Готовила вчера, готовлю сегодня и завтра буду готовить. Завтрак за 10 минут

В сезон овощей хочется больше готовить разные блюда, в которых содержится много полезных веществ. Такие кабачки в кляре полностью сохраняют витамины и минералы, столь необходимые для нашего здоровья. Также в кабачках содержится много аминокислот, которые помогают чистить организм от токсинов и продлевают молодость.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 1 – 2 шт;
- соль, перец;
- мука, 4 ст.л;
- яйца, 2 шт;
- сметана или натуральный йогурт, 100 г;
- сыр, 50 г.
Процесс приготовления
Кабачки режем тонкими кружочками и солим, оставляем на 20 минут, затем сливаем сок.
Яйца подсаливаем и перчим, взбиваем венчиком до однородности.
Добавляем сметану или йогурт, перемешиваем до однородности.
Всыпаем тертый на средней терке сыр, перемешиваем.
Совет: сыр можно не брать, но с ним получается пикантно и оригинально, особенно, если еще добавите сладкую паприку.
Всыпаем муку и перемешиваем.
Окунаем кружочки кабачка в кляр и обжариваем с двух сторон до румяности.
Подаю ароматную вкуснятину с соусом из сметаны, тертого свежего огурца, чеснока и рубленого укропа. Отлично сочетается с мясными блюдами.
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