По настоящему вкусная закуска. Никогда не перестану готовить кабачки таким способом

Запеченные в духовке кабачки уже никому не будут в диковинку. Но такая запеканка, точно придется вам по вкусу, и вы будете ее делать не только просто на ужин, но и подавать на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки молодые, 4 шт;

чеснок, 4 зубчика;

майонез, 200 г4

соль;

укроп, хороший пучок.

Для приготовления домашнего майонеза потребуются:

масло растительное, 150 мл;

яйцо, 1 шт;

соль, треть ч.л;

сахар, четверть ч.л;

горчица, 0.5 ч.л.

Процесс приготовления

Кабачки промываем и вытираем, режем порционными кружочками.

Солим кабачки и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета и остужаем.

В блендере смешиваем все ингредиенты для майонеза и перебиваем погружным блендером до пышности и однородности.

Чеснок и зелень мелок рубим и смешиваем с майонезом.

Совет: можно взять уже готовый майонез, просто в него для вкуса еще добавьте немного горчицы.

В емкость выкладываем слой кабачков, смазываем соусом, следующий слой и снова соус. Таким образом заполняем всю емкость.

Теперь вы можете часть подать в теплом виде к столу, а вторую часть накрыть крышкой и отправить блюдо на ночь в холодильник. Когда кабачки промаринуются, получается очень пикантная закуска, которая отлично гармонирует с мясными и рыбными блюдами, молодым отварным картофелем.

Приготовьте и вы не пожалеете.