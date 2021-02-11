Блюда из шампиньонов: 10 непревзойдённых и вкусных блюд из любимых грибочков

Шампиньоны — незаменимый продукт для тех, кто ведет здоровый образ жизни! В них кладезь витаминов и полезных микроэлементов. Эти грибы полезны для нашего организма. В них содержатся железо, цинк, йод, кальций, рубидий, фосфор! А также, витамины B1, B2, B6, B12, D6, D12. Никотиновая и пантотеновая кислоты. А сколько рецептов из шампиньонов! Сегодня я вам расскажу, про самые вкусные блюда из этих чудо — грибочков!
Блюда из шампиньонов: Жюльен с курицей и грибами.
Популярная закуска, которую любят все!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 300 (триста) гр — шампиньонов
- 400 (четыреста) гр — куриного филе
- 100 (сто) гр — лук репчатого
- 200 (двести) гр — 30% — сливок
- 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
- соль по вкусу
- 2 (две) ст. ложки — растительного масла
- черный молотый перец по вкусу
- базилик и лист салат для украшения
Рецепт приготовления:
- Филе курицы промойте и нарежьте средними кусочками
- Лук нарежьте мелко
- Отправьте на сковороду с растительным маслом филе, обжаривайте минуты три, зетем к курице положите лук, и обжаривайте еще минут 5
- Шампиньоны нарежьте крупно и добавьте в сковороду к луку и курице. Как только выпарится вся вода грибов, добавьте соль, перец и томите еще минут семь
- Залейте все содержимое сковороды сливками, немного потомите
- Сыр натрите на крупной терке и выложите сверху блюда. Уберите блюдо с огня, накройте крышкой и подождите минут 10. Сыр расплавится. Украсьте сверху зеленью и подавайте жюльен к столу!
Вот так не сложно приготовить вкусное блюдо из шампиньонов! На здоровье!
Маринованные шампиньоны за 7 минут!
Рецепт невероятно прост, но результат просто восхитительный! Порадуйте себя и своих близких такой вкусной закусочкой! Что может быть вкуснее домашних маринованных грибов!
Подготовим необходимые ингредиенты:
- 1 (один) кг — шампиньонов
- 1 (одна) ст. ложка — соли
- 2 (две) ст. ложки — сахара
- 4 (четыре) ст. ложки — уксуса
- 12 (двенадцать) шт — перца горошком
- 3 (три) шт — лаврового листа
- 3 (три) шт — гвоздики
Рецепт приготовления блюда из шампиньонов свежих:
- Сначала займемся маринадом для грибов. Возьмите кастрюлю и налейте в нее воды, добавьте сахар, соль, масло растительное, уксус. Доведите до кипения
- После того, как маринад закипит, добавьте лавровый лист, гвоздику и душистый перец
- Грибы положите в маринад, доведите до кипения. Как только закипит в кастрюле, варите 7 минут. Не больше!
- Маринованные грибы переложите в банку. Я подскажу, из одного кило свежих шампиньонов, получается одна литровая баночка маринованных грибов, или две пол литровые
- Отправьте в холодильник на пять часов, а лучше на ночь! Наутро грибочки невероятно вкусные готовы!
Маринованные грибы хороши к любому празднику, к любому блюду! А с вареной картошечкой — вообще вкуснотища! Равнодушных точно не останется! Обязательно воспользуйтесь моим рецептом маринада! На здоровье!
Фаршированные шампиньоны, запеченные в духовке.
Отличный вариант закуски для праздничного стола. Она так быстро улетает со стола, что вы не успеете и глазом моргнуть! Эта закуска хороша, как в горячем, так и в холодном виде!
