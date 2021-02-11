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Блюда из шампиньонов: 10 непревзойдённых и вкусных блюд из любимых грибочков

Шампиньоны — незаменимый продукт для тех, кто ведет здоровый образ жизни! В них кладезь витаминов и полезных микроэлементов. Эти грибы полезны для нашего организма. В них содержатся железо, цинк, йод, кальций, рубидий, фосфор! А также, витамины B1, B2, B6, B12, D6, D12. Никотиновая и пантотеновая кислоты. А сколько рецептов из шампиньонов! Сегодня я вам расскажу, про самые вкусные блюда из этих чудо — грибочков!

Блюда из шампиньонов: Жюльен с курицей и грибами.

Популярная закуска, которую любят все!

Блюда из шампиньонов

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 300 (триста) гр — шампиньонов
  2. 400 (четыреста) гр — куриного филе
  3. 100 (сто) гр — лук репчатого
  4. 200 (двести) гр — 30% — сливок
  5. 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
  6. соль по вкусу
  7. 2 (две) ст. ложки — растительного масла
  8. черный молотый перец по вкусу
  9. базилик и лист салат для украшения

Рецепт приготовления:

  • Филе курицы промойте и нарежьте средними кусочками
  • Лук нарежьте мелко
  • Отправьте на сковороду с растительным маслом филе, обжаривайте минуты три, зетем к курице положите лук, и обжаривайте еще минут 5
  • Шампиньоны нарежьте крупно и добавьте в сковороду к луку и курице. Как только выпарится вся вода грибов, добавьте соль, перец и томите еще минут семь
  • Залейте все содержимое сковороды сливками, немного потомите
  • Сыр натрите на крупной терке и выложите сверху блюда.
    Уберите блюдо с огня, накройте крышкой и подождите минут 10. Сыр расплавится. Украсьте сверху зеленью и подавайте жюльен к столу!

Вот так не сложно приготовить вкусное блюдо из шампиньонов! На здоровье!

Маринованные шампиньоны за 7 минут!

Рецепт невероятно прост, но результат просто восхитительный! Порадуйте себя и своих близких такой вкусной закусочкой! Что может быть вкуснее домашних маринованных грибов!

Блюда из шампиньонов

Подготовим необходимые ингредиенты:

 

  1. 1 (один) кг — шампиньонов
  2. 1 (одна) ст. ложка — соли
  3. 2 (две) ст. ложки — сахара
  4. 4 (четыре) ст. ложки — уксуса
  5. 12 (двенадцать) шт — перца горошком
  6. 3 (три) шт — лаврового листа
  7. 3 (три) шт — гвоздики

Рецепт приготовления блюда из шампиньонов свежих:

  • Сначала займемся маринадом для грибов. Возьмите кастрюлю и налейте в нее воды, добавьте сахар, соль, масло растительное, уксус. Доведите до кипения
  • После того, как маринад закипит, добавьте лавровый лист, гвоздику и душистый перец
  • Грибы положите в маринад, доведите до кипения. Как только закипит в кастрюле, варите 7 минут. Не больше!
  • Маринованные грибы переложите в банку. Я подскажу, из одного кило свежих шампиньонов, получается одна литровая баночка маринованных грибов, или две пол литровые
  • Отправьте в холодильник на пять часов, а лучше на ночь! Наутро грибочки невероятно вкусные готовы!

Маринованные грибы хороши к любому празднику, к любому блюду! А с вареной картошечкой — вообще вкуснотища! Равнодушных точно не останется! Обязательно воспользуйтесь моим рецептом маринада! На здоровье!

Фаршированные шампиньоны, запеченные в духовке.

Отличный вариант закуски для праздничного стола. Она так быстро улетает со стола, что вы не успеете и глазом моргнуть! Эта закуска хороша, как в горячем, так и в холодном виде!

