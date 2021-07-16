Готовила вчера, готовлю сегодня и завтра буду готовить. Завтрак за 10 минут

В сезон овощей хочется больше готовить разные блюда, в которых содержится много полезных веществ. Такие кабачки в кляре полностью сохраняют витамины и минералы, столь необходимые для нашего здоровья. Также в кабачках содержится много аминокислот, которые помогают чистить организм от токсинов и продлевают молодость.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 1 – 2 шт;

соль, перец;

мука, 4 ст.л;

яйца, 2 шт;

сметана или натуральный йогурт, 100 г;

сыр, 50 г.

Процесс приготовления

Кабачки режем тонкими кружочками и солим, оставляем на 20 минут, затем сливаем сок.

Яйца подсаливаем и перчим, взбиваем венчиком до однородности.

Добавляем сметану или йогурт, перемешиваем до однородности.

Всыпаем тертый на средней терке сыр, перемешиваем.

Совет: сыр можно не брать, но с ним получается пикантно и оригинально, особенно, если еще добавите сладкую паприку.

Всыпаем муку и перемешиваем.

Окунаем кружочки кабачка в кляр и обжариваем с двух сторон до румяности.

Подаю ароматную вкуснятину с соусом из сметаны, тертого свежего огурца, чеснока и рубленого укропа. Отлично сочетается с мясными блюдами.