — сыра
  6. 3 (три) зубчика — чеснока
  7. пучок укропа
  8. соль по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Мясо нарежьте на порционные куски (у меня свинина, вы же можете взять любое мясо)
  • Куски мяса накройте пищевой пленкой и отбейте кухонным молотком, с двух сторон
  • Отбивные кусочки мяса в блюде получаются более нежными
  • Приготовьте сметанный соус. В сметану добавьте тертый чеснок и мелко нарезанный укроп. Посолите и хорошо перемешайте, до однородного состояния
  • Картофель очистите и нарежьте тонкими слайсами
  • Помидор нарежьте мелким кубиком
  • Мясо переложите на противень, сверху смажьте сметанным соусом.
  • На слой соуса положите внахлест картофельные слайсы.
  • На картофель нанесите сметанный соус. Сверху положите нарезанные помидоры.
  • На помидоры нанесите остатки сметанного соуса.
  • Все сверху посыпьте тертым сыром. Разогрейте духовку до 190° C и запекайте мясо 50 минут. Сочное мясо под вкусной шубой посыпьте мелко нарезанной зеленью.

Готовьте на здоровье!

 

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