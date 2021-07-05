По настоящему вкусная закуска. Никогда не перестану готовить кабачки таким способом

Запеченные в духовке кабачки уже никому не будут в диковинку. Но такая запеканка, точно придется вам по вкусу, и вы будете ее делать не только просто на ужин, но и подавать на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки молодые, 4 шт;
- чеснок, 4 зубчика;
- майонез, 200 г4
- соль;
- укроп, хороший пучок.
Для приготовления домашнего майонеза потребуются:
- масло растительное, 150 мл;
- яйцо, 1 шт;
- соль, треть ч.л;
- сахар, четверть ч.л;
- горчица, 0.5 ч.л.
Процесс приготовления
Кабачки промываем и вытираем, режем порционными кружочками.
Солим кабачки и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета и остужаем.
В блендере смешиваем все ингредиенты для майонеза и перебиваем погружным блендером до пышности и однородности.
Чеснок и зелень мелок рубим и смешиваем с майонезом.
Совет: можно взять уже готовый майонез, просто в него для вкуса еще добавьте немного горчицы.
В емкость выкладываем слой кабачков, смазываем соусом, следующий слой и снова соус. Таким образом заполняем всю емкость.
Теперь вы можете часть подать в теплом виде к столу, а вторую часть накрыть крышкой и отправить блюдо на ночь в холодильник. Когда кабачки промаринуются, получается очень пикантная закуска, которая отлично гармонирует с мясными и рыбными блюдами, молодым отварным картофелем.Приготовьте и вы не пожалеете.
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