«Строгий» немецкий салат. Готовлю за 15 минут до прихода гостей: быстрая и вкусная закуска

Салат с ветчиной и свежим огурцом – это сытная и ароматная, вкусная добавка к основным блюдам. Сыр выбирайте по своему вкусу, он придает особые нотки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- ветчина и сыр по 100 г;
- яйца, 2 шт;
- огурцы, 2 шт;
- соль, перец, майонез.
Процесс приготовления
Ветчину режем соломкой или кубиками, как вам больше нравится.
Огурцы небольшими кусочками.
Отварные и остуженные яйца также измельчаем.
Сыр режем кубиками.
Смешиваем все продукты, заправляем салат майонезом и пробуем на соль. Если необходимо – досаливаем и перчим.
В такой «мужской» салат можно брать не только ветчину, но и копченое мясо – свинину или куриное, так также получается очень вкусно.
Для контраста вкусов, сыр можно выбрать соленый и дополнительно не придется солить.
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