 

Блюда из шампиньонов

Необходимые ингредиенты:

  1. 15 (пятнадцать) шт — крупных шампиньонов
  2. 1 (одна) шт — яиц
  3. 450 (четыреста пятьдесят) гр — мясного фарша
  4. 100 (сто) гр — твердого сыра
  5. 50 (пятьдесят) мл — растительного масла

Рецепт приготовления:

  • Лук нарежьте мелко
  • Шляпки грибов отделите от ножек
  • Ножки грибов нарежьте мелко
  • Лук обжаривайте на растительном масле до золотистого цвета. После чего добавьте к луку нарезанные ножки грибов и обжаривайте до готового состояния (выпарится вся жидкость когда). Остудите
  • Шляпки шампиньонов смажьте растительным маслом
  • Форму для запекания тоже следует смазать растительным маслом
  • Шляпки посолите внутри
  • Подготовим начинку. К фаршу добавьте яйцо, и обжаренные лук с ножками грибов. Посолите и поперчите. Перемешайте. Сформируйте фрикадельки из фарша по размеру шляпок наших шампиньонов. И выложите фрикадельки вовнутрь шляпок
  • Сыр натрите мелко
  • Форму для запекания с нашим блюдом отправьте в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса. После чего достаньте форму и сверху посыпьте грибы тертым сыром. И еще запекайте минут 10, пока сыр не расплавится

При подаче украсьте наше вкусное блюдо из шампиньонов зеленью! На здоровье!

Шампиньоны в кляре.

Оригинальный способ приготовления грибов! Снаружи — вкусная невероятно хрустящая корочка, а внутри — сочный гриб!

Блюда из шампиньонов

Подготовьте следующие ингредиенты:

  1. 400 (четыреста) гр — крупных шампиньонов
  2. 100 (сто) гр — муки
  3. 1 (одна) шт — яиц
  4. 1 (одна) ст. ложка — соевого соуса
  5. 150 (сто пятьдесят) мл — растительного масла
  6. соль и черный молотый перец по вкусу
  7. 45 (сорок пять) мл — воды

Пошаговый рецепт приготовления:

  • Шляпки грибов отделите от ножек. Промойте шляпки. Ножки для этого блюда нам не понадобятся
  • Снимите кожицу с шляпок. Срежьте загнутую нижнюю часть. Это обязательный момент, а то грибы не расплющатся, а разломаются на мелкие кусочки
  • Возьмите разделочную доску и выложите на нее гриб пластинкой вверх
  • Придавите его второй доской. Сначала давите медленно, потом увеличивайте надавливание
  • Шляпка расплющится. После того, как сделаете так, со всеми грибами. Посолите их и поперчите
  • Займемся кляром. Яйцо, воду, муку и соевый соус соедините, перемешайте до однородной массы. Она должна получиться гуще, чем тесто на блинчики
  • Обмакните шляпки в кляре и отправьте на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривайте с обеих сторон до румяной корочки
  • Выложите потом их на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался

Блюдо из шампиньонов свежих удалось на славу! Рекомендую приготовить по данному рецепту. На здоровье!

Блюда из шампиньонов: Лоранский пирог с грибами и курицей.

Вы только представьте нежную сливочную начинку с грибами, сыром и курицей. А тесто пирога рассыпчатое песочное, мягкое…От прирога не останется и кусочка, через считанные минуты!

Блюда из шампиньонов

Необходимые ингредиенты:

На тесто

  1. 2 (две) шт — яиц
  2. 100 (сто) гр — сливочного масла
  3. 200 (двести) гр — муки
  4. пол ч. ложки — соли
  5. 2 (две) ст. ложки — воды холодной

На начинку

  1. 400 (четыреста) гр — шампиньонов
  2. 300 (триста) гр — куриного филе
  3. 1 (одна) шт — лука
  4. соль по вкусу
  5. масло растительное

На заливку

  1. 3 (три) шт — яиц
  2. 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
  3. 300 (триста) мл — сливок
  4. щепотка соли

Рецепт приготовления:

  • Сначала тесто! Яйца и сливочное масло смешайте. Добавьте соль. Однородная масса нам не нужна
  • В полученную массц просейте муку и начните месить тесто, до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Уберите его в холодильник
  • Приступим к начинке. Лук мелко нарежьте. Грибы нарежьте тонкими слайсами. Филе отварите в подсоленной воде до готовности и нарежьте мелким кубиком. Разогрейте растительное масло на сковороде. И обжарьте лук с грибами до готовности
  • В отдельной посуде взбейте яйца, посолите, добавьте сливки и получите однородную массу
  • Сыр натрите на терке
  • Форму смажьте растительным маслом и распределите по форме наше охлажденное тесто. Выложите равномерно начинку из курицы и грибв
  • Залейте все нашим соусом и посыпьте сыром
  • Отправьте пирог в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса

Невероятный пирог готов, скорее угощайте своих домочадцев! На здоровье! Вот вам еще один несложный рецепт приготовления вкусного блюда из шампиньонов.

