Почему я готовлю это почти каждый день. Потому что это дешево и очень вкусно

Хочу предложить вам рецепт простого, ароматного и вкусного, полезного блюда – овощные блинчики. Это отличное дополнение к самым разным гарнирам и закускам, можно подавать с различными соусами и просто со сметаной.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лук, 1 шт;
- помидор, 1 шт;
- укроп пучок;
- яйца, 2 шт;
- соль, перец;
- мука, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Томат режем кубиком, лук также мелкими кусочками.
Укроп мелко рубим.
Смешиваем помидор, лук, укроп, яйца и муку, хорошо перемешиваем и солим, перчим по вкусу.
Разогреваем растительное масло и выкладываем тесто столовой ложкой.
Такие овощные оладушки обжариваем до румяности с двух сторон.
Я подаю оладушки со сметаной, домашним майонезом, аджикой и другими соусами. В само тесто вы можете добавлять и другие овощи по своему вкусу.
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