Салат Ташкент: сытное и простое советское блюдо

Салат Ташкент получается сытным, вкусным, красивым. В составе редька, говядина, поджаренный лук. Очень оригинально. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.

Салат Ташкент: ингредиенты

150 (сто пятьдесят) гр – говядины

120 (сто двадцать) гр – редьки

80 (восемьдесят) гр – лука

3 (три) ст. ложки – майонеза

Зелень по вкусу

30 (тридцать) мл – растительного масла

3 (три) шт – яиц

Салат Ташкент: рецепт приготовления

Редьку очистите и нарежьте соломкой

Залейте ее холодной водой на 15 минут, так уйдет ее резкий запах и горечь

Отварите говядину и нарежьте брусочками

Яйца отварите и нарежьте дольками и отложите на украшение

С редьки слейте воду

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле

Соедините все ингредиенты. Зелень добавьте по вкусу. У меня петрушка и укроп

Заправьте смесью из сметаны и майонеза. Перед подачей украсьте дольками яиц

Салат Ташкент готов!

Отличный вариант как праздничного блюда, так и повседневного. Готовьте на здоровье!