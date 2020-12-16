Скатерть-Самобранка

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Рыба в хрустящем кляре: аж слюнки текут

Рыба в хрустящем кляре! Великолепное блюдо, которое мы рекомендуем обязательно приготовить. Рыбка получается вкусной, нежной, сочной — так и хочется ее съесть.

Рыба в хрустящем кляре: ингредиенты

Рыба в хрустящем кляре

  • три минтая
  • два яйца
  • две столовые ложки майонеза
  • четыре столовые ложки муки
  • соль и черный молотый перец – по вкусу
  • растительное масло – для обжарки

Рыба в хрустящем кляре: приготовление

Начать надо с рыбы:

Рыба в хрустящем кляре: аж слюнки текут

  • Минтай хорошенечко почистить, промыть и порезать небольшими кусочками.
  • Посолить и руками перемешать, чтобы соль распределилась равномерно.
  • Отложить, чтобы рыба немного просолилась.

Пока рыбка просаливается нужно подготовить кляр:

  • Разбить два яйца в глубокую миску. Немного взбить венчиком.
  • Добавить щепотку соли и черный молотый перец.
  • После добавить майонез и взбить венчиком.

Рыба в хрустящем кляре: аж слюнки текут

  • Во взбитые с майонезом яйца добавить муку.
  • Снова все перемешать до получения однородной массы. Кляр должен получиться консистенции густой сметаны.

Ну а теперь нужно приступить к самому блюду:

  • Минтай запустить в кляр и все хорошо перемешать.

Рыба в хрустящем кляре: аж слюнки текут

  • Дать рыбке пару минут постоять.
  • Казан поставить на плиту, налить в него растительное масло и хорошо его разогреть. Как только масло разогреется, огонь снизить до среднего уровня.
  • Одну порцию рыбы из кляра отправить в казан. Масла должно быть столько, чтобы до половины накрывало рыбу.

Рыба в хрустящем кляре: аж слюнки текут

  • Жарить рыбку в течение десяти минут, при этом периодически ее переворачивая, чтобы она прожарилась равномерно.
  • Прожаренную рыбу переложить из казана на большую плоскую тарелку.
  • В казан же отправить очередную порцию рыбы.

Ну вот и готова наша вкуснейшая рыба в кляре.

Рыба в хрустящем кляре: аж слюнки текут

Получилась рыбка очень сочной, нежной в хрустящем кляре – просто объедение.

Подайте ее на стол и кушайте с удовольствием!

Рыба в хрустящем кляре: готова

Приятного аппетита!

Рыба в хрустящем кляре: аж слюнки текут - На Кухне

Рыба в хрустящем кляре! Великолепное блюдо, которое мы рекомендуем обязательно приготовить. Рыбка получается вкусной, нежной, сочной - так и хочется ее съесть.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

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