Скатерть-Самобранка

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Почему я готовлю это почти каждый день. Потому что это дешево и очень вкусно

Хочу предложить вам рецепт простого, ароматного и вкусного, полезного блюда – овощные блинчики. Это отличное дополнение к самым разным гарнирам и закускам, можно подавать с различными соусами и просто со сметаной.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • лук, 1 шт;
  • помидор, 1 шт;
  • укроп пучок;
  • яйца, 2 шт;
  • соль, перец;
  • мука, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Томат режем кубиком, лук также мелкими кусочками.

Укроп мелко рубим.

Смешиваем помидор, лук, укроп, яйца и муку, хорошо перемешиваем и солим, перчим по вкусу.

Разогреваем растительное масло и выкладываем тесто столовой ложкой.

Почему я готовлю это почти каждый день. Потому что это дешево и очень вкусно

Такие овощные оладушки обжариваем до румяности с двух сторон.

Почему я готовлю это почти каждый день. Потому что это дешево и очень вкусно

Я подаю оладушки со сметаной, домашним майонезом, аджикой и другими соусами. В само тесто вы можете добавлять и другие овощи по своему вкусу.

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