Очень бы хотелось приготовить полезную вкусняшку. Будем готовить чизкейк… Банановый чизкейк… Некалорийный чизкейк с бананом!
Так, чтобы было сладко, нежно, но не жирно, чтобы кушалось легко и с удовольствием. А ещё бы туда бананчиков… Ага, придумала!
Кто с нами?
Банановый чизкейк: Ингридиенты
- Пятьсот граммов обезжиренного либо пятипроцентного творога
- От пяти до шести бананов — лучше всего взять слегка коричневатые, то есть перезревшие бананы
- Две столовые ложки муки
- Одно яйцо
- Ванилин
- Изюм
- Кунжут или мак
Чизкейк с Бананом: Приготовление
- Взять нежирный творог и взбить его с помощью блендера.
- Взять некрупное сито и протереть через него получившуюся массу.
- Теперь взять глубокую пластмассовую посуду.
- Помыть бананы, очистить от шкурки, нарезать на три части и отправить в эту посуду.
- Помять с помощью вилочки.
- В банановую массу добавить протёртый через сито творог.
- Помыть яйцо и разбить его в отдельную пиалу.
- Взбить яйцо с помощью венчика или вилочки.
- Добавить взбитое яйцо в нашу основную посуду.
- Медленно просеять в ту же смесь муку. Добавить ванилин.
- Всыпать немного изюма.
- Изюм будет играть роль маленького сюрприза для наших гостей. Теперь важно не полениться и перемешать всю эту массу до относительной однородности.
- Включить духовку на сто восемьдесят градусов. А пока она согреется, взять силиконовую форму для чизкейка и смазать её подсолнечным маслом. Не помешает также присыпать очень тонким слоем муки. Положить тесто в форму и разровнять с помощью большой ложки. Сверху украсить кунжутом или маковыми семечками.
- Будущий чизкейк положить в духовку. Готовится он, будет в среднем полчаса, так что мы успеем убрать всё на кухне и приготовиться к встрече с нашим произведением кулинарного искусства.
Ну вот и самый чудесный и мастерски приготовленный чизкейк с бананом у Вас в руках торопится попасть на стол.
Банановый чизкейк: Видео
Готовьте место, мы идём!
Банановый Чизкейк - Готовим Некалорийный Чизкейк с Бананом - На Кухне
Очень бы хотелось приготовить полезную вкусняшку. Будем готовить чизкейк... Банановый чизкейк... Некалорийный чизкейк с бананом!
Время подготовки: PT
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