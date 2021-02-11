Блюда из шампиньонов: 10 непревзойдённых и вкусных блюд из любимых грибочков

Шампиньоны — незаменимый продукт для тех, кто ведет здоровый образ жизни! В них кладезь витаминов и полезных микроэлементов. Эти грибы полезны для нашего организма. В них содержатся железо, цинк, йод, кальций, рубидий, фосфор! А также, витамины B1, B2, B6, B12, D6, D12. Никотиновая и пантотеновая кислоты. А сколько рецептов из шампиньонов! Сегодня я вам расскажу, про самые вкусные блюда из этих чудо — грибочков!

Блюда из шампиньонов: Жюльен с курицей и грибами.

Популярная закуска, которую любят все!

Подготовим следующие ингредиенты:

300 (триста) гр — шампиньонов 400 (четыреста) гр — куриного филе 100 (сто) гр — лук репчатого 200 (двести) гр — 30% — сливок 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра соль по вкусу 2 (две) ст. ложки — растительного масла черный молотый перец по вкусу базилик и лист салат для украшения

Рецепт приготовления:

Филе курицы промойте и нарежьте средними кусочками

Лук нарежьте мелко

Отправьте на сковороду с растительным маслом филе, обжаривайте минуты три, зетем к курице положите лук, и обжаривайте еще минут 5

Шампиньоны нарежьте крупно и добавьте в сковороду к луку и курице. Как только выпарится вся вода грибов, добавьте соль, перец и томите еще минут семь

Залейте все содержимое сковороды сливками, немного потомите

Сыр натрите на крупной терке и выложите сверху блюда. Уберите блюдо с огня, накройте крышкой и подождите минут 10. Сыр расплавится. Украсьте сверху зеленью и подавайте жюльен к столу!

Вот так не сложно приготовить вкусное блюдо из шампиньонов! На здоровье!

Маринованные шампиньоны за 7 минут!

Рецепт невероятно прост, но результат просто восхитительный! Порадуйте себя и своих близких такой вкусной закусочкой! Что может быть вкуснее домашних маринованных грибов!

Подготовим необходимые ингредиенты:

1 (один) кг — шампиньонов 1 (одна) ст. ложка — соли 2 (две) ст. ложки — сахара 4 (четыре) ст. ложки — уксуса 12 (двенадцать) шт — перца горошком 3 (три) шт — лаврового листа 3 (три) шт — гвоздики

Рецепт приготовления блюда из шампиньонов свежих:

Сначала займемся маринадом для грибов. Возьмите кастрюлю и налейте в нее воды, добавьте сахар, соль, масло растительное, уксус. Доведите до кипения

После того, как маринад закипит, добавьте лавровый лист, гвоздику и душистый перец

Грибы положите в маринад, доведите до кипения. Как только закипит в кастрюле, варите 7 минут. Не больше!

Маринованные грибы переложите в банку. Я подскажу, из одного кило свежих шампиньонов, получается одна литровая баночка маринованных грибов, или две пол литровые

Отправьте в холодильник на пять часов, а лучше на ночь! Наутро грибочки невероятно вкусные готовы!

Маринованные грибы хороши к любому празднику, к любому блюду! А с вареной картошечкой — вообще вкуснотища! Равнодушных точно не останется! Обязательно воспользуйтесь моим рецептом маринада! На здоровье!

Фаршированные шампиньоны, запеченные в духовке.

Отличный вариант закуски для праздничного стола. Она так быстро улетает со стола, что вы не успеете и глазом моргнуть! Эта закуска хороша, как в горячем, так и в холодном виде!

Необходимые ингредиенты:

15 (пятнадцать) шт — крупных шампиньонов 1 (одна) шт — яиц 450 (четыреста пятьдесят) гр — мясного фарша 100 (сто) гр — твердого сыра 50 (пятьдесят) мл — растительного масла

Рецепт приготовления:

Лук нарежьте мелко

Шляпки грибов отделите от ножек

Ножки грибов нарежьте мелко

Лук обжаривайте на растительном масле до золотистого цвета. После чего добавьте к луку нарезанные ножки грибов и обжаривайте до готового состояния (выпарится вся жидкость когда). Остудите

Шляпки шампиньонов смажьте растительным маслом

Форму для запекания тоже следует смазать растительным маслом

Шляпки посолите внутри

Подготовим начинку. К фаршу добавьте яйцо, и обжаренные лук с ножками грибов. Посолите и поперчите. Перемешайте. Сформируйте фрикадельки из фарша по размеру шляпок наших шампиньонов. И выложите фрикадельки вовнутрь шляпок

Сыр натрите мелко

Форму для запекания с нашим блюдом отправьте в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса. После чего достаньте форму и сверху посыпьте грибы тертым сыром. И еще запекайте минут 10, пока сыр не расплавится

При подаче украсьте наше вкусное блюдо из шампиньонов зеленью! На здоровье!

Шампиньоны в кляре.