Сырный суп с шампиньонами.

Готовить быстро и легко это блюдо из шампиньонов свежих. Получается супчик невероятно сытным, вкусным и таким ароматным. Свежий укроп придаст запах весны!

Блюда из шампиньонов

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 200 (двести) гр — плавленного сыра
  2. 500 (пятьсот) гр — шампиньонов
  3. 100 (сто) гр — сметаны
  4. 120 (сто двадцать) гр — лука
  5. 100 (сто) гр — моркови
  6. 20 (двадцать) гр — сливочного масла
  7. 350 (триста пятьдесят) гр — картофеля
  8. 1 (одна) ст. ложка — растительного масла
  9. соль и черный молотый перец по вкусу
  10. 20 (двадцать) гр — укропа свежего
  11. 1.3 литра воды

Готовим суп следующим образом:

  • Нарежьте картофель средними кусочками и отварите его до полной готовности
  • Грибы промойте и нарежьте пластинами
  • Разогрейте сухую сковороду и обжарьте на ней грибы. Минут 10, пока не испарится вся жидкость
  • Из картофеля сделайте пюре
  • Морковь натрите на терке
  • Лук нарежьте мелко
  • Плавленный сыр натрите на терке
  • В кастрюле растопите сливочное масло, потом налейте растительное. Обжарьте лук и морковт минут пять до золотистого цвета лука
  • Заьем положите в кастрюлю картофель пюре и грибы
  • Залейте все водой. Посолите и поперчите. Варите суп десять минут. Затем  положите тертый сыр и перемешайте так, чтобы сыр растворился и варите суп минуты три
  • Потом добавьте сметану и томите пару минут. Перед подачей посыпьте суп измельченной зеленью На здоровье!

Картофельные рулетики с грибами.

Бюджетное блюдо, но получается невероятно вкусным и сытным! Считается оно постным, так как готовится без яиц, мяса, сыра. Отличный вариант и для праздничного стола. Выглядит это вкусное блюдо из шампиньонов очень аппетитно и красиво.

Блюда из шампиньонов

Подготовим следующие ингредиенты:

  1. 300 (триста) гр — шампиньонов
  2. 400 (четыреста) гр — картофеля
  3. 300 (триста) гр — муки
  4. 1 (одна) шт — лука
  5. 2 (две) ст. ложки — томатной пасты
  6. 70 (семьдесят) гр — растительного масла
  7. 1 (одна) ч. ложка — сахара
  8. 1 (одна) ч. ложка — соли
  9. 1 (одна) ч. ложка — прованских трав
  10. 1 (один) пучок укропа
  11. 200 (двести) мл — кипяченой воды

Рецепт приготовления:

  • Картофель отварите и пюрируйте
  • Лук мелко нарежьте
  • Грибы промойте и нарежьте пластинами
  • Грибы и лук обжарьте на растительном масле, пока вся вода не выпарится. Посолите и поперчите
  • Приготовим заливку. Томатную пасту, сахар, соль , прованские травы смешайте и залейте кипяченой водой
  • В теплый картофель добавьте муку и замесите мягкое тесто. Туда же добавьте и растительное масло. Тесто не должно быть рассыпчатым
  • Пищевую пленку расстелите на столе и смажьте ее растительным маслом. Выложите на нее тесто, в виде прямоугольника. Потом выложите на тесто начинку и сверните в рулет. Затем рулет нарежьте кусочками и выложите в форму для запекания. Разложите кусочки вертикально. Залейте наши рулетики заливкой. И отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут. Перед подачей посыпьте это вкусное блюдо из шампиньонов измельченным укропом!

