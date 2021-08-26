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Цукаты из слив. Рецепт приготовления полезного лакомства на зиму

Цукаты из слив получаются плотными, вкусными и ароматными, они долго хранятся и подойдут к разным десертам.

Цукаты из слив: ингредиенты

Цукаты из слив. Рецепт приготовления полезного лакомства на зиму 4

 

  1. Сливы без косточек — 4 кг. (четыре килограмма)
  2. Вода — 1 ст. (один стакан)
  3. Сахар — 1,5 кг (полтора килограмма)
  4. Лимонная кислота — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)

Способ приготовления:

  • Удалите у слив косточки.
  • Залейте сахар водой и поставьте на огонь, варите, перемешивая, чтобы не пригорело.
  • После того, как сироп закипит, добавьте сливы и варите после закипания 30 минут на небольшом огне.
  • Ягоды откиньте на сито и дайте сиропу стечь.
  • Кипятите сироп до тех пор, пока он не станет гуще. Затем снимите с огня и остудите.
  • После того, как сироп окончательно остынет, снова поставьте на плиту, доведите до кипения и забросьте сливы.
  • После закипания варите сливы ещё минут 5 и выложите сливы на сито.
  • Варите таким образом несколько раз, пока сливы не станут блестящими. При последней варке добавьте лимонную кислоту.
  • Разложите сливы и сироп в стерилизованные банки и храните в прохладном месте.

Цукаты из слив — полезные и ароматные.

Цукаты из слив

Приятного аппетита!

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