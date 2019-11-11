Скатерть-Самобранка

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Нежная, как облако творожная запеканка с секретным ингредиентом

Нежная, как облако творожная запеканка с секретным ингредиентом

Ингредиенты:
сметана 30% 150 г
творожный сыр 200 г
кукурузный крахмал 40 г

яйца куриные 2 шт.
сахар 75 г
шоколад белый 100 г
сливки 2 ст. л.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Небольшую форму выстелите кулинарной бумагой.

Творожный сыр и сметану смешайте в гладкую массу. Добавьте крахмал, размешайте.

Отдельно взбейте яйца с сахаром в пышную белую массу. Влейте половину яичной смеси в творожную массу, перемешайте.

Растопите белый шоколад на водяной бане. Можете добавить немного сливок (2 столовые ложки).

Добавьте шоколад к оставшейся яичной смеси, перемешайте. Соедините обе массы, вылейте в форму. Выпекайте 40 минут.

Приятного аппетита!!!

Нежная, как облако творожная запеканка с секретным ингредиентом

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