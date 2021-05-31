Вареники с вишней на пару. Тесто на кефире получается воздушным

Вареники с вишней на пару — один из самых удачных рецептов приготовления этого замечательного русского блюда.
Вареники с вишней на пару: ингредиенты
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Кефир — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Мука — 2,5 ст. (два с половиной стакана)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сода — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Вишня — 400 гр. (четыреста грамм)
- Сахар — 6 ч. л (шесть чайных ложек)
Рецепт приготовления:
- Приготовьте тесто: в миску налейте 1 ст. кефира, соль, сахар.
- Куриное яйцо взбейте венчиком и добавьте в миску с кефиром.
- Муку просейте, добавьте в неё пищевую соду и хорошенько перемешайте.
- Соедините сухие и жидкие ингредиенты.
- Тесто должно получиться мягким и эластичным, поэтому постарайтесь не забить его мукой.
- Заверните тесто в пищевую плёнку и оставьте отдохнуть 15 — 20 минут.
- Разделите отдохнувшее тесто на две части. Сперва работайте с одной половиной, вторую отложите.
- Сформируйте из теста колбаску и нарежьте её на небольшие кусочки.
- Кусочки теста раскатайте в толстенькие лепёшки.
- Вишню промойте и просушите. На каждую лепёшку выложите 5-6 ягод, добавив к ним 1/3 ч. л сахара.
- Соедините края лепёшки над вишнями. Шов можете оставить обычным, сделать волнистым, либо украсить в виде косички. Прикройте заготовки вареников марлей для проветривания.
- В кастрюлю налейте тёплую воду. Край кастрюли обвяжите марлей так, чтобы марля была не слишком туго натянута и не касалась воды. Кастрюлю прикройте крышкой, поставьте на огонь. После того, как вода закипит, крышку снимите, на марлю выложите несколько вареников на определённом расстоянии друг от друга. вареники накройте выпуклой крышкой, чтобы она не касалась вареников.
- Вареники с вишнями держите на пару 7 минут, затем аккуратно снимите с марли при помощи ложки.
- Вареники выложите на блюдо на расстоянии друг от друга, чтобы они не слиплись. Каждый из вареников смажьте сливочным маслом либо сметаной.
Вареники с вишней на пару можете подавать как в горячем, так и в холодном виде.
Готовьте на здоровье!
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