Салат Ташкент: сытное и простое советское блюдо

Салат Ташкент получается сытным, вкусным, красивым. В составе редька, говядина, поджаренный лук. Очень оригинально. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку.
Салат Ташкент: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) гр – говядины
- 120 (сто двадцать) гр – редьки
- 80 (восемьдесят) гр – лука
- 3 (три) ст. ложки – майонеза
- Зелень по вкусу
- 30 (тридцать) мл – растительного масла
- 3 (три) шт – яиц
Салат Ташкент: рецепт приготовления
- Редьку очистите и нарежьте соломкой
- Залейте ее холодной водой на 15 минут, так уйдет ее резкий запах и горечь
- Отварите говядину и нарежьте брусочками
- Яйца отварите и нарежьте дольками и отложите на украшение
- С редьки слейте воду
- Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле
- Соедините все ингредиенты. Зелень добавьте по вкусу. У меня петрушка и укроп
- Заправьте смесью из сметаны и майонеза. Перед подачей украсьте дольками яиц
Салат Ташкент готов!
Отличный вариант как праздничного блюда, так и повседневного. Готовьте на здоровье!
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