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Банановый Чизкейк — Готовим Некалорийный Чизкейк с Бананом

Очень бы хотелось приготовить полезную вкусняшку. Будем готовить чизкейк… Банановый чизкейк… Некалорийный чизкейк с бананом!

Так, чтобы было сладко, нежно, но не жирно, чтобы кушалось легко и с удовольствием. А ещё бы туда бананчиков… Ага, придумала!

Кто с нами?

Банановый чизкейк: Ингридиенты

  • Пятьсот граммов обезжиренного либо пятипроцентного творога
  • От пяти до шести бананов — лучше всего взять слегка коричневатые, то есть перезревшие бананы
  • Две столовые ложки муки
  • Одно яйцо
  • Ванилин
  • Изюм
  • Кунжут или мак

чизкейк с бананом, Банановый чизкейк

Чизкейк с Бананом: Приготовление

  • Взять нежирный творог и взбить его с помощью блендера.
  • Взять некрупное сито и протереть через него получившуюся массу.
  • Теперь взять глубокую пластмассовую посуду.
  • Помыть бананы, очистить от шкурки, нарезать на три части и отправить в эту посуду.
  • Помять с помощью вилочки.
  • В банановую массу добавить протёртый через сито творог.
  • Помыть яйцо и разбить его в отдельную пиалу.
  • Взбить яйцо с помощью венчика или вилочки.
  • Добавить взбитое яйцо в нашу основную посуду.
  • Медленно просеять в ту же смесь муку. Добавить ванилин.
  • Всыпать немного изюма.
  • Изюм будет играть роль маленького сюрприза для наших гостей. Теперь важно не полениться и перемешать всю эту массу до относительной однородности.
  • Включить духовку на сто восемьдесят градусов. А пока она согреется, взять силиконовую форму для чизкейка и смазать её подсолнечным маслом. Не помешает также присыпать очень тонким слоем муки. Положить тесто в форму и разровнять с помощью большой ложки. Сверху украсить кунжутом или маковыми семечками.

Банановый чизкейк

  • Будущий чизкейк положить в духовку. Готовится он, будет в среднем полчаса, так что мы успеем убрать всё на кухне и приготовиться к встрече с нашим произведением кулинарного искусства.

Ну вот и самый чудесный и мастерски приготовленный чизкейк с бананом у Вас в руках торопится попасть на стол.

Банановый чизкейк: Видео

Готовьте место, мы идём!

Банановый Чизкейк - Готовим Некалорийный Чизкейк с Бананом - На Кухне

Очень бы хотелось приготовить полезную вкусняшку. Будем готовить чизкейк... Банановый чизкейк... Некалорийный чизкейк с бананом!

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

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