Рецепт мяса по французски в духовке из куриного филе. Простой рецепт, но не у всех получается

Если все сделать правильно, такое мясо получается очень сочным, мягким, не высыхает при запекании, как часто бывает с куриным филе. Можно готовить на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
филе куриное или бедра, 500 г;
сыр, 150 г;
помидоры, 2 – 3 шт;
майонез, 100 г;
чеснок, 3 зубчика4
соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем кусками и отбиваем.
Сыр и чеснок трем на средней терке, смешиваем с рубленой зеленью и перцем.
Совет: если сыр достаточно соленый, досаливать нет необходимости.
Томаты режем кружочками.
Форму смазываем растительным маслом и присыпаем панировочными сухарями – на всякий случай, чтобы отбивные не пригорели.
Выкладываем мясо, сверху смазываем майонезом, кладем томатные кружочки и присыпаем сыром.
Запекаем при 180 градусах около 15 – 20 минут, смотрите по своей духовке.
Мясо получается очень вкусным и ароматным, отличное праздничное блюдо. Для более изысканного вкуса, можно еще добавить обжаренные шампиньоны под томатные кружочки, а майонез заменить сметаной – вкус получается, как жульена.
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