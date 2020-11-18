Штоллен: рождественская выпечка прямо из Германии

Штоллен – по названию уже понятно, что оно немецкое. Выпечка немецкой кухни. Это что – то между кексом и булочкой. Обязательно возьмите этот рецепт себе на заметку.
Штоллен: ингредиенты
- 200 (двести) мл – молока
- 500 (пятьсот) гр – муки
- 300 (триста) гр – сливочного масла
- 100 (сто) гр – сахара
- 1 (одна) шт – яичного желтка
- 200 (двести) гр – сахарной пудры
- 30 (тридцать) гр – дрожжей
- 30 (тридцать) мл – коньяка
- 150 (сто пятьдесят) гр – миндаля
- 1 (одна) ч. ложка – ванильной настойки
- 1 (одна) ч. ложка – апельсиновой цедры
Штоллен: рецепт
- С самого вечера следует замочить орехи, цедру и изюм в ванильной настойке и коньяке
- Наутро готовим тесто. В молоко положите сливочное масло и положите в микроволновку. Чтобы масло растопилось. Или же сделайте это на медленном огне
- Затем добавьте сахар и размешайте до полного его растворения
- Масса должна будет немного остыть, после чего добавьте желток и размешайте
- Просейте муку и добавьте в нее свежие дрожжи, перетрите с мукой в мелкую крошку
- В муку влейте полностью остывшую молочную смесь и замесите тесто. Оно должно получиться мягким. Оставьте его ненадолго отдохнуть. Раза в два оно станет пышнее
- По истечении данного времени, начните вмешивать в тесто замоченные с ночи сухофрукты. И вновь отложите на полчаса
- Подошедшее тесто разделите на две равные части и формируем штоллен. А как? А так: каждую часть растяните в прямоугольник, одной половиной накройте вторую Оставляя небольшой просвет. Перенесите на противень. Оставьте на 20 минут. Штоллен должен немного подойти
- Отправьте выпекаться в предварительно разогретую духовку до 175 градусов на 40 минут
- Горячие штоллены смажьте сливочным маслом и посыпьте сахарной пудрой. НЕ жалея ни то, ни другое! По традиции, штоллен нужно обернуть в фольгу, герметично, и хранить в холодном месте две недели. После чего кушать! Но это не обязательно.
Штоллен готов: Видео
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