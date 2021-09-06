«Строгий» немецкий салат. Готовлю за 15 минут до прихода гостей: быстрая и вкусная закуска

Салат с ветчиной и свежим огурцом – это сытная и ароматная, вкусная добавка к основным блюдам. Сыр выбирайте по своему вкусу, он придает особые нотки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

ветчина и сыр по 100 г;

яйца, 2 шт;

огурцы, 2 шт;

соль, перец, майонез.

Процесс приготовления

Ветчину режем соломкой или кубиками, как вам больше нравится.

Огурцы небольшими кусочками.

Отварные и остуженные яйца также измельчаем.

Сыр режем кубиками.

Смешиваем все продукты, заправляем салат майонезом и пробуем на соль. Если необходимо – досаливаем и перчим.

В такой «мужской» салат можно брать не только ветчину, но и копченое мясо – свинину или куриное, так также получается очень вкусно.

Для контраста вкусов, сыр можно выбрать соленый и дополнительно не придется солить.