Знала бы раньше, сделала бы больше. Потрясающая идея приготовления мяса

Интересная идея для блюда из мяса, которое можно сделать для ужина и для праздничного стола. Фарш вы можете взять любой, специй побольше, берите самые любимые.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриные бедра или грудка, 800 г;

яйца, 4 шт;

овсяные хлопья или сухари панировочные, 2 ст.л;

сыр, 50 г;

соль, мускатный орех, перец, паприка.

Процесс приготовления

Мясо превращаем в фарш, солим и перчим по вкусу, добавляем мускатный орех и паприку, прочие специи и ароматные травы по вкусу.

Совет: чеснок также можно добавлять в фарш.

Мелко режем яйца.

На лист пергамента выкладываем фарш и при помощи мокрой ложки распределяем его в круг, сверху кладем яйца и посыпаем тертым сыром.

При помощи бумаги сворачиваем рулет, склеиваем мокрыми руками края, посыпаем паприкой и заворачиваем в пергамент, края скручиваем.

Выкладываем рулеты на сухую сковороду. Наливаем немного горячей воды и жарим под крышкой 10 минут. Переворачиваем и жарим со второй стороны 10 минут.

Выкладываем на блюдо, убираем бумагу и видим, что получаем очень сочное и вкусное, ароматное мясо.

В качестве начинки берите все, что вам нравится.