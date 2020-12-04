Банановый Чизкейк — Готовим Некалорийный Чизкейк с Бананом

Очень бы хотелось приготовить полезную вкусняшку. Будем готовить чизкейк… Банановый чизкейк… Некалорийный чизкейк с бананом!

Так, чтобы было сладко, нежно, но не жирно, чтобы кушалось легко и с удовольствием. А ещё бы туда бананчиков… Ага, придумала!

Кто с нами?

Банановый чизкейк: Ингридиенты

Пятьсот граммов обезжиренного либо пятипроцентного творога

От пяти до шести бананов — лучше всего взять слегка коричневатые, то есть перезревшие бананы

Две столовые ложки муки

Одно яйцо

Ванилин

Изюм

Кунжут или мак

Чизкейк с Бананом: Приготовление

Взять нежирный творог и взбить его с помощью блендера.

Взять некрупное сито и протереть через него получившуюся массу.

Теперь взять глубокую пластмассовую посуду.

Помыть бананы, очистить от шкурки, нарезать на три части и отправить в эту посуду.

Помять с помощью вилочки.

В банановую массу добавить протёртый через сито творог.

Помыть яйцо и разбить его в отдельную пиалу.

Взбить яйцо с помощью венчика или вилочки.

Добавить взбитое яйцо в нашу основную посуду.

Медленно просеять в ту же смесь муку. Добавить ванилин.

Всыпать немного изюма.

Изюм будет играть роль маленького сюрприза для наших гостей. Теперь важно не полениться и перемешать всю эту массу до относительной однородности.

Включить духовку на сто восемьдесят градусов. А пока она согреется, взять силиконовую форму для чизкейка и смазать её подсолнечным маслом. Не помешает также присыпать очень тонким слоем муки. Положить тесто в форму и разровнять с помощью большой ложки. Сверху украсить кунжутом или маковыми семечками.

Будущий чизкейк положить в духовку. Готовится он, будет в среднем полчаса, так что мы успеем убрать всё на кухне и приготовиться к встрече с нашим произведением кулинарного искусства.

Ну вот и самый чудесный и мастерски приготовленный чизкейк с бананом у Вас в руках торопится попасть на стол.

Банановый чизкейк: Видео

Готовьте место, мы идём!