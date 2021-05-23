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Мясные шарики с терияки. Пикантная мясная закуска, которая не требует много времени для приготовления

Мясные шарики с терияки наполнят дом невероятным ароматом и удивит простотой приготовления и ярким вкусом.

Мясные шарики с терияки: ингредиенты

Мясные шарики с терияки

  1. Говяжий фарш – 200 г. (двести грамм)
  2. Панировочные сухари – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  3. Имбирь – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  4. Яичный желток – 1 шт. (одна штука)
  5. Чеснок – 1 з. (один зубчик)
  6. Соевый соус – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  7. Белый перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Очистите и натрите на мелкой тёрке имбирь, так же поступите с зубчиком чеснока.
  • Смешайте с фаршем, соевым соусом и желтком.
  • Добавьте белый перец и панировочные сухари.
  • Тщательно перемешайте фарш, мокрыми руками скатайте шарики, величиной с грецкий орех.
  • Запекайте на фольге, в духовке, под грилем, 7 минут.
  • Шарики выложите в подходящую для сервировки посуду, полейте соусом терияки и сразу подайте.

Мясные шарики с терияки — лёгкий и вкусный рецепт.

Мясные шарики с терияки. Пикантная мясная закуска, которая не требует много времени для приготовления 2

Готовьте на здоровье!

 

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