Оригинальный способ приготовления грибов! Снаружи — вкусная невероятно хрустящая корочка, а внутри — сочный гриб!

Подготовьте следующие ингредиенты:

400 (четыреста) гр — крупных шампиньонов 100 (сто) гр — муки 1 (одна) шт — яиц 1 (одна) ст. ложка — соевого соуса 150 (сто пятьдесят) мл — растительного масла соль и черный молотый перец по вкусу 45 (сорок пять) мл — воды

Пошаговый рецепт приготовления:

Шляпки грибов отделите от ножек. Промойте шляпки. Ножки для этого блюда нам не понадобятся

Снимите кожицу с шляпок. Срежьте загнутую нижнюю часть. Это обязательный момент, а то грибы не расплющатся, а разломаются на мелкие кусочки

Возьмите разделочную доску и выложите на нее гриб пластинкой вверх

Придавите его второй доской. Сначала давите медленно, потом увеличивайте надавливание

Шляпка расплющится. После того, как сделаете так, со всеми грибами. Посолите их и поперчите

Займемся кляром. Яйцо, воду, муку и соевый соус соедините, перемешайте до однородной массы. Она должна получиться гуще, чем тесто на блинчики

Обмакните шляпки в кляре и отправьте на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривайте с обеих сторон до румяной корочки

Выложите потом их на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался

Блюдо из шампиньонов свежих удалось на славу! Рекомендую приготовить по данному рецепту. На здоровье!

Блюда из шампиньонов: Лоранский пирог с грибами и курицей.

Вы только представьте нежную сливочную начинку с грибами, сыром и курицей. А тесто пирога рассыпчатое песочное, мягкое…От прирога не останется и кусочка, через считанные минуты!

Необходимые ингредиенты:

На тесто

2 (две) шт — яиц 100 (сто) гр — сливочного масла 200 (двести) гр — муки пол ч. ложки — соли 2 (две) ст. ложки — воды холодной

На начинку

400 (четыреста) гр — шампиньонов 300 (триста) гр — куриного филе 1 (одна) шт — лука соль по вкусу масло растительное

На заливку

3 (три) шт — яиц 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра 300 (триста) мл — сливок щепотка соли

Рецепт приготовления:

Сначала тесто! Яйца и сливочное масло смешайте. Добавьте соль. Однородная масса нам не нужна

В полученную массц просейте муку и начните месить тесто, до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Уберите его в холодильник

Приступим к начинке. Лук мелко нарежьте. Грибы нарежьте тонкими слайсами. Филе отварите в подсоленной воде до готовности и нарежьте мелким кубиком. Разогрейте растительное масло на сковороде. И обжарьте лук с грибами до готовности

В отдельной посуде взбейте яйца, посолите, добавьте сливки и получите однородную массу

Сыр натрите на терке

Форму смажьте растительным маслом и распределите по форме наше охлажденное тесто. Выложите равномерно начинку из курицы и грибв

Залейте все нашим соусом и посыпьте сыром

Отправьте пирог в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса

Невероятный пирог готов, скорее угощайте своих домочадцев! На здоровье! Вот вам еще один несложный рецепт приготовления вкусного блюда из шампиньонов.

Сырный суп с шампиньонами.

Готовить быстро и легко это блюдо из шампиньонов свежих. Получается супчик невероятно сытным, вкусным и таким ароматным. Свежий укроп придаст запах весны!

Подготовим следующие ингредиенты:

200 (двести) гр — плавленного сыра 500 (пятьсот) гр — шампиньонов 100 (сто) гр — сметаны 120 (сто двадцать) гр — лука 100 (сто) гр — моркови 20 (двадцать) гр — сливочного масла 350 (триста пятьдесят) гр — картофеля 1 (одна) ст. ложка — растительного масла соль и черный молотый перец по вкусу 20 (двадцать) гр — укропа свежего 1.3 литра воды

Готовим суп следующим образом:

Нарежьте картофель средними кусочками и отварите его до полной готовности

Грибы промойте и нарежьте пластинами

Разогрейте сухую сковороду и обжарьте на ней грибы. Минут 10, пока не испарится вся жидкость

Из картофеля сделайте пюре

Морковь натрите на терке

Лук нарежьте мелко

Плавленный сыр натрите на терке

В кастрюле растопите сливочное масло, потом налейте растительное. Обжарьте лук и морковт минут пять до золотистого цвета лука

Заьем положите в кастрюлю картофель пюре и грибы

Залейте все водой. Посолите и поперчите. Варите суп десять минут. Затем положите тертый сыр и перемешайте так, чтобы сыр растворился и варите суп минуты три

Потом добавьте сметану и томите пару минут. Перед подачей посыпьте суп измельченной зеленью На здоровье!

Картофельные рулетики с грибами.

Бюджетное блюдо, но получается невероятно вкусным и сытным! Считается оно постным, так как готовится без яиц, мяса, сыра. Отличный вариант и для праздничного стола. Выглядит это вкусное блюдо из шампиньонов очень аппетитно и красиво.

