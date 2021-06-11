Солёные в холодной воде огурцы — уникальной способ засола на зиму, чтобы огурчики были хрустящими!
Солёные в холодной воде огурцы: ингредиенты
- Свежие огурцы — 2 кг. (два килограмма)
- Большой лист хрена
- Укроп — три соцветия
- Чёрный перец горошком — 3 шт. (три штуки)
- Листики чёрной смородины — 5 шт. (пять штук)
- Горчичный порошок — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Вода — 1 л. (один литр)
- Соль — 100 гр.(сто грамм)
- Пищевая сода — для мытья банок
- Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)
Способ приготовления:
- Банку промойте пищевой содой и тщательно сполосните.
- Огурцы хорошенько вымойте, кончики не отрезайте.
- Также вымойте листья хрена, смородины, укроп. Очистите чеснок, листья хрена порвите на куски..
- Выложите листья хрена и смородины, укроп чеснок и чёрный перец на дно банок.
- Затем как можно плотнее уложите огурцы в банки.
- Слегка подогрейте воду в кастрюле, чтобы соль в ней полностью растворилась.
- Этим рассолом залейте огурцы до самого верха, сверху посыпьте горчичным порошком.
- Прикройте банки крышками, под ними поставьте тарелочки, чтобы туда стекала лишняя вода.
- Огурцы оставьте на пять жней, чтобы они хорошо просолились.
- Когда мутный рассол на огурцах станет прозрачным, значит огурцы готовы.
- С огурцов слейте как можно больше рассола, залейте проточной водой, а затем снова слей
Солёные в холодной воде огурцы: готовы!
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