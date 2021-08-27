Торт Мишель. Десерт получается сочным с небольшой кислинкой

Торт Мишель получается очень красивым и нежным, вам обязательно понравится.
Торт Мишель: ингредиенты
Ванильный бисквит
- Мука — 1/3 ст. (одна третья стакана)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Сахар — 1/2 ст. (полстакана)
- Ванильный экстракт — 1 ч. л (одна чайная игра)
- Крахмал — 2 ст. л (две столовые ложки)
Шоколадный бусквит:
- Мука — 1 ст. (один стакан)
- Сливочное масло мягкое — 100 гр. (сто грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Шоколад — 60 гр. (шестьдесят грамм)
- Кефир или натуральный йогурт — 1/2 ст. (полстакана)
- Сахар — 1/2 ст. (полстакана)
- Какао — порошок — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сода — 1/2 ч. л (половин чайной ложки)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Ванильный экстракт — 1/2 ч. л (половин чайной ложки)
- Щепотка соли
Вишнёвое желе:
- Желатин — 30 гр. (тридцать грамм)
- Замороженная вишня без косточек — 400 гр. (четыреста грамм)
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Вода — 1 ст. (один стакан)
Ванильный и шоколадный крем:
- Молоко — 350 мл. (триста пятьдесят миллилитров)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сахар — (полстакана)
- Крахмал — 4 ст. л без верха (четыре столовые ложки)
- Шоколад — 100 гр. (сто грамм)
- Сливки 33-35% — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
- Ванильный экстракт — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
Кроме того:
- Форма для выпечки — 22-20 см.
- Стакан — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Плитка для оформления
Способ приготовления:
Ванильный бисквит:
- Взбейте желтки с половиной сахарного песка и ванилиним в пышную пену.
- Взбейте белки до мягких пиков, добавьте вторую половину сахара и ещё раз взбейте в крепкую пену.
- Просейте в желтковую массу просеянные муку и крахмал и аккуратно перемешайте.
- В подготовленную форму выложите массу и выпекайте 30 минут при 180 градусах.
- Переверните на решётку и там остудить.
Шоколадный бисквит:
- В одну миску просейте все сухие ингредиенты и перемешайте.
- С сахарным песком взбейте мягкое масло в белую массу, растопите шоколад.
- Введите в масло по одному яйца, продолжая взбивать. Не прекращая взбивать тонкой струйкой влейте растопленный шоколад.
- Постепенно влейте кефир и жидкие ингредиенты в сухие. Аккуратно перемешайте.
- Вылейте тесто в форму и выпекайте при 180 градусах 40 минут.
- Готовый бисквит остудите на решётке.
Вишнёвов желе:
- Выложите в кастрюлю ягоды, воду и сахар, довести до кипения и варить примерно 15 минут.
- Затем процедите, сок оставьте, а ягоды превратите в пюре.
- Распустите в соке желатин, дайте постоять примерно 10 минут, затем прогрейте в микроволновке, чтобы он растворился и через сито процедите ягоды.
- Перемешайте и на ночь уберите в холодильник.
Крем:
- Яйца, крахмал и сахар смешайте в мисочке до однородности и хорошо взбейте вилкой.
- На средний огонь поставьте молоко и, как только станет тёплым, в него введите крахмальную массу.
- Варите до загустения при постоянном помешивании.
- Оставляя средним огонь, добавьте ванильный экстракт и полностью остудите.
- Взбейте 300 мл сливок, к ним добавьте 2/3 от заварного крема.
- Взбейте остальные 200 мл сливок, оставшийся заварной крем смешайте с растопленным шоколадом, после порционно введите сливки.
Сборка торта:
- Разрежьте оба бисквита на 2 коржа.
- положите на блюдо шоколадный корж, после слой ванильного крема.
- После белый бисквит, снова крем и затем желе.
- На желе крем, после белый бисквит, крем и шоколадный корж сверху.
- Весь торт покройте шоколадным кремом, украсьте кусочками шоколада и шоколадной стружкой.
Торт Мишель готов к подаче.
Пеките на здоровье!
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