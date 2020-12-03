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Жульен с курицей и грибами: классический рецепт жульена с курицей в духовке

Жульен с курицей и грибами! Сегодня готовим классический Жульен с курицей и грибами. Данное блюдо своим тонким вкусом удивит ваших гостей и порадует домочадцев. Классический Рецепт Жульена с Курицей в Духовке.

Жульен с курицей и грибами

Жульен с курицей и грибами: ингредиенты

  • Шампиньоны среднего размера — 500 гр.
  • Куриное филе — 300 гр.
  • Лук -1 шт.
  • Плавленый сыр — 200 гр.
  • Сметана — 5 ст. ложек
  • Мука — 50 гр.
  • Куриный бульон — 100 гр.

Жульен с курицей и грибами

Жульен с курицей и грибами: приготовления

  • Шампиньоны нарезать маленькими кубиками,
  • Куриное филе измельчить руками,
  • Лук тоже нарезать на очень мелкие кубики,
  • На сковородке обжарить муку и поставить в сторонку,
  • Теперь же полить дно сковородки подсолнечным маслом. Когда масло подогреется, выложить на сковородку лук и жарить до золотого оттенка,
  • Добавить грибы и продолжать жарить, пока грибочки не станут румяными,
  • Посолить и добавить черный перец,
  • Когда шампиньоны подрумянятся, добавить туда же куриное филе,
  • После 2-х минутной жарки добавить туда муку, а потом и сметану. Перемешать, оставить на минуты 2-е и убрать сковороду с огня,
  • Включенную духовку настроить на 200 градусов,
  • Жульен можно подавать самыми креативными способами, но мы сегодня предпочли показать классический вариант,
  • Наливаем смесь Жульена в глиняное блюдо и в маленькие горшочки,
  • Плавленый сыр натереть и добавить на блюдо, возможно украсить маленькими шампиньонами,
  • Ставим в духовку на 20 минут при температуре от 180-200 C․

Жульен с курицей и грибами: классический рецепт жульена с курицей в духовке

Можно подавать прямо в горшочках.

Жульен с курицей и грибами: готов

Приятного аппетита.

Жульен с курицей и грибами: видео

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