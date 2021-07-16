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Готовила вчера, готовлю сегодня и завтра буду готовить. Завтрак за 10 минут

В сезон овощей хочется больше готовить разные блюда, в которых содержится много полезных веществ. Такие кабачки в кляре полностью сохраняют витамины и минералы, столь необходимые для нашего здоровья. Также в кабачках содержится много аминокислот, которые помогают чистить организм от токсинов и продлевают молодость.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 1 – 2 шт;
  • соль, перец;
  • мука, 4 ст.л;
  • яйца, 2 шт;
  • сметана или натуральный йогурт, 100 г;
  • сыр, 50 г.

Процесс приготовления

Готовила вчера, готовлю сегодня и завтра буду готовить. Завтрак за 10 минут

Кабачки режем тонкими кружочками и солим, оставляем на 20 минут, затем сливаем сок.

Яйца подсаливаем и перчим, взбиваем венчиком до однородности.

Добавляем сметану или йогурт, перемешиваем до однородности.

Всыпаем тертый на средней терке сыр, перемешиваем.

Совет: сыр можно не брать, но с ним получается пикантно и оригинально, особенно, если еще добавите сладкую паприку.

Всыпаем муку и перемешиваем.

Окунаем кружочки кабачка в кляр и обжариваем с двух сторон до румяности.

Готовила вчера, готовлю сегодня и завтра буду готовить. Завтрак за 10 минут

Подаю ароматную вкуснятину с соусом из сметаны, тертого свежего огурца, чеснока и рубленого укропа. Отлично сочетается с мясными блюдами.

Готовила вчера, готовлю сегодня и завтра буду готовить. Завтрак за 10 минут

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