Необходимые ингредиенты:
- 15 (пятнадцать) шт — крупных шампиньонов
- 1 (одна) шт — яиц
- 450 (четыреста пятьдесят) гр — мясного фарша
- 100 (сто) гр — твердого сыра
- 50 (пятьдесят) мл — растительного масла
Рецепт приготовления:
- Лук нарежьте мелко
- Шляпки грибов отделите от ножек
- Ножки грибов нарежьте мелко
- Лук обжаривайте на растительном масле до золотистого цвета. После чего добавьте к луку нарезанные ножки грибов и обжаривайте до готового состояния (выпарится вся жидкость когда). Остудите
- Шляпки шампиньонов смажьте растительным маслом
- Форму для запекания тоже следует смазать растительным маслом
- Шляпки посолите внутри
- Подготовим начинку. К фаршу добавьте яйцо, и обжаренные лук с ножками грибов. Посолите и поперчите. Перемешайте. Сформируйте фрикадельки из фарша по размеру шляпок наших шампиньонов. И выложите фрикадельки вовнутрь шляпок
- Сыр натрите мелко
- Форму для запекания с нашим блюдом отправьте в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса. После чего достаньте форму и сверху посыпьте грибы тертым сыром. И еще запекайте минут 10, пока сыр не расплавится
При подаче украсьте наше вкусное блюдо из шампиньонов зеленью! На здоровье!
Шампиньоны в кляре.
Оригинальный способ приготовления грибов! Снаружи — вкусная невероятно хрустящая корочка, а внутри — сочный гриб!
Подготовьте следующие ингредиенты:
- 400 (четыреста) гр — крупных шампиньонов
- 100 (сто) гр — муки
- 1 (одна) шт — яиц
- 1 (одна) ст. ложка — соевого соуса
- 150 (сто пятьдесят) мл — растительного масла
- соль и черный молотый перец по вкусу
- 45 (сорок пять) мл — воды
Пошаговый рецепт приготовления:
- Шляпки грибов отделите от ножек. Промойте шляпки. Ножки для этого блюда нам не понадобятся
- Снимите кожицу с шляпок. Срежьте загнутую нижнюю часть. Это обязательный момент, а то грибы не расплющатся, а разломаются на мелкие кусочки
- Возьмите разделочную доску и выложите на нее гриб пластинкой вверх
- Придавите его второй доской. Сначала давите медленно, потом увеличивайте надавливание
- Шляпка расплющится. После того, как сделаете так, со всеми грибами. Посолите их и поперчите
- Займемся кляром. Яйцо, воду, муку и соевый соус соедините, перемешайте до однородной массы. Она должна получиться гуще, чем тесто на блинчики
- Обмакните шляпки в кляре и отправьте на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривайте с обеих сторон до румяной корочки
- Выложите потом их на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался
Блюдо из шампиньонов свежих удалось на славу! Рекомендую приготовить по данному рецепту. На здоровье!
Блюда из шампиньонов: Лоранский пирог с грибами и курицей.
Вы только представьте нежную сливочную начинку с грибами, сыром и курицей. А тесто пирога рассыпчатое песочное, мягкое…От прирога не останется и кусочка, через считанные минуты!
Необходимые ингредиенты:
На тесто
- 2 (две) шт — яиц
- 100 (сто) гр — сливочного масла
- 200 (двести) гр — муки
- пол ч. ложки — соли
- 2 (две) ст. ложки — воды холодной
На начинку
- 400 (четыреста) гр — шампиньонов
- 300 (триста) гр — куриного филе
- 1 (одна) шт — лука
- соль по вкусу
- масло растительное
На заливку
- 3 (три) шт — яиц
- 150 (сто пятьдесят) гр — твердого сыра
- 300 (триста) мл — сливок
- щепотка соли
Рецепт приготовления:
- Сначала тесто! Яйца и сливочное масло смешайте. Добавьте соль. Однородная масса нам не нужна
- В полученную массц просейте муку и начните месить тесто, до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Уберите его в холодильник
- Приступим к начинке. Лук мелко нарежьте. Грибы нарежьте тонкими слайсами. Филе отварите в подсоленной воде до готовности и нарежьте мелким кубиком. Разогрейте растительное масло на сковороде. И обжарьте лук с грибами до готовности
- В отдельной посуде взбейте яйца, посолите, добавьте сливки и получите однородную массу
- Сыр натрите на терке
- Форму смажьте растительным маслом и распределите по форме наше охлажденное тесто. Выложите равномерно начинку из курицы и грибв
- Залейте все нашим соусом и посыпьте сыром
- Отправьте пирог в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса
Невероятный пирог готов, скорее угощайте своих домочадцев! На здоровье! Вот вам еще один несложный рецепт приготовления вкусного блюда из шампиньонов.
