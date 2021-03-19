Торт Египетский. Мои родны просят меня печь это лакомство на каждое торжество

Торт Египетский — настоящая находка и для гурманов. Он получается очень вкусным, нежным! Приготовить совсем не сложно! Поэтому, приготовив тортик единожды, вы будете готовить его своим родным — частенько!

Торт Египетский: ингредиенты

3 (три) шт — белков две с половиной ст. ложек — сахара 1/2ст. ложек — муки 50 (пятьдесят) гр — молотого ореха (фундука или грецкого)

Для крема

10 (десять) ст. ложек — сахара 10 (десять) желтков 5 (пять) ст. ложек — муки 2 (два) пакетика — ванильного сахара 350 (триста пятьдесят) мл — молока 170 (сто семьдесят) гр — масла сливочного

Для хрустящего наполнителя

200 (двести) гр — сахара 350 (триста пятьдесят) мл — сливок 120 (сто двадцать) гр — нарезанного ореха

Рецепт приготовления: