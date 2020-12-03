Жульен с курицей и грибами: классический рецепт жульена с курицей в духовке

Жульен с курицей и грибами! Сегодня готовим классический Жульен с курицей и грибами. Данное блюдо своим тонким вкусом удивит ваших гостей и порадует домочадцев. Классический Рецепт Жульена с Курицей в Духовке.
Жульен с курицей и грибами: ингредиенты
- Шампиньоны среднего размера — 500 гр.
- Куриное филе — 300 гр.
- Лук -1 шт.
- Плавленый сыр — 200 гр.
- Сметана — 5 ст. ложек
- Мука — 50 гр.
- Куриный бульон — 100 гр.
Жульен с курицей и грибами: приготовления
- Шампиньоны нарезать маленькими кубиками,
- Куриное филе измельчить руками,
- Лук тоже нарезать на очень мелкие кубики,
- На сковородке обжарить муку и поставить в сторонку,
- Теперь же полить дно сковородки подсолнечным маслом. Когда масло подогреется, выложить на сковородку лук и жарить до золотого оттенка,
- Добавить грибы и продолжать жарить, пока грибочки не станут румяными,
- Посолить и добавить черный перец,
- Когда шампиньоны подрумянятся, добавить туда же куриное филе,
- После 2-х минутной жарки добавить туда муку, а потом и сметану. Перемешать, оставить на минуты 2-е и убрать сковороду с огня,
- Включенную духовку настроить на 200 градусов,
- Жульен можно подавать самыми креативными способами, но мы сегодня предпочли показать классический вариант,
- Наливаем смесь Жульена в глиняное блюдо и в маленькие горшочки,
- Плавленый сыр натереть и добавить на блюдо, возможно украсить маленькими шампиньонами,
- Ставим в духовку на 20 минут при температуре от 180-200 C․
Можно подавать прямо в горшочках.
Жульен с курицей и грибами: готов
Приятного аппетита.
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