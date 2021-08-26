Цукаты из слив. Рецепт приготовления полезного лакомства на зиму

Цукаты из слив получаются плотными, вкусными и ароматными, они долго хранятся и подойдут к разным десертам.
Цукаты из слив: ингредиенты
- Сливы без косточек — 4 кг. (четыре килограмма)
- Вода — 1 ст. (один стакан)
- Сахар — 1,5 кг (полтора килограмма)
- Лимонная кислота — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
Способ приготовления:
- Удалите у слив косточки.
- Залейте сахар водой и поставьте на огонь, варите, перемешивая, чтобы не пригорело.
- После того, как сироп закипит, добавьте сливы и варите после закипания 30 минут на небольшом огне.
- Ягоды откиньте на сито и дайте сиропу стечь.
- Кипятите сироп до тех пор, пока он не станет гуще. Затем снимите с огня и остудите.
- После того, как сироп окончательно остынет, снова поставьте на плиту, доведите до кипения и забросьте сливы.
- После закипания варите сливы ещё минут 5 и выложите сливы на сито.
- Варите таким образом несколько раз, пока сливы не станут блестящими. При последней варке добавьте лимонную кислоту.
- Разложите сливы и сироп в стерилизованные банки и храните в прохладном месте.
Цукаты из слив — полезные и ароматные.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии