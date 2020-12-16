Рыба в хрустящем кляре: аж слюнки текут

Рыба в хрустящем кляре! Великолепное блюдо, которое мы рекомендуем обязательно приготовить. Рыбка получается вкусной, нежной, сочной — так и хочется ее съесть.

Рыба в хрустящем кляре: ингредиенты

три минтая

два яйца

две столовые ложки майонеза

четыре столовые ложки муки

соль и черный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для обжарки

Рыба в хрустящем кляре: приготовление

Начать надо с рыбы:

Минтай хорошенечко почистить, промыть и порезать небольшими кусочками.

Посолить и руками перемешать, чтобы соль распределилась равномерно.

Отложить, чтобы рыба немного просолилась.

Пока рыбка просаливается нужно подготовить кляр:

Разбить два яйца в глубокую миску. Немного взбить венчиком.

Добавить щепотку соли и черный молотый перец.

После добавить майонез и взбить венчиком.

Во взбитые с майонезом яйца добавить муку.

Снова все перемешать до получения однородной массы. Кляр должен получиться консистенции густой сметаны.

Ну а теперь нужно приступить к самому блюду:

Минтай запустить в кляр и все хорошо перемешать.

Дать рыбке пару минут постоять.

Казан поставить на плиту, налить в него растительное масло и хорошо его разогреть. Как только масло разогреется, огонь снизить до среднего уровня.

Одну порцию рыбы из кляра отправить в казан. Масла должно быть столько, чтобы до половины накрывало рыбу.

Жарить рыбку в течение десяти минут, при этом периодически ее переворачивая, чтобы она прожарилась равномерно.

Прожаренную рыбу переложить из казана на большую плоскую тарелку.

В казан же отправить очередную порцию рыбы.

Ну вот и готова наша вкуснейшая рыба в кляре.

Получилась рыбка очень сочной, нежной в хрустящем кляре – просто объедение.

Подайте ее на стол и кушайте с удовольствием!

Рыба в хрустящем кляре: готова

Приятного аппетита!