Подготовим следующие ингредиенты:

300 (триста) гр — шампиньонов 400 (четыреста) гр — картофеля 300 (триста) гр — муки 1 (одна) шт — лука 2 (две) ст. ложки — томатной пасты 70 (семьдесят) гр — растительного масла 1 (одна) ч. ложка — сахара 1 (одна) ч. ложка — соли 1 (одна) ч. ложка — прованских трав 1 (один) пучок укропа 200 (двести) мл — кипяченой воды

Рецепт приготовления:

Картофель отварите и пюрируйте

Лук мелко нарежьте

Грибы промойте и нарежьте пластинами

Грибы и лук обжарьте на растительном масле, пока вся вода не выпарится. Посолите и поперчите

Приготовим заливку. Томатную пасту, сахар, соль , прованские травы смешайте и залейте кипяченой водой

В теплый картофель добавьте муку и замесите мягкое тесто. Туда же добавьте и растительное масло. Тесто не должно быть рассыпчатым

Пищевую пленку расстелите на столе и смажьте ее растительным маслом. Выложите на нее тесто, в виде прямоугольника. Потом выложите на тесто начинку и сверните в рулет. Затем рулет нарежьте кусочками и выложите в форму для запекания. Разложите кусочки вертикально. Залейте наши рулетики заливкой. И отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут. Перед подачей посыпьте это вкусное блюдо из шампиньонов измельченным укропом!

Спагетти с грибами и помидорами.

Очень вкусный и сытный обед или ужин. Отличный вариант спагетти для романтического ужина! За счет ярких красок, блюдо выглядит красиво!

Подготовьте следующие ингредиенты:

100 (сто) гр — шампиньонов 160 (сто шестьдесят) гр — спагетти 1 (одна) шт — лука 1 (одна) шт — помидор соль и черный молотый перец по вкусу 40 (сорок) мл — растительного масла

Рецепт приготовления блюда из свежих шампиньонов:

Лук мелко нарежьте

И обжарьте его на растительном масле

Со шляпок грибов снимите кожицу, и нарежьте мелко

Добавьте грибы обжариваться к луку на сковороду

Помидоры нарежьте мелким кубиком и отправьте на сковороду к другим ингредиентам. Посолите и поперчите. Обжаривайте минут пять

Отварите спагетти по инструкции

Затем перемешайте их с нашим соусом. Подавать вкусное блюдо из шампиньонов горячим. Перед подачей украсьте листиком базилика. На здоровье!

Запеканка из лаваша с сыром и грибами.

Вкусная, сытная запеканка за считанные минуты! Отличный вариант для гостей, которые влруг нагрянули внезапно! Ингредиенты все доступные и бюджетные!

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

2 (две) шт — армянского лаваша (тонкого) 100 (сто) гр — шампиньонов 200 (двести) гр — адыгейского сыра 2 (две) шт — яиц пучок петрушки специи по вкусу растительное масло 250 (двести пятьдесят) мл — простокваши кунжут по желанию

Способ приготовления:

Яйца, простоквашу и специи смешайте

Лаваш нарежьте на листы, с размера вашей формы, где будете выпекать

Шампиньоны промойте и нарежьте мелким кубиком

Зелень порубите мелко

Сыр натрите на крупной терке

Форму смажьте растительным маслом. Лист лаваша обмакните в яичную смесь, выложите в форму. Посыпьте шампиньонами, зеленью и сыром

И так чередуем слои. В конце, поверх лаваша вылейте оставшуюся яичную массу

Оправьте нашу запеканку выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Ориентируйтесь по работе своей духовки. Главное, не передержите, как появится румяная корочка — запеканка готова!

Салат с пекинской капустой и жареными шампиньонами.

Невероятно вкусный салатик! Напоминает он мне приход весны! Готовится просто. Несмотря на простые ингредиенты, салат необычайно вкусный, повторюсь, и сытный! Убедитесь сами!

Ингредиенты:

200 (двести) гр — свежих шампиньонов 1 (один) кочан пекинской капусты 1 (одна) шт — лука 2 (две) шт — яиц 100 (сто) гр — майонеза 1 (одна) ст. ложка — растительного масла соль и черный молотый перец по вкусу зелень свежая для украшения

Рецепт приготовления:

Отделите ножки от шляпок у грибов

Шляпки нарежьте дольками, ножки вдоль брусочками

Лук нарежьте полукольцами

Капусту нарежьте тонкой полоской

Яйца отварите и нарежьте мелким кубиком

Грибы обжарьте на растительном масле

Добавьте к ним лук, перец, соль. И жарьте до готового состояния

Грибы с луком остудите

Капусту смешайте с майонезом и перемешайте

Можно сделать слоеный салат. Можно обычный. Если слоями, то, возьмите кольцо. Выложите капусту, затем яйца. Потом грибы с луком. Украсьте салат свежей зеленью!

Как видите, приготовить вкусные блюда из шампиньонов свежих очень просто! Будьте здоровы!