Сырный суп с шампиньонами.
Готовить быстро и легко это блюдо из шампиньонов свежих. Получается супчик невероятно сытным, вкусным и таким ароматным. Свежий укроп придаст запах весны!
Подготовим следующие ингредиенты:
- 200 (двести) гр — плавленного сыра
- 500 (пятьсот) гр — шампиньонов
- 100 (сто) гр — сметаны
- 120 (сто двадцать) гр — лука
- 100 (сто) гр — моркови
- 20 (двадцать) гр — сливочного масла
- 350 (триста пятьдесят) гр — картофеля
- 1 (одна) ст. ложка — растительного масла
- соль и черный молотый перец по вкусу
- 20 (двадцать) гр — укропа свежего
- 1.3 литра воды
Готовим суп следующим образом:
- Нарежьте картофель средними кусочками и отварите его до полной готовности
- Грибы промойте и нарежьте пластинами
- Разогрейте сухую сковороду и обжарьте на ней грибы. Минут 10, пока не испарится вся жидкость
- Из картофеля сделайте пюре
- Морковь натрите на терке
- Лук нарежьте мелко
- Плавленный сыр натрите на терке
- В кастрюле растопите сливочное масло, потом налейте растительное. Обжарьте лук и морковт минут пять до золотистого цвета лука
- Заьем положите в кастрюлю картофель пюре и грибы
- Залейте все водой. Посолите и поперчите. Варите суп десять минут. Затем положите тертый сыр и перемешайте так, чтобы сыр растворился и варите суп минуты три
- Потом добавьте сметану и томите пару минут. Перед подачей посыпьте суп измельченной зеленью На здоровье!
Картофельные рулетики с грибами.
Бюджетное блюдо, но получается невероятно вкусным и сытным! Считается оно постным, так как готовится без яиц, мяса, сыра. Отличный вариант и для праздничного стола. Выглядит это вкусное блюдо из шампиньонов очень аппетитно и красиво.
Подготовим следующие ингредиенты:
- 300 (триста) гр — шампиньонов
- 400 (четыреста) гр — картофеля
- 300 (триста) гр — муки
- 1 (одна) шт — лука
- 2 (две) ст. ложки — томатной пасты
- 70 (семьдесят) гр — растительного масла
- 1 (одна) ч. ложка — сахара
- 1 (одна) ч. ложка — соли
- 1 (одна) ч. ложка — прованских трав
- 1 (один) пучок укропа
- 200 (двести) мл — кипяченой воды
Рецепт приготовления:
- Картофель отварите и пюрируйте
- Лук мелко нарежьте
- Грибы промойте и нарежьте пластинами
- Грибы и лук обжарьте на растительном масле, пока вся вода не выпарится. Посолите и поперчите
- Приготовим заливку. Томатную пасту, сахар, соль , прованские травы смешайте и залейте кипяченой водой
- В теплый картофель добавьте муку и замесите мягкое тесто. Туда же добавьте и растительное масло. Тесто не должно быть рассыпчатым
- Пищевую пленку расстелите на столе и смажьте ее растительным маслом. Выложите на нее тесто, в виде прямоугольника. Потом выложите на тесто начинку и сверните в рулет. Затем рулет нарежьте кусочками и выложите в форму для запекания. Разложите кусочки вертикально. Залейте наши рулетики заливкой. И отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут. Перед подачей посыпьте это вкусное блюдо из шампиньонов измельченным укропом!
