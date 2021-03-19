Торт Египетский. Мои родны просят меня печь это лакомство на каждое торжество

Торт Египетский — настоящая находка и для гурманов. Он получается очень вкусным, нежным! Приготовить совсем не сложно! Поэтому, приготовив тортик единожды, вы будете готовить его своим родным — частенько!
Торт Египетский: ингредиенты
- 3 (три) шт — белков
- две с половиной ст. ложек — сахара
- 1/2ст. ложек — муки
- 50 (пятьдесят) гр — молотого ореха (фундука или грецкого)
Для крема
- 10 (десять) ст. ложек — сахара
- 10 (десять) желтков
- 5 (пять) ст. ложек — муки
- 2 (два) пакетика — ванильного сахара
- 350 (триста пятьдесят) мл — молока
- 170 (сто семьдесят) гр — масла сливочного
Для хрустящего наполнителя
- 200 (двести) гр — сахара
- 350 (триста пятьдесят) мл — сливок
- 120 (сто двадцать) гр — нарезанного ореха
Рецепт приготовления:
- Готовим крем: смешайте желтки, сахар, муку, ванильный сахар и молоко. Доведите смесь почти до кипения
- Перед самым закипанием уберите крем в сторону и мешайте ещё пару минут. Остудите. Нарежьте масло кусочками и добавьте в крем, взбивайте миксером до однородности
- Пока крем стынет, займёмся коржами. Взбейте белки в крепкую пену, добавьте сахар и дальше взбивайте, чтоб пена стала глянцевой. Добавьте муку и орехи, перемешайте до однородного теста. Положите тесто в застеленную бумагой или смазанную маслом форму. Выпекайте в заранее разогретой духовке при 170°С около 20 минут. Остудите.
- Растопите сахар в кастрюле, немного карамелизируем его. Сразу выльете его на пекарскую бумагу. Сахар застынет быстро. Накройте его второй бумагой и раздавите скалкой на мелкие кусочки, но не в порошок, т.к. он должен создавать хрустящий слой. Готовим хрустящий наполнитель: взбейте сливки до крепких пиков. Смешайте сливки с карамелизированным сахаром и нарезанным орехом. На каждый корж выложите 1/3 заварного крема. Сверху на заварной крем распределите хрустящий наполнитель. И так повторяйте еще 2 раза: корж, заварной крем, хрустящий наполнитель. В конце обмажьте торт вокруг хрустящим наполнителем. Украсьте орешками. Торт Египетский — настоящая вкуснятина!
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