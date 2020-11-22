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Спасибо лимонной тряпке! Теперь я стала убираться в два раза меньше и пыли больше нет

Всем хозяйкам знакома ситуация, когда убираешь, убираешь, а пыль возвращается обратно. Конечно, есть специальные полироли, благодаря которым чистота держится дольше. Но такими средствами нельзя слишком часто пользоваться, они могут и повредить покрытие.

Некоторые решают вопрос с пылью при помощи глицерина, но мне этот способ не понравился. Увидев в сети совет о лимонной тряпке, я решила провести эксперимент и попробовать совет на практике. Мне понравилось: все чисто, благоухает, пыль дольше не садится на поверхности.

Нам потребуются:

  • емкость с крышкой;
  • лимон;
  • масло растительное, 7 ст.л;
  • кипяток, 1 стакан.

Лимон измельчаем при помощи блендера, выкладываем массу в емкость и добавляем растительное масло. Хорошо перемешиваем.

Накрываем емкость крышкой и ставим ее на неделю в холодильник.

Процеживаем смесь через марлю или сито, вливаем кипяток и перемешиваем.

Смачиваем в средстве тряпку, отжимаем, немного просушиваем и протираем все поверхности от пыли.

Раствор закрываем крышкой и ставим обратно в холодильник. Вынимаем и используем по мере необходимости.

Спасибо лимонной тряпке! Теперь я стала убираться в два раза меньше и пыли больше нет

Чтобы у вас всегда была под рукой такая лимонная тряпочка, сразу смачивайте несколько и пусть себе висят и сушатся. Если нужно – берите и наводите порядок.

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