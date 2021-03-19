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Торт Египетский. Мои родны просят меня печь это лакомство на каждое торжество

Торт Египетский — настоящая находка и для гурманов. Он получается очень вкусным, нежным! Приготовить совсем не сложно! Поэтому, приготовив тортик единожды, вы будете готовить его своим родным — частенько!

Торт Египетский

Торт Египетский: ингредиенты

  1. 3 (три) шт — белков
  2. две с половиной ст. ложек — сахара
  3. 1/2ст. ложек — муки
  4. 50 (пятьдесят) гр — молотого ореха (фундука или грецкого)

Для крема

  1. 10 (десять) ст. ложек — сахара
  2. 10 (десять) желтков
  3. 5 (пять) ст. ложек — муки
  4. 2 (два) пакетика — ванильного сахара
  5. 350 (триста пятьдесят) мл — молока
  6. 170 (сто семьдесят) гр — масла сливочного

Для хрустящего наполнителя

  1. 200 (двести) гр — сахара
  2. 350 (триста пятьдесят) мл — сливок
  3. 120 (сто двадцать) гр — нарезанного ореха

Рецепт приготовления:

  • Готовим крем: смешайте желтки, сахар, муку, ванильный сахар и молоко.  Доведите смесь почти до кипения
  • Перед самым закипанием уберите крем в сторону и мешайте ещё пару минут. Остудите. Нарежьте масло кусочками и добавьте в крем, взбивайте миксером до однородности
  • Пока крем стынет, займёмся коржами. Взбейте белки в крепкую пену, добавьте сахар и дальше взбивайте, чтоб пена стала глянцевой. Добавьте муку и орехи, перемешайте до однородного теста. Положите тесто в застеленную бумагой или смазанную маслом форму.
    Выпекайте в заранее разогретой духовке при 170°С около 20 минут. Остудите.
  • Растопите сахар в кастрюле, немного карамелизируем его. Сразу выльете его на пекарскую бумагу. Сахар застынет быстро. Накройте его второй бумагой и раздавите скалкой на мелкие кусочки, но не в порошок, т.к. он должен создавать хрустящий слой. Готовим хрустящий наполнитель: взбейте сливки до крепких пиков. Смешайте сливки с карамелизированным сахаром и нарезанным орехом. На каждый корж выложите 1/3 заварного крема. Сверху на заварной крем распределите хрустящий наполнитель. И так повторяйте еще 2 раза: корж, заварной крем, хрустящий наполнитель. В конце обмажьте торт вокруг хрустящим наполнителем. Украсьте орешками. Торт Египетский — настоящая вкуснятина!
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