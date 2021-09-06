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«Строгий» немецкий салат. Готовлю за 15 минут до прихода гостей: быстрая и вкусная закуска

Салат с ветчиной и свежим огурцом – это сытная и ароматная, вкусная добавка к основным блюдам. Сыр выбирайте по своему вкусу, он придает особые нотки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • ветчина и сыр по 100 г;
  • яйца, 2 шт;
  • огурцы, 2 шт;
  • соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Ветчину режем соломкой или кубиками, как вам больше нравится.

Огурцы небольшими кусочками.

Отварные и остуженные яйца также измельчаем.

Сыр режем кубиками.

Смешиваем все продукты, заправляем салат майонезом и пробуем на соль. Если необходимо – досаливаем и перчим.

В такой «мужской» салат можно брать не только ветчину, но и копченое мясо – свинину или куриное, так также получается очень вкусно.

«Строгий» немецкий салат. Готовлю за 15 минут до прихода гостей: быстрая и вкусная закуска

Для контраста вкусов, сыр можно выбрать соленый и дополнительно не придется солить.

«Строгий» немецкий салат. Готовлю за 15 минут до прихода гостей: быстрая и вкусная закуска

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