Знала бы раньше, сделала бы больше. Потрясающая идея приготовления мяса

Интересная идея для блюда из мяса, которое можно сделать для ужина и для праздничного стола. Фарш вы можете взять любой, специй побольше, берите самые любимые.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриные бедра или грудка, 800 г;
- яйца, 4 шт;
- овсяные хлопья или сухари панировочные, 2 ст.л;
- сыр, 50 г;
- соль, мускатный орех, перец, паприка.
Процесс приготовления
Мясо превращаем в фарш, солим и перчим по вкусу, добавляем мускатный орех и паприку, прочие специи и ароматные травы по вкусу.
Совет: чеснок также можно добавлять в фарш.
Мелко режем яйца.
На лист пергамента выкладываем фарш и при помощи мокрой ложки распределяем его в круг, сверху кладем яйца и посыпаем тертым сыром.
При помощи бумаги сворачиваем рулет, склеиваем мокрыми руками края, посыпаем паприкой и заворачиваем в пергамент, края скручиваем.
Выкладываем рулеты на сухую сковороду. Наливаем немного горячей воды и жарим под крышкой 10 минут. Переворачиваем и жарим со второй стороны 10 минут.
Выкладываем на блюдо, убираем бумагу и видим, что получаем очень сочное и вкусное, ароматное мясо.
В качестве начинки берите все, что вам нравится.
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