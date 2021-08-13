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Рецепт мяса по французски в духовке из куриного филе. Простой рецепт, но не у всех получается

Если все сделать правильно, такое мясо получается очень сочным, мягким, не высыхает при запекании, как часто бывает с куриным филе. Можно готовить на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное или бедра, 500 г;

сыр, 150 г;

помидоры, 2 – 3 шт;

майонез, 100 г;

чеснок, 3 зубчика4

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем кусками и отбиваем.

Сыр и чеснок трем на средней терке, смешиваем с рубленой зеленью и перцем.

Совет: если сыр достаточно соленый, досаливать нет необходимости.

Томаты режем кружочками.

Форму смазываем растительным маслом и присыпаем панировочными сухарями – на всякий случай, чтобы отбивные не пригорели.

Выкладываем мясо, сверху смазываем майонезом, кладем томатные кружочки и присыпаем сыром.

Рецепт мяса по французски в духовке из куриного филе. Простой рецепт, но не у всех получается

Запекаем при 180 градусах около 15 – 20 минут, смотрите по своей духовке.

Рецепт мяса по французски в духовке из куриного филе. Простой рецепт, но не у всех получается

Мясо получается очень вкусным и ароматным, отличное праздничное блюдо. Для более изысканного вкуса, можно еще добавить обжаренные шампиньоны под томатные кружочки, а майонез заменить сметаной – вкус получается, как жульена.

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