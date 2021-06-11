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Солёные в холодной воде огурцы. Уникальной способ засола на зиму, чтобы огурчики были хрустящими

Солёные в холодной воде огурцы — уникальной способ засола на зиму, чтобы огурчики были хрустящими!

Солёные в холодной воде огурцы: ингредиенты

Солёные в холодной воде огурцы

  1. Свежие огурцы — 2 кг. (два килограмма)
  2. Большой лист хрена
  3. Укроп — три соцветия
  4. Чёрный перец горошком — 3 шт. (три штуки)
  5. Листики чёрной смородины — 5 шт. (пять штук)
  6. Горчичный порошок — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Вода — 1 л. (один литр)
  8. Соль — 100 гр.(сто грамм)
  9. Пищевая сода — для мытья банок
  10. Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)

Способ приготовления:

  • Банку промойте пищевой содой и тщательно сполосните.
  • Огурцы хорошенько вымойте, кончики не отрезайте.
  • Также вымойте листья хрена, смородины, укроп. Очистите чеснок, листья хрена порвите на куски..
  • Выложите листья хрена и смородины, укроп чеснок и чёрный перец на дно банок.
  • Затем как можно плотнее уложите огурцы в банки.
  • Слегка подогрейте воду в кастрюле, чтобы соль в ней полностью растворилась.
  • Этим рассолом залейте огурцы до самого верха, сверху посыпьте горчичным порошком.
  • Прикройте банки крышками, под ними поставьте тарелочки, чтобы туда стекала лишняя вода.
  • Огурцы оставьте на пять жней, чтобы они хорошо просолились.
  • Когда мутный рассол на огурцах станет прозрачным, значит огурцы готовы.
  • С огурцов слейте как можно больше рассола, залейте проточной водой, а затем снова слей

Солёные в холодной воде огурцы: готовы!

Солёные в холодной воде огурцы. Уникальной способ засола на зиму, чтобы огурчики были хрустящими 2

 

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