Спагетти с грибами и помидорами.
Очень вкусный и сытный обед или ужин. Отличный вариант спагетти для романтического ужина! За счет ярких красок, блюдо выглядит красиво!
Подготовьте следующие ингредиенты:
- 100 (сто) гр — шампиньонов
- 160 (сто шестьдесят) гр — спагетти
- 1 (одна) шт — лука
- 1 (одна) шт — помидор
- соль и черный молотый перец по вкусу
- 40 (сорок) мл — растительного масла
Рецепт приготовления блюда из свежих шампиньонов:
- Лук мелко нарежьте
- И обжарьте его на растительном масле
- Со шляпок грибов снимите кожицу, и нарежьте мелко
- Добавьте грибы обжариваться к луку на сковороду
- Помидоры нарежьте мелким кубиком и отправьте на сковороду к другим ингредиентам. Посолите и поперчите. Обжаривайте минут пять
- Отварите спагетти по инструкции
- Затем перемешайте их с нашим соусом. Подавать вкусное блюдо из шампиньонов горячим. Перед подачей украсьте листиком базилика. На здоровье!
Запеканка из лаваша с сыром и грибами.
Вкусная, сытная запеканка за считанные минуты! Отличный вариант для гостей, которые влруг нагрянули внезапно! Ингредиенты все доступные и бюджетные!
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 2 (две) шт — армянского лаваша (тонкого)
- 100 (сто) гр — шампиньонов
- 200 (двести) гр — адыгейского сыра
- 2 (две) шт — яиц
- пучок петрушки
- специи по вкусу
- растительное масло
- 250 (двести пятьдесят) мл — простокваши
- кунжут по желанию
Способ приготовления:
- Яйца, простоквашу и специи смешайте
- Лаваш нарежьте на листы, с размера вашей формы, где будете выпекать
- Шампиньоны промойте и нарежьте мелким кубиком
- Зелень порубите мелко
- Сыр натрите на крупной терке
- Форму смажьте растительным маслом. Лист лаваша обмакните в яичную смесь, выложите в форму. Посыпьте шампиньонами, зеленью и сыром
- И так чередуем слои. В конце, поверх лаваша вылейте оставшуюся яичную массу
- Оправьте нашу запеканку выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Ориентируйтесь по работе своей духовки. Главное, не передержите, как появится румяная корочка — запеканка готова!
Салат с пекинской капустой и жареными шампиньонами.
Невероятно вкусный салатик! Напоминает он мне приход весны! Готовится просто. Несмотря на простые ингредиенты, салат необычайно вкусный, повторюсь, и сытный! Убедитесь сами!
Ингредиенты:
- 200 (двести) гр — свежих шампиньонов
- 1 (один) кочан пекинской капусты
- 1 (одна) шт — лука
- 2 (две) шт — яиц
- 100 (сто) гр — майонеза
- 1 (одна) ст. ложка — растительного масла
- соль и черный молотый перец по вкусу
- зелень свежая для украшения
Рецепт приготовления:
- Отделите ножки от шляпок у грибов
- Шляпки нарежьте дольками, ножки вдоль брусочками
- Лук нарежьте полукольцами
- Капусту нарежьте тонкой полоской
- Яйца отварите и нарежьте мелким кубиком
- Грибы обжарьте на растительном масле
- Добавьте к ним лук, перец, соль. И жарьте до готового состояния
- Грибы с луком остудите
- Капусту смешайте с майонезом и перемешайте
- Можно сделать слоеный салат. Можно обычный. Если слоями, то, возьмите кольцо. Выложите капусту, затем яйца. Потом грибы с луком. Украсьте салат свежей зеленью!
Как видите, приготовить вкусные блюда из шампиньонов свежих очень просто! Будьте здоровы!
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