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Салат Ташкент: сытное и простое советское блюдо

Салат Ташкент получается сытным, вкусным, красивым. В составе редька, говядина, поджаренный лук. Очень оригинально. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.

Салат Ташкент: ингредиенты

Салат Ташкент

  • 150 (сто пятьдесят) гр – говядины
  • 120 (сто двадцать) гр – редьки
  • 80 (восемьдесят) гр – лука
  • 3 (три) ст. ложки – майонеза
  • Зелень по вкусу
  • 30 (тридцать) мл – растительного масла
  • 3 (три) шт – яиц

Салат Ташкент: рецепт приготовления

Салат Ташкент

  • Редьку очистите и нарежьте соломкой
  • Залейте ее холодной водой на 15 минут, так уйдет ее резкий запах и горечь
  • Отварите говядину и нарежьте брусочками
  • Яйца отварите и нарежьте дольками и отложите на украшение
  • С редьки слейте воду
  • Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле
  • Соедините все ингредиенты. Зелень добавьте по вкусу. У меня петрушка и укроп
  • Заправьте смесью из сметаны и майонеза. Перед подачей украсьте дольками яиц

Салат Ташкент готов!

Салат Ташкент

Отличный вариант как праздничного блюда, так и повседневного. Готовьте на здоровье!

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