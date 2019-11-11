Нежная, как облако творожная запеканка с секретным ингредиентом

Ингредиенты:

сметана 30% 150 г

творожный сыр 200 г

кукурузный крахмал 40 г яйца куриные 2 шт.

сахар 75 г

шоколад белый 100 г

сливки 2 ст. л. Приготовление: Разогрейте духовку до 180 градусов. Небольшую форму выстелите кулинарной бумагой. Творожный сыр и сметану смешайте в гладкую массу. Добавьте крахмал, размешайте. Отдельно взбейте яйца с сахаром в пышную белую массу. Влейте половину яичной смеси в творожную массу, перемешайте. Растопите белый шоколад на водяной бане. Можете добавить немного сливок (2 столовые ложки). Добавьте шоколад к оставшейся яичной смеси, перемешайте. Соедините обе массы, вылейте в форму. Выпекайте 40 минут. Приятного аппетита!!!

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