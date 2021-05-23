Мясные шарики с терияки. Пикантная мясная закуска, которая не требует много времени для приготовления

Мясные шарики с терияки наполнят дом невероятным ароматом и удивит простотой приготовления и ярким вкусом.
Мясные шарики с терияки: ингредиенты
- Говяжий фарш – 200 г. (двести грамм)
- Панировочные сухари – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Имбирь – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Яичный желток – 1 шт. (одна штука)
- Чеснок – 1 з. (один зубчик)
- Соевый соус – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Белый перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Очистите и натрите на мелкой тёрке имбирь, так же поступите с зубчиком чеснока.
- Смешайте с фаршем, соевым соусом и желтком.
- Добавьте белый перец и панировочные сухари.
- Тщательно перемешайте фарш, мокрыми руками скатайте шарики, величиной с грецкий орех.
- Запекайте на фольге, в духовке, под грилем, 7 минут.
- Шарики выложите в подходящую для сервировки посуду, полейте соусом терияки и сразу подайте.
Мясные шарики с терияки — лёгкий и вкусный рецепт.
Готовьте на здоровье!
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