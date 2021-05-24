Паста с морепродуктами и сливочным соусом. Нежное и очень вкусное блюдо

Паста с морепродуктами и сливочным соусом получится очень вкусным, прямо как в ресторане.
Паста с морепродуктами и сливочным соусом: ингредиенты
- Морепродукты (коктейль или креветки)- 200 гр. (двести грамм)
- Спагетти или паста — 200 гр. (двести грамм)
- Сыр твёрдый — 60 гр. (шестьдесят грамм)
- Сливки 10% — 100 мл. (сто миллилитров)
- Масло сливочное — 40 гр. (сорок грамм)
- Чеснок — две дольки
- Зелень свежая — 10 гр. (десять грамм)
- Морская мелкая соль — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Масло оливковое — 2 ст. (две столовые ложки)
- Чёрный перец — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
Способ приготовления:
- Морепродукты разморозьте, очистите , промойте в проточной воде.
- Сварите макароны в двух литрах воды, оставив их немного сырыми, или на 1,5 минуты меньше указанного на упаковке срока.
- 100 миллиграммов отвара оставьте для того, чтобы приготовить соус. Остальную воду не сливайте, дайте макаронам настояться.
- Зелёный лук и чеснок измельчите.
- Креветки обжарьте в горячем сливочном масле, добавьте по пол чайной ложки соли и перца..
- Обжарьте на сильном огне одну минуту, не забывая переворачивать лопаткой.
- Затем огонь уменьшите, добавьте сливки, сто миллилитров отвара и тёртый сыр. Готовьте две минуты на среднем огне. перемешайте до однородности.
- Слейте воду из кастрюли с пастой.
- Пасту выложите в сковороду, всё тщательно перемешайте. Снимите с огня и оставьте немного постоять.
Паста с морепродуктами и сливочным соусом готова к подаче.
Приятного аппетита!
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