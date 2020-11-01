Почему я готовлю это почти каждый день. Потому что это дешево и очень вкусно

Хочу предложить вам рецепт простого, ароматного и вкусного, полезного блюда – овощные блинчики. Это отличное дополнение к самым разным гарнирам и закускам, можно подавать с различными соусами и просто со сметаной.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

лук, 1 шт;

помидор, 1 шт;

укроп пучок;

яйца, 2 шт;

соль, перец;

мука, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Томат режем кубиком, лук также мелкими кусочками.

Укроп мелко рубим.

Смешиваем помидор, лук, укроп, яйца и муку, хорошо перемешиваем и солим, перчим по вкусу.

Разогреваем растительное масло и выкладываем тесто столовой ложкой.

Такие овощные оладушки обжариваем до румяности с двух сторон.

Я подаю оладушки со сметаной, домашним майонезом, аджикой и другими соусами. В само тесто вы можете добавлять и другие овощи по своему вкусу.