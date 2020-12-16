Рыба в хрустящем кляре! Великолепное блюдо, которое мы рекомендуем обязательно приготовить. Рыбка получается вкусной, нежной, сочной — так и хочется ее съесть.
Рыба в хрустящем кляре: ингредиенты
- три минтая
- два яйца
- две столовые ложки майонеза
- четыре столовые ложки муки
- соль и черный молотый перец – по вкусу
- растительное масло – для обжарки
Рыба в хрустящем кляре: приготовление
Начать надо с рыбы:
- Минтай хорошенечко почистить, промыть и порезать небольшими кусочками.
- Посолить и руками перемешать, чтобы соль распределилась равномерно.
- Отложить, чтобы рыба немного просолилась.
Пока рыбка просаливается нужно подготовить кляр:
- Разбить два яйца в глубокую миску. Немного взбить венчиком.
- Добавить щепотку соли и черный молотый перец.
- После добавить майонез и взбить венчиком.
- Во взбитые с майонезом яйца добавить муку.
- Снова все перемешать до получения однородной массы. Кляр должен получиться консистенции густой сметаны.
Ну а теперь нужно приступить к самому блюду:
- Минтай запустить в кляр и все хорошо перемешать.
- Дать рыбке пару минут постоять.
- Казан поставить на плиту, налить в него растительное масло и хорошо его разогреть. Как только масло разогреется, огонь снизить до среднего уровня.
- Одну порцию рыбы из кляра отправить в казан. Масла должно быть столько, чтобы до половины накрывало рыбу.
- Жарить рыбку в течение десяти минут, при этом периодически ее переворачивая, чтобы она прожарилась равномерно.
- Прожаренную рыбу переложить из казана на большую плоскую тарелку.
- В казан же отправить очередную порцию рыбы.
Ну вот и готова наша вкуснейшая рыба в кляре.
Получилась рыбка очень сочной, нежной в хрустящем кляре – просто объедение.
Подайте ее на стол и кушайте с удовольствием!
Рыба в хрустящем кляре: готова
Приятного аппетита!
Рыба в хрустящем кляре: аж слюнки текут - На Кухне
Рыба в хрустящем кляре! Великолепное блюдо, которое мы рекомендуем обязательно приготовить. Рыбка получается вкусной, нежной, сочной - так и хочется ее съесть.
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