Спагетти с грибами и помидорами.

Очень вкусный и сытный обед или ужин. Отличный вариант спагетти для романтического ужина! За счет ярких красок, блюдо выглядит красиво!

Блюда из шампиньонов

Подготовьте следующие ингредиенты:

  1. 100 (сто) гр — шампиньонов
  2. 160 (сто шестьдесят) гр — спагетти
  3. 1 (одна) шт — лука
  4. 1 (одна) шт — помидор
  5. соль и черный молотый перец по вкусу
  6. 40 (сорок) мл — растительного масла

Рецепт приготовления блюда из свежих шампиньонов:

  • Лук мелко нарежьте
  • И обжарьте его на растительном масле
  • Со шляпок грибов снимите кожицу, и нарежьте мелко
  • Добавьте грибы обжариваться к луку на сковороду
  • Помидоры нарежьте мелким кубиком и отправьте на сковороду к другим ингредиентам. Посолите и поперчите. Обжаривайте минут пять
  • Отварите спагетти по инструкции
  • Затем перемешайте их с нашим соусом. Подавать вкусное блюдо из шампиньонов горячим. Перед подачей украсьте листиком базилика. На здоровье!

Запеканка из лаваша с сыром и грибами.

Вкусная, сытная запеканка за считанные минуты! Отличный вариант для гостей, которые влруг нагрянули внезапно! Ингредиенты все доступные и бюджетные!

Блюда из шампиньонов

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

  1. 2 (две) шт — армянского лаваша (тонкого)
  2. 100 (сто) гр — шампиньонов
  3. 200 (двести) гр — адыгейского сыра
  4. 2 (две) шт — яиц
  5. пучок петрушки
  6. специи по вкусу
  7. растительное масло
  8. 250 (двести пятьдесят) мл — простокваши
  9. кунжут по желанию

Способ приготовления:

  • Яйца, простоквашу и специи смешайте
  • Лаваш нарежьте на листы, с размера вашей формы, где будете выпекать
  • Шампиньоны промойте и нарежьте мелким кубиком
  • Зелень порубите мелко
  • Сыр натрите на крупной терке
  • Форму смажьте растительным маслом. Лист лаваша обмакните в яичную смесь, выложите в форму. Посыпьте шампиньонами, зеленью и сыром
  • И так чередуем слои. В конце, поверх лаваша вылейте оставшуюся яичную массу
  • Оправьте нашу запеканку выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Ориентируйтесь по работе своей духовки. Главное, не передержите, как появится румяная корочка — запеканка готова!

Салат с пекинской капустой и жареными шампиньонами.

Невероятно вкусный салатик! Напоминает он мне приход весны! Готовится просто. Несмотря на простые ингредиенты, салат необычайно вкусный, повторюсь, и сытный! Убедитесь сами!

Блюда из шампиньонов

Ингредиенты:

  1. 200 (двести) гр — свежих шампиньонов
  2. 1 (один) кочан пекинской капусты
  3. 1 (одна) шт — лука
  4. 2 (две) шт — яиц
  5. 100 (сто) гр — майонеза
  6. 1 (одна) ст. ложка — растительного масла
  7. соль и черный молотый перец по вкусу
  8. зелень свежая для украшения

Рецепт приготовления:

  • Отделите ножки от шляпок у грибов
  • Шляпки нарежьте дольками, ножки вдоль брусочками
  • Лук нарежьте полукольцами
  • Капусту нарежьте тонкой полоской
  • Яйца отварите и нарежьте мелким кубиком
  • Грибы обжарьте на растительном масле
  • Добавьте к ним лук, перец, соль. И жарьте до готового состояния
  • Грибы с луком остудите
  • Капусту смешайте с майонезом и перемешайте
  • Можно сделать слоеный салат. Можно обычный. Если слоями, то, возьмите кольцо. Выложите капусту, затем яйца. Потом грибы с луком. Украсьте салат свежей зеленью!

Как видите, приготовить вкусные блюда из шампиньонов свежих очень просто! Будьте здоровы!

 

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