Почему у турчанок так чисто в доме? Подруга рассказала о полезных привычках турецких женщин

Подруга, которая уже давно живет в Турции, рассказала мне о некоторых хитростях турецких женщин, благодаря которым, они поддерживают в доме чистоту и порядок.

Избавляемся от насекомых при помощи лаврового листа

Многие хозяйки предпочитают хранить крупы и бакалею в банках. Ранее это были только стеклянные, а сегодня и пластиковые контейнеры с крышками. Но как бы мы ни старались, в крупе и макаронах заводятся вредные насекомые.

Турецкие хозяюшки кладут в каждый контейнер по лавровому листку – аромат и фитонциды этого растения, отпугивают всех вредных насекомых.

Скатерть – гибкое стекло

Не стоит думать, что только скатерть может красиво выглядеть на столе. Очень стильно и оригинально выглядит силиконовая скатерть, которая еще и прекрасно защищает стол от повреждений, царапин. Я также использую такую скатерть для теста – месить на силиконе тесто легко и просто, отмывается она на раз.

Ароматические саше от моли

Небольшие и красиво оформленные мешочки из натуральной ткани, наполненные сухой травой лаванды – эффективное средство защиты от моли. Можно заполнять любыми ароматными травами, специями, которые выделяют сильные эфирные масла: цитрусовые, сосна, корица, гвоздика. Такие травы и масла отпугивают не только моль, но и муравьев, прочих букашек.

Чехлы для мебели

В Турции все тщательно следят за чистотой мебели, поэтому на каждом рынке вы можете заказать и пошить для своей мебели чехлы. Это очень удобно, т.к. такое покрытие легко стирается и прекрасно защищает мебель от результатов детской деятельности и их помощников – домашних животных.

Больше свободного пространства

Почти все турецкие семьи очень большие. Поэтому и дома у них вместительные. Но при этом, очень ценится свободная полезная территория – чтобы было много свободного места, не заставленного мебелью. Очень популярно создавать всякие домашние удобства: к примеру, хранить вещи в кроватях и диванах, делать высокие шкафы, в которые умещается масса домашних вещей.

Воспользуйтесь такими хитростями, которые вам помогут содержать свой дом в чистоте и порядке.