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Торт Мишель. Десерт получается сочным с небольшой кислинкой

Торт Мишель получается очень красивым и нежным, вам обязательно понравится.

Торт Мишель: ингредиенты

Торт Мишель

Ванильный бисквит

  1. Мука — 1/3 ст. (одна третья стакана)
  2. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  3. Сахар — 1/2 ст. (полстакана)
  4. Ванильный экстракт — 1 ч. л (одна чайная игра)
  5. Крахмал — 2 ст. л (две столовые ложки)

Шоколадный бусквит:

  1. Мука — 1 ст. (один стакан)
  2. Сливочное масло мягкое — 100 гр. (сто грамм)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Шоколад — 60 гр. (шестьдесят грамм)
  5. Кефир или натуральный йогурт — 1/2 ст. (полстакана)
  6. Сахар — 1/2 ст. (полстакана)
  7. Какао — порошок — 2 ст. л (две столовые ложки)
  8. Сода — 1/2 ч. л (половин чайной ложки)
  9. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  10. Ванильный экстракт — 1/2 ч. л (половин чайной ложки)
  11. Щепотка соли

Вишнёвое желе:

  1. Желатин — 30 гр. (тридцать грамм)
  2. Замороженная вишня без косточек — 400 гр. (четыреста грамм)
  3. Сахар — 1 ст. (один стакан)
  4. Вода — 1 ст. (один стакан)

Ванильный и шоколадный крем:

  1. Молоко — 350 мл. (триста пятьдесят миллилитров)
  2. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  3. Сахар — (полстакана)
  4. Крахмал — 4 ст. л без верха (четыре столовые ложки)
  5. Шоколад — 100 гр. (сто грамм)
  6. Сливки 33-35% — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
  7. Ванильный экстракт — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)

Кроме того:

  1. Форма для выпечки — 22-20 см.
  2. Стакан — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  3. Плитка для оформления

Способ приготовления:

Ванильный бисквит:

  • Взбейте желтки с половиной сахарного песка и ванилиним в пышную пену.
  • Взбейте белки до мягких пиков, добавьте вторую половину сахара и ещё раз взбейте в крепкую пену.
  • Просейте в желтковую массу просеянные муку и крахмал и аккуратно перемешайте.
  • В подготовленную форму выложите массу и выпекайте 30 минут при 180 градусах.
  • Переверните на решётку и там остудить.

Шоколадный бисквит:

  • В одну миску просейте все сухие ингредиенты и перемешайте.
  • С сахарным песком взбейте мягкое масло в белую массу, растопите шоколад.
  • Введите в масло по одному яйца, продолжая взбивать. Не прекращая взбивать тонкой струйкой влейте растопленный шоколад.
  • Постепенно влейте кефир и жидкие ингредиенты в сухие. Аккуратно перемешайте.
  • Вылейте тесто в форму и выпекайте при 180 градусах 40 минут.
  • Готовый бисквит остудите на решётке.

Вишнёвов желе:

  • Выложите в кастрюлю ягоды, воду и сахар, довести до кипения и варить примерно 15 минут.
  • Затем процедите, сок оставьте, а ягоды превратите в пюре.
  • Распустите в соке желатин, дайте постоять примерно 10 минут, затем прогрейте в микроволновке, чтобы он растворился и через сито процедите ягоды.
  • Перемешайте и на ночь уберите в холодильник.

Крем:

  • Яйца, крахмал и сахар смешайте в мисочке до однородности и хорошо взбейте вилкой.
  • На средний огонь поставьте молоко и, как только станет тёплым, в него введите крахмальную массу.
  • Варите до загустения при постоянном помешивании.
  • Оставляя средним огонь, добавьте ванильный экстракт и полностью остудите.
  • Взбейте 300 мл сливок, к ним добавьте 2/3 от заварного крема.
  • Взбейте остальные 200 мл сливок, оставшийся заварной крем смешайте с растопленным шоколадом, после порционно введите сливки.

Сборка торта:

  • Разрежьте оба бисквита на 2 коржа.
  • положите на блюдо шоколадный корж, после слой ванильного крема.
  • После белый бисквит, снова крем и затем желе.
  • На желе крем, после белый бисквит, крем и шоколадный корж сверху.
  • Весь торт покройте шоколадным кремом, украсьте кусочками шоколада и шоколадной стружкой.

Торт Мишель готов к подаче.

Торт Мишель. Десерт получается сочным с небольшой кислинкой 4

Пеките на